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7 livros para repensar liderança, tecnologia e trabalho em 2027

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 11/11/26 16h06
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Obras apresentam reflexões sobre gestão, comunicação e os desafios do futuro profissional (Imagem: Anastasija Vujic | Shutterstock)

Inteligência artificial e automação já fazem parte da rotina de empresas de todos os portes, e a discussão sobre gestão se deslocou. As ferramentas resolvem cada vez mais tarefas, mas decisões, conversas e relações de confiança continuam nas mãos das pessoas.

Para quem lidera equipes ou toca o próprio negócio, a pergunta deixou de ser se a tecnologia vai transformar o trabalho e passou a ser o que precisa ser fortalecido enquanto ela avança.

Esse é o fio que atravessa a seleção de livros a seguir, reunida para quem está planejando o próximo ano. Confira indicações que tratam de temas como o dia a dia da liderança, comunicação, modelos de gestão, propriedade intelectual, propósito profissional e o futuro das cidades.

1. Dividir para multiplicar

A imagem apresenta a capa de um livro retangular sobre um fundo acinzentado, com uma versão ampliada e desfocada do retrato do autor ao fundo. Na parte superior da capa, aparece o nome Anderson de Paula, em letras brancas. Logo abaixo, o título “DIVIDIR PARA MULTIPLICAR” está escrito em letras grandes, maiúsculas e amarelas. Em seguida, há um subtítulo em letras brancas que menciona a revolução da gestão empresarial de Ernesto Haberkorn, criador da SIGA e cofundador da Microsiga e da TOTVS. Na metade inferior, há o retrato de um homem idoso, de cabelos grisalhos e calvície acentuada, usando óculos de armação preta, camisa clara e paletó marrom. Ele aparece sorrindo, de frente para a câmera.
Em “Dividir para multiplicar”, a trajetória de Ernesto Haberkorn mostra como parcerias, decisões difíceis e recomeços podem transformar o caminho de um negócio (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)

Programador do tempo em que computadores ocupavam salas inteiras, Ernesto Haberkorn criou a SIGA e participou de capítulos decisivos da tecnologia brasileira. Sua escolha mais ousada foi dividir o negócio com o jovem Laércio Cosentino, e dessa sociedade nasceu a Microsiga, embrião da TOTVS, hoje uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Na biografia escrita por Anderson de Paula, a trajetória de fracassos, sociedades e recomeços mostra que, às vezes, crescer exige renunciar parte do que se conquistou.

2. A arte de reprovar

A imagem apresenta a capa de um livro retangular sobre um fundo branco, com uma versão ampliada e desfocada da própria capa ao fundo. No centro, há uma sequência de ilustrações em vermelho de mãos fazendo diferentes gestos, como polegares para cima, para baixo e punhos fechados, distribuídas ao redor do título. No meio da capa, aparece o texto “A ARTE DE REPROVAR”, com as palavras “REPROVAR” em letras vermelhas e maiores. Abaixo, está o subtítulo “O manual de sobrevivência da liderança criativa”, seguido do nome do autor, André Havt, em letras pretas.
Em “A arte de reprovar”, André Havt apresenta maneiras de oferecer feedback negativo com respeito, sem comprometer a criatividade e a motivação das equipes (Imagem: Reprodução digital | Kotter Editorial)

Criativos odeiam ser reprovados. Líderes odeiam reprovar. Mas a verdade é que o feedback negativo faz parte do trabalho. O problema não é dizer “não”. É como transformar o “não” em uma oportunidade de crescimento sem desmotivar o time nem matar a criatividade. André Havt compartilha lições acumuladas em três décadas liderando equipes de comunicação para mostrar como recusar ideias com mais gentileza e assertividade em qualquer área dos negócios.

