7 novos livros de cabeceira sobre empreendedorismo, liderança e legado

Empreender vai muito além de abrir uma empresa ou alcançar resultados financeiros. Requer tomar decisões difíceis, liderar pessoas, superar desafios e construir uma trajetória capaz de gerar impacto dentro e fora dos negócios. Em um cenário de constantes transformações, aprender com a experiência de quem percorreu esse caminho pode ser uma fonte valiosa de conhecimento e inspiração.

Os livros reunidos nesta seleção apresentam diferentes perspectivas sobre temas como gestão, inovação, liderança, desenvolvimento pessoal e construção de legado. Entre autobiografias, romances, manuais práticos e relatos de vida, as obras mostram que não existe uma única fórmula para o sucesso.

Em comum, essas indicações compartilham reflexões sobre coragem, aprendizado contínuo e a importância de agir com propósito. Confira!

1. 21 hábitos do líder extraordinário

“21 hábitos do líder extraordinário” reúne aprendizados de mais de três décadas de experiência para mostrar hábitos que ajudam a construir uma boa liderança (Imagem: Reprodução digital | Principis)

O fundador do Grupo Ciranda Cultural, Donaldo Buchweitz, transforma mais de três décadas de experiência à frente de uma das maiores editoras do Brasil em reflexões práticas sobre liderança. Publicada pelo selo Principis, a obra apresenta hábitos relacionados à comunicação, propósito, liderança servidora, colaboração, flexibilidade e reconhecimento, entre outros aspectos fundamentais para a gestão de pessoas e negócios. Ao entrelaçar aprendizados profissionais com passagens de sua própria trajetória, o autor propõe uma liderança baseada em coerência, humildade, disciplina e capacidade de reconhecer erros e corrigir rotas.

2. Liderança imperfeita

“Liderança imperfeita” acompanha um CEO diante de desafios profissionais e pessoais, mostrando como decisões e conflitos revelam importantes lições de gestão (Imagem: Reprodução digital | Novo Arco)

Romão F. Rocha assume a direção de uma agência de comunicação convencido de que os problemas da empresa são operacionais. Nos dois anos seguintes, descobre que, na verdade, são culturais, financeiros, humanos e, por fim, estruturais. No meio do caminho, vira pai e busca equilibrar a nova fase com a liderança de uma empresa que precisa de atenção. Essa é a trama do livro de estreia do executivo de tecnologia Lucas Rezende. São 11 capítulos em que os conceitos de gestão emergem das decisões e dos impasses vividos pelos personagens.

3. Meu Legado

A trilogia “Meu Legado” revisita diferentes fases da vida de Ivania Backes e fala sobre escolhas, superação, propósito e a construção de um legado (Imagem: Reprodução digital | Ivania Backes)

Formada pelos volumes “A infância que me tornou forte”, “A adolescência que me transformou” e “A vida que eu conquistei meu legado”, a trilogia Meu Legado é um convite à reflexão sobre a força das escolhas, da superação e do propósito de vida.

A administradora, consultora, mentora e escritora Ivania Backes revisita a própria trajetória pessoal e profissional, revelando como cada experiência contribuiu para a construção de um legado pautado pelo conhecimento, pela coragem e pelo impacto positivo na vida das pessoas. Ao compartilhar suas vivências, a autora convida o leitor a olhar para suas escolhas e reconhecer que toda vida possui valor, significado e o potencial de deixar marcas que atravessam gerações.

4. Do zero ao exit

Em “Do zero ao exit”, Beto Dantas compartilha estratégias para transformar empresas em negócios preparados para crescer e atrair compradores (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

O que transforma uma empresa em um negócio capaz de despertar o interesse de investidores e compradores? A partir dos quatro exits que realizou, Beto Dantas compartilha aprendizados sobre validação, escala, governança, métricas financeiras, liderança e M&A, mostrando por que uma empresa precisa ser construída para funcionar sem depender do fundador. Publicado pela Citadel Editora, o livro apresenta uma visão prática para empreendedores que querem transformar negócios em ativos de alto valor.

5. Nos bares da vida

“Nos bares da vida”, revisita quatro décadas de empreendedorismo e conta como bares, eventos e cultura que fizeram parte da trajetória profissional de Álvaro Aoas (Imagem: Reprodução digital | Matrix)

O que começa como a história de um comerciante que aprendeu com o pai a descobrir o que o cliente quer comprar transforma-se, ao longo de quatro décadas, em um relato sobre empreendedorismo, cultura e a relação das cidades com seus espaços de convivência.

Nesse lançamento, o empresário Álvaro Aoas revisita a própria trajetória à frente de bares, casas de shows, eventos e projetos de ocupação urbana. Um dos capítulos centrais é dedicado à reabertura do Bar Brahma, em 2001. Abandonado e endividado, o tradicional endereço no centro de São Paulo foi recuperado a partir de uma estratégia que ele resume na “Tecnologia dos 3 Cs”: Chope, Culinária e Cultura.

6. O buzz nosso de cada dia

No livro “O buzz nosso de cada dia”, Alessandro Barbosa Lima transforma sua experiência no empreendedorismo digital em uma narrativa sobre negócios, inovação e escuta nas redes sociais (Imagem: Reprodução digital | Matrix)

Todo comentário, elogio ou reclamação publicado nas redes sociais deixou de ser conversa passageira para se tornar matéria-prima de um mercado que deve movimentar US$ 20,2 bilhões até 2030. No Brasil, o setor de social listening, focado na escuta e análise das opiniões digitais, cresce a um ritmo de 18% ao ano, o mais acelerado da América Latina. O que poucos sabem é que o país é dos protagonistas mundiais dessa guinada.

Essa história inédita contada nesse livro por Alessandro Barbosa Lima, fundador do Buzzmonitor. Autobiografia empresarial e um manual de empreendedorismo digital, a obra reúne onze lições, cada uma ancorada em episódios reais e narrada com escrita leve e bom humor.

7. Negociai até que eu volte

Em “Negociai até que eu volte”, Daniel Cardoso relaciona sua experiência empresarial a reflexões sobre propósito, liderança, criação de riqueza e impacto no longo prazo (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Empreender também pode ser uma forma de colocar propósito em prática. Neste livro, Daniel Cardoso conecta sua experiência à frente de empresas de tecnologia e inovação a uma reflexão sobre trabalho, liderança, gestão de recursos, criação de riqueza e impacto, defendendo que negócios podem ser construídos com responsabilidade e visão de longo prazo. Na obra, o autor propõe uma nova maneira de enxergar o sucesso empresarial: não apenas pelos resultados alcançados, mas pelo propósito que orienta cada decisão e pelo legado deixado no caminho.

Por Misael Freitas