Ao longo dos anos, as tradições alimentares da Páscoa passaram por mudanças, mas o bacalhau seguiu firme como um dos pratos preferidos dessa época. Mesmo com a modernização das práticas religiosas e dos costumes familiares, esse peixe ainda marca presença nas mesas de muitas pessoas. Versátil e saboroso, ele foi adaptado a diferentes receitas e pode ser servido de diversas formas, agradando a todos os paladares.

Abaixo, confira 7 maneiras de preparar bacalhau para a Páscoa!

Bacalhau com batata ao murro

Ingredientes

800 g de bacalhau dessalgado em postas

dessalgado em postas 6 batatas

2 dentes de alho descascados e picados

3 ovos cozidos, descascados e cortados ao meio

Floretes de 1 brócolis cozido

Sal, azeite, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeitonas pretas a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e envolva as batatas em um pano de prato. Dê um leve murro sobre as batatas para achatá-las. Tempere com sal e reserve.

Em uma assadeira untada com azeite, coloque as postas de bacalhau, distribua as batatas ao redor e regue com azeite. Acrescente o tomilho, o alho e a pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno e decore com azeitonas pretas, os ovos cozidos e o brócolis. Sirva em seguida.

Bacalhau gomes de sá

Ingredientes

600 g de bacalhau em lascas dessalgado

500 g de batata descascada, cozida e cortada em rodelas

descascada, cozida e cortada em rodelas 1 1/2 xícara de chá de azeite

1 dente de alho descascado e cortado em lâminas

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

2 ovos cozidos, descascados e cortados ao meio

5 xícaras de chá de leite quente

Sal, pimenta-do-reino moída, azeitonas pretas e salsa picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as lascas de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, sem deixar ferver. Após, desligue o fogo, tampe a panela e abafe por 20 minutos. Em seguida, escorra a água, coloque as lascas em um recipiente, cubra com leite quente e deixe em infusão por 1 hora e 30 minutos.

Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Depois, escorra o bacalhau do leite e coloque o peixe na panela. Acrescente as batatas e mexa bem, mas sem deixar refogar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e transfira a mistura para um refratário. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Polvilhe com salsa e decore com as azeitonas e os ovos cozidos. Sirva em seguida.

Escondidinho de bacalhau (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Escondidinho de bacalhau

Ingredientes

600 g de bacalhau

2 cebolas descascadas e raladas

250 g de creme de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1 kg de mandioca descascada

340 g de molho de tomate

1 xícara de chá de água

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

Sal, molho de pimenta, azeite e cheiro-verde picado a gosto

Queijo ralado para polvilhar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o bacalhau, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Escorra a água, coloque o peixe em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e desfie o peixe. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o bacalhau e refogue por 8 minutos. Em seguida, junte o tomate, o cheiro-verde, o molho de tomate, o molho de pimenta e a água e ferva. Reserve.

Em outra panela, coloque a mandioca, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Em seguida, desligue o fogo, escorra a água e espere amornar. Transfira a mandioca para um recipiente, amasse com a ajuda de um garfo e misture com o creme de leite. Reserve.

Unte uma assadeira com azeite. Faça uma camada com o purê de mandioca, disponha o bacalhau sobre ele e cubra com o restante do purê. Por último, coloque os pedaços de manteiga sobre o purê, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de bacalhau

Ingredientes

300 g de bacalhau dessalgado e desfiado

2 cebolas descascadas e picadas

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de extrato de tomate

400 g de massa para lasanha pré-cozida

pré-cozida 350 g de queijo muçarela fatiado

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o bacalhau e refogue por 10 minutos. Acrescente o creme de leite e o extrato de tomate e misture até formar um molho espesso. Tempere com sal e reserve.

Em um refratário, faça uma camada de molho, disponha a massa sobre ele e cubra com o queijo muçarela. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Bacalhau com requeijão e batata palha

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

e desfiado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 tomates sem sementes e picados

200 g de requeijão cremoso

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata palha para cobrir

Azeite para untar

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o bacalhau desfiado e mexa por alguns minutos. Coloque os tomates e as azeitonas. Refogue até o tomate começar a desmanchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Acrescente o requeijão e o creme de leite ao refogado e mexa bem até formar um creme uniforme e saboroso. Cozinhe por mais 2 minutos e desligue o fogo. Despeje a mistura em um refratário untado com azeite e cubra com batata palha. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 20 minutos, apenas para aquecer e gratinar levemente. Sirva em seguida.

Moqueca de bacalhau (Imagem: Marcelo Moryan | Shutterstock)

Moqueca de bacalhau

Ingredientes

600 g de bacalhau

1 cebola cortada em rodelas

2 dentes de alho picados

2 tomates cortados em rodelas

1 pimentão verde cortado em tiras

1 pimentão vermelho cortado em tiras

400 ml de leite de coco

Suco de 1 limão

Coentro picado, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o bacalhau, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Depois, escorra a água. Tempere o bacalhau com suco de limão. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os tomates e refogue até começarem a se desmanchar. Acrescente os pimentões e continue cozinhando.

Adicione o bacalhau reservado, misture bem e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Em seguida, despeje o leite de coco, mexa para incorporar os ingredientes e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Tempere com sal, coentro picado e pimenta-do-reino. Mantenha no fogo até que o bacalhau esteja completamente cozido e o caldo mais concentrado. Sirva em seguida.

Arroz de bacalhau ao forno

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

e desfiado 2 xícaras de chá de arroz cozido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

1/2 xícara de chá de azeitonas pretas fatiadas

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o bacalhau desfiado e mexa bem por 5 minutos. Junte o tomate e os pimentões ao refogado. Cozinhe até que fiquem levemente macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente grande, misture o arroz cozido com o refogado de bacalhau. Adicione as azeitonas e o cheiro-verde. Misture bem. Transfira tudo para um refratário untado com azeite. Regue com um fio de azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.