3. Comunicação responsiva

A imagem apresenta a capa de um livro retangular sobre um fundo azul-marinho, com uma reprodução ampliada e desfocada da própria capa nas laterais. Na parte superior, aparece a frase “NÃO SE CALE NEM EXPLODA EM MOMENTOS CRUCIAIS”, em letras brancas pequenas. Logo abaixo, há uma linha horizontal fina em tom avermelhado. No centro, o título “COMUNICAÇÃO RESPONSIVA” aparece em letras grandes, maiúsculas e em tom de laranja-avermelhado. Abaixo, está o subtítulo “A virtude de transformar conflitos em oportunidades”, em letras brancas. Na parte inferior, aparecem o nome do autor, Lucas Nascimento, algumas informações profissionais em letras pequenas e o logotipo da editora Alta Books.
Em “Comunicação responsiva”, Lucas Nascimento apresenta estratégias para lidar com conversas difíceis, administrar divergências e fortalecer as relações profissionais (Imagem: Reprodução digital | Editora Alta Books)

Como dizer o que precisa ser dito nos negócios sem recorrer ao silêncio ou à agressividade? Além de equilibrar emoções sob pressão, as conversas difíceis exigem ferramentas para fortalecer relações e influenciar com credibilidade. O professor e consultor Lucas Nascimento reúne aprendizados de sua metodologia corporativa e anos de experiência em análise do discurso para mostrar estratégias práticas que ajudam a acolher o dissenso com sabedoria, trocar a mentalidade reativa pela responsiva e sustentar divergências no trabalho. 

4. Humanize-se ou morra

A imagem apresenta a capa de um livro retangular sobre um fundo bege-claro, com uma versão ampliada e desfocada da própria capa ao fundo. Na parte superior, aparecem os nomes André Cruz e Michelle Oliveira, em letras pretas pequenas. Logo abaixo, o título “HUMANIZE-SE OU MORRA!” ocupa grande parte da capa, com a primeira expressão em letras pretas, grandes e maiúsculas, e a segunda em letras vermelhas, com aparência de escrita à mão. Na parte central, uma mão humana, vestida com manga de paletó azul-escuro, segura a mão mecânica de um robô. Abaixo da imagem, aparece um texto em letras pretas sobre lições para construir negócios lucrativos e sustentáveis na era da desumanização digital.
Em “Humanize-se ou morra”, André Cruz e Michelle Oliveira discutem a importância da empatia, da confiança e da cultura organizacional diante do avanço da inteligência artificial (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Inteligência artificial, automação, dados e ferramentas digitais permitem fazer mais, melhor, mais rápido e por menos custo. Mas, neste livro da Citadel Editora, André Cruz e Michelle Oliveira defendem que, quanto mais inteligentes ficam as máquinas, mais humanas as empresas precisam ser. A partir de casos reais e lições aplicáveis à gestão e liderança, os autores mostram por que cultura, confiança, empatia e experiência deixaram de ser valores abstratos para se tornarem vantagens competitivas nos negócios.

5. Odisseia Infinity

A imagem apresenta a capa de um livro retangular sobre um fundo com degradê em tons de azul e rosa, com uma reprodução ampliada e desfocada da própria capa ao fundo. Na parte superior, aparecem os nomes Aldairton Carvalho e Liana Furtado, em letras brancas. No centro, o título “ODISSEIA INFINITY” está escrito em letras brancas, grandes e estreitas, distribuídas em duas linhas. Abaixo, aparece o subtítulo “Tecnologia, sustentabilidade e o futuro das cidades”. Na metade inferior, há uma paisagem futurista com edifícios altos ao fundo, sob um céu em tons de azul e rosa. Em primeiro plano, destaca-se uma grande estrutura em formato de símbolo do infinito, formada por vegetação e árvores. Ao redor dela, aparecem construções modernas, áreas verdes e jardins.
Em “Odisseia Infinity”, os autores imaginam uma cidade planejada para integrar tecnologia, sustentabilidade, educação e desenvolvimento urbano (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)

O livro parte de uma pergunta de planejamento: como seria uma cidade projetada do zero para colocar a tecnologia a serviço das pessoas? Inspirados na epopeia de Homero, os autores descrevem Infinity, uma cidade em que inteligência artificial, energias renováveis, arquitetura, economia, educação e governança funcionam como um único ecossistema.

