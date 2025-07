7 maneiras eficientes de chamar o gato 

Chamar um gato pode parecer um desafio para quem não está acostumado com a natureza independente desses animais. No entanto, eles são muito inteligentes e observadores. Com o tempo, aprendem a reconhecer a voz do tutor, identificar certos sons e até entender comandos simples. A resposta ao chamado, no entanto, depende da forma como essa comunicação é feita.

Para que o gato venha quando for chamado, é necessário usar estímulos que ele compreenda e associe a algo positivo. Isso envolve o tom de voz, sons familiares, uso de petiscos, brinquedos e técnicas de reforço positivo. A repetição e a paciência também são fatores importantes.

Abaixo, confira algumas maneiras eficientes de chamar o gato!

1. Use o nome do gato com frequência e carinho

Gatos são capazes de reconhecer o próprio nome, principalmente quando ele é repetido com frequência em momentos positivos. Chamar pelo nome de forma carinhosa, com tom suave e amigável, cria uma associação entre o som e experiências agradáveis, como ganhar carinho ou comida. Evite usar em situações negativas, como durante broncas, para não gerar confusão.

2. Emita sons característicos e repetitivos

Alguns barulhos específicos, como “pspsps”, estalos com a boca ou assobios leves, costumam chamar a atenção dos felinos. Sons curtos e repetitivos despertam a curiosidade natural do gato, que pode se aproximar para investigar. Escolha um som específico e sempre use o mesmo para que ele aprenda a reconhecê-lo. O segredo está na consistência e na associação positiva feita sempre que o animal responder ao chamado.

3. Ofereça petiscos como recompensa

O uso de petiscos é uma das formas mais eficazes de ensinar o gato a vir quando chamado. Sempre que o animal atender, ofereça um pequeno petisco como forma de reforço positivo. Essa técnica ajuda o felino a entender que, ao se aproximar quando o tutor o chama, ele será recompensado. Com o tempo, a simples expectativa da guloseima pode fazer com que ele venha mesmo antes de ver o alimento.

Repetir o nome do gato enquanto se brinca com um item conhecido ativa o instinto de atenção e facilita o retorno ao tutor (Imagem: ketlit | Shutterstock)

4. Use o brinquedo favorito como atrativo

Muitos gatos são estimulados por brinquedos que imitam presas, como penas, varinhas com guizos ou bolinhas. Ao usar o item que o animal mais gosta no momento do chamado, o tutor ativa o instinto de caça do felino, tornando a chamada mais interessante. Além disso, dizer o nome do pet enquanto agita o brinquedo pode reforçar a associação entre o chamado e a brincadeira.

5. Reproduza sons que ele associa à alimentação

Gatos rapidamente aprendem a reconhecer o som da lata de ração sendo aberta, o pote de petiscos balançando ou o barulho do prato sendo colocado no chão. Esses sons geram uma associação direta com a hora de comer. Ao usá-los junto ao chamado pelo nome, o animal entenderá que algo bom está por vir. Mas atenção: é importante não enganar o pet. Sempre que usar esses sons, ofereça uma pequena recompensa para não frustrar as expectativas do gato.

6. Reforce comportamentos positivos com carinho e palavras suaves

Quando o gato responder ao chamado, é essencial recompensar o comportamento de forma positiva, seja com petiscos, carinho ou palavras doces. Isso mostra ao animal que ele está agindo corretamente. Felinos valorizam interações agradáveis e aprendem por repetição. Evite levantar a voz ou forçar contato físico, principalmente se o pet estiver se aproximando com cautela.

7. Combine gestos com a chamada verbal

Além de reconhecer sons, os gatos também prestam atenção aos gestos do tutor. Apontar para o chão, estender a mão ou bater suavemente no sofá pode servir como um sinal visual para o animal se aproximar. Quando esses gestos são feitos sempre de forma semelhante e em conjunto com a voz, o pet aprende a associá-los com o convite para vir.