7 livros para repensar liderança, tecnologia e trabalho em 2027

Inteligência artificial e automação já fazem parte da rotina de empresas de todos os portes, e a discussão sobre gestão se deslocou. As ferramentas resolvem cada vez mais tarefas, mas decisões, conversas e relações de confiança continuam nas mãos das pessoas.

Para quem lidera equipes ou toca o próprio negócio, a pergunta deixou de ser se a tecnologia vai transformar o trabalho e passou a ser o que precisa ser fortalecido enquanto ela avança.

Esse é o fio que atravessa a seleção de livros a seguir, reunida para quem está planejando o próximo ano. Confira indicações que tratam de temas como o dia a dia da liderança, comunicação, modelos de gestão, propriedade intelectual, propósito profissional e o futuro das cidades.

1. Dividir para multiplicar

Em “Dividir para multiplicar”, a trajetória de Ernesto Haberkorn mostra como parcerias, decisões difíceis e recomeços podem transformar o caminho de um negócio (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)

Programador do tempo em que computadores ocupavam salas inteiras, Ernesto Haberkorn criou a SIGA e participou de capítulos decisivos da tecnologia brasileira. Sua escolha mais ousada foi dividir o negócio com o jovem Laércio Cosentino, e dessa sociedade nasceu a Microsiga, embrião da TOTVS, hoje uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Na biografia escrita por Anderson de Paula, a trajetória de fracassos, sociedades e recomeços mostra que, às vezes, crescer exige renunciar parte do que se conquistou.

2. A arte de reprovar

Em “A arte de reprovar”, André Havt apresenta maneiras de oferecer feedback negativo com respeito, sem comprometer a criatividade e a motivação das equipes (Imagem: Reprodução digital | Kotter Editorial)

Criativos odeiam ser reprovados. Líderes odeiam reprovar. Mas a verdade é que o feedback negativo faz parte do trabalho. O problema não é dizer “não”. É como transformar o “não” em uma oportunidade de crescimento sem desmotivar o time nem matar a criatividade. André Havt compartilha lições acumuladas em três décadas liderando equipes de comunicação para mostrar como recusar ideias com mais gentileza e assertividade em qualquer área dos negócios.

3. Comunicação responsiva

Em “Comunicação responsiva”, Lucas Nascimento apresenta estratégias para lidar com conversas difíceis, administrar divergências e fortalecer as relações profissionais (Imagem: Reprodução digital | Editora Alta Books)

Como dizer o que precisa ser dito nos negócios sem recorrer ao silêncio ou à agressividade? Além de equilibrar emoções sob pressão, as conversas difíceis exigem ferramentas para fortalecer relações e influenciar com credibilidade. O professor e consultor Lucas Nascimento reúne aprendizados de sua metodologia corporativa e anos de experiência em análise do discurso para mostrar estratégias práticas que ajudam a acolher o dissenso com sabedoria, trocar a mentalidade reativa pela responsiva e sustentar divergências no trabalho.

4. Humanize-se ou morra

Em “Humanize-se ou morra”, André Cruz e Michelle Oliveira discutem a importância da empatia, da confiança e da cultura organizacional diante do avanço da inteligência artificial (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Inteligência artificial, automação, dados e ferramentas digitais permitem fazer mais, melhor, mais rápido e por menos custo. Mas, neste livro da Citadel Editora, André Cruz e Michelle Oliveira defendem que, quanto mais inteligentes ficam as máquinas, mais humanas as empresas precisam ser. A partir de casos reais e lições aplicáveis à gestão e liderança, os autores mostram por que cultura, confiança, empatia e experiência deixaram de ser valores abstratos para se tornarem vantagens competitivas nos negócios.

5. Odisseia Infinity

Em “Odisseia Infinity”, os autores imaginam uma cidade planejada para integrar tecnologia, sustentabilidade, educação e desenvolvimento urbano (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)

O livro parte de uma pergunta de planejamento: como seria uma cidade projetada do zero para colocar a tecnologia a serviço das pessoas? Inspirados na epopeia de Homero, os autores descrevem Infinity, uma cidade em que inteligência artificial, energias renováveis, arquitetura, economia, educação e governança funcionam como um único ecossistema.

A proposta usa conhecimentos e soluções que já existem para discutir cidades inteligentes, regenerativas e inclusivas. Para gestores, empreendedores e investidores, o interesse está no argumento central: a inovação depende tanto de tecnologia quanto de um novo modelo de desenvolvimento, e as cidades são o ponto de partida dessa mudança.

6. Vida plena

Em “Vida plena”, o Dr. Eric Faro relaciona fé, psicologia positiva e neurociência para refletir sobre propósito, desempenho e realização pessoal (Imagem: Reprodução digital | Classical Press)

Por que tantas pessoas conquistam sucesso profissional e, ainda assim, se sentem vazias? A pergunta é o ponto de partida de Eric Faro, mestre em Liderança e doutor em Psicologia da Performance, para propor uma perspectiva cristocêntrica do florescimento humano, que conecta princípios da fé a conhecimentos da psicologia positiva, da neurociência e da ciência da motivação. Para líderes e profissionais que medem a carreira por metas e resultados, o livro desloca a discussão sobre desempenho para o sentido e a realização pessoal, tema que ganha espaço nas empresas à medida que cresce a pressão por produtividade.

7. O desenho industrial como alternativa estratégica na proteção dos designs da indústria criativa da moda

“O desenho industrial como alternativa estratégica na proteção dos designs da indústria criativa da moda” explica os mecanismos jurídicos que ajudam a proteger criações originais (Imagem: Reprodução digital | Editora Lumen Juris)

Quando uma criação de moda é reproduzida sem autorização, quais instrumentos jurídicos existem para proteger o trabalho original? Essa é uma das questões exploradas pela pesquisadora, bacharela em Direito, especialista em propriedade intelectual e designer Ana Clara Gomes Alves em seu novo livro publicado pela Lumen Juris. Com uma linguagem acessível aos profissionais do setor criativo, a obra analisa os mecanismos jurídicos disponíveis para proteger as criações dos pequenos empreendedores.

Por Misael Freitas