A proposta usa conhecimentos e soluções que já existem para discutir cidades inteligentes, regenerativas e inclusivas. Para gestores, empreendedores e investidores, o interesse está no argumento central: a inovação depende tanto de tecnologia quanto de um novo modelo de desenvolvimento, e as cidades são o ponto de partida dessa mudança.

6. Vida plena

A imagem apresenta a capa de um livro retangular sobre um fundo desfocado com elementos verdes e brancos. A capa tem fundo de papel branco com textura amassada. Na parte superior, aparecem o nome Dr. Eric Faro e o logotipo da DNA, em letras marrons. No centro, o título “VIDA PLENA” está escrito em letras grandes, maiúsculas e verdes. Logo abaixo, aparece o subtítulo “Os quatro pilares do florescimento humano”, em letras menores e marrons. À direita, há uma ilustração de uma planta com caule fino e folhas verdes, que cresce a partir de uma faixa de grama na parte inferior da capa. Abaixo da grama, aparece uma camada de terra escura, na qual são visíveis as raízes da planta. Na parte inferior, há quatro símbolos brancos acompanhados das palavras “CRISTO”, “AMOR ALTRUÍSTA”, “MOTIVAÇÃO” e “PLENITUDE”.
Em “Vida plena”, o Dr. Eric Faro relaciona fé, psicologia positiva e neurociência para refletir sobre propósito, desempenho e realização pessoal (Imagem: Reprodução digital | Classical Press)

Por que tantas pessoas conquistam sucesso profissional e, ainda assim, se sentem vazias? A pergunta é o ponto de partida de Eric Faro, mestre em Liderança e doutor em Psicologia da Performance, para propor uma perspectiva cristocêntrica do florescimento humano, que conecta princípios da fé a conhecimentos da psicologia positiva, da neurociência e da ciência da motivação. Para líderes e profissionais que medem a carreira por metas e resultados, o livro desloca a discussão sobre desempenho para o sentido e a realização pessoal, tema que ganha espaço nas empresas à medida que cresce a pressão por produtividade.

7. O desenho industrial como alternativa estratégica na proteção dos designs da indústria criativa da moda

A imagem apresenta a capa de um livro retangular com fundo preto, posicionada sobre um fundo em tons de bege e branco, com uma versão ampliada e desfocada da própria capa ao fundo. Na parte superior, aparece o nome Ana Clara Gomes Alves, em letras pequenas e douradas. Logo abaixo, está o título “O DESENHO INDUSTRIAL COMO ALTERNATIVA ESTRATÉGICA NA PROTEÇÃO DOS DESIGNS DA INDÚSTRIA CRIATIVA DA MODA”, distribuído em várias linhas e escrito em letras douradas. Na parte central e inferior, há duas peças de joalheria douradas, com formato de estrelas de várias pontas e pequenos detalhes circulares, posicionadas sobre uma superfície clara iluminada por um foco de luz. Na parte inferior da capa, aparece o logotipo da editora Lumen Juris.
“O desenho industrial como alternativa estratégica na proteção dos designs da indústria criativa da moda” explica os mecanismos jurídicos que ajudam a proteger criações originais (Imagem: Reprodução digital | Editora Lumen Juris)

Quando uma criação de moda é reproduzida sem autorização, quais instrumentos jurídicos existem para proteger o trabalho original? Essa é uma das questões exploradas pela pesquisadora, bacharela em Direito, especialista em propriedade intelectual e designer Ana Clara Gomes Alves em seu novo livro publicado pela Lumen Juris. Com uma linguagem acessível aos profissionais do setor criativo, a obra analisa os mecanismos jurídicos disponíveis para proteger as criações dos pequenos empreendedores.

Por Misael Freitas

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