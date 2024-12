O yoga vem sendo aderido por muitas pessoas, e não é para menos. Essa prática antiga traz diversas vantagens, tanto para o corpo quanto para a mente. Ao fazer as posturas, controlar a respiração e meditar, você pode obter muitos benefícios.

Segundo Romulo Carrer, musicoterapeuta e instrutor de yoga, mente e espírito são indissociáveis na visão dessa prática milenar. “Na parte física, a pessoa pode notar nas primeiras práticas sensações de bem-estar, alongamento de músculos e tendões, que culminam no relaxamento e em uma sensação de conforto com o próprio corpo. Com a prática regular, é possível desenvolver a musculatura de maneira equilibrada, trazendo força e beleza, corrigir desvios posturais, melhorar o equilíbrio etc.”, enumera.

Por isso, descubra, abaixo, 7 motivos para incluir a prática de yoga na rotina!

1. Redução do estresse

A vida moderna muitas vezes vem atrelada a um nível elevado de estresse. O yoga permite uma desconexão da correria diária, promovendo relaxamento e tranquilidade. Com técnicas de respiração e meditação, a prática ajuda a diminuir a ansiedade e melhora o humor.

Inclusive, de acordo com uma meta-análise publicada no Journal of Occupational Health em julho de 2021, o yoga demonstrou ser altamente eficaz no combate ao estresse relacionado ao trabalho. O estudo comparou diversas técnicas de relaxamento, como massagem terapêutica, alongamento e relaxamento muscular progressivo, com a prática da yoga.

Foram analisados 688 profissionais de saúde, um grupo frequentemente exposto a níveis elevados de pressão. A pesquisa identificou que, embora outras práticas tenham apresentado benefícios, o yoga proporcionou resultados superiores na redução do cortisol e na promoção do equilíbrio mental.

2. Melhoria da flexibilidade

O yoga é famoso por aumentar a flexibilidade do corpo. A sequência de posturas permite o alongamento profundo dos músculos, o que, com o tempo, pode resultar em uma maior amplitude de movimentos e menor risco de lesões.

3. Fortalecimento muscular

Mais do que apenas alongar, o yoga também fortalece. As posturas exigem uma sustentação que tonificam os músculos de forma equilibrada, sem criar tensões ou sobrecargas desnecessárias, contribuindo para um corpo mais forte.

Praticar yoga ajuda a melhor a concentração (Imagem: Olga Rolenko | Shutterstock)

4. Aumento da concentração

Foco e atenção são habilidades reforçadas pela prática regular de yoga. Ao exigir presença plena, a atividade treina a mente para se concentrar no presente, o que pode ser útil em diversas situações cotidianas, melhorando tanto a produtividade quanto a memória. “Yoga nos ensina a manter o foco no que está acontecendo agora, pois é, de fato, o único momento que existe”, explica Romulo Carrer.

5. Melhora postural

Manter uma boa postura é essencial para a saúde da coluna. O yoga enfatiza o alinhamento corporal correto, fortalecendo a musculatura responsável por sustentar a postura adequada. Com o tempo, esse hábito pode corrigir desalinhamentos e aliviar dores.

“As práticas físicas trabalham com exercícios de flexões, extensões, torções, permanências e inversões, com o objetivo de fortalecer e alongar a musculatura do corpo e melhorar a mobilidade da coluna”, explica a psicóloga e professora de yoga Laila Gadel Marinho.

6. Regulação do sono

Problemas de sono são cada vez mais comuns e o yoga pode ser uma solução natural. As técnicas de relaxamento e respiração ajudam a acalmar a mente, preparando o corpo para repousar melhor. Consequentemente, o sono se torna mais reparador e profundo.

7. Promoção do autoconhecimento

Além dos benefícios físicos, o yoga proporciona um mergulho no autoconhecimento. A prática incentiva a auto-observação e a introspecção, ajudando a compreender melhor as emoções e os pensamentos, o que pode levar a uma vida mais consciente.