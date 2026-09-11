Variedades

7 livros para ampliar conhecimentos e estimular o pensamento

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 11/09/26 16h36
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Obras de diferentes áreas do conhecimento convidam à reflexão e ajudam a enxergar o mundo por novos ângulos (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)

Aprender não se limita à sala de aula ou aos períodos de estudo. Diferentes áreas do conhecimento ajudam a compreender melhor o mundo, questionar ideias e construir novos pontos de vista.

Os livros são importantes aliados de quem busca exercitar o pensamento crítico. Esta seleção reúne obras que passam por educação, história, sociedade, ciência, filosofia e artes. São diferentes caminhos para conhecer temas que fazem parte do mundo contemporâneo e também para revisitar saberes que continuam relevantes ao longo do tempo.

De reflexões sobre a escola e o currículo a discussões sobre o Brasil, a educação clássica e os desafios do presente, os títulos ajudam a ampliar repertórios, fazer perguntas e enxergar a realidade por novas perspectivas. Confira! 

1. Emergência climática

Capa de livro em tons de rosa, salmão, vinho e roxo, com o título “Emergência Climática” em branco e os nomes dos participantes em branco e rosa-claro. Ao centro, há um grande círculo em roxo-escuro com uma imagem de nuvens escuras, enquanto raios geométricos em diferentes tonalidades de rosa, salmão e roxo se espalham pelo fundo.
“Emergência climática” reúne estudos sobre as mudanças do clima e seus impactos ambientais, econômicos e sociais (Imagem: Reprodução digital | Editora ICH)

Apesar dos alertas e prognósticos da ciência sobre o aquecimento global e as mudanças do clima, a situação se agrava nos aspectos ambiental, econômico e social. Para oferecer uma visão abrangente do tema, esta publicação em edição trilíngue (português, inglês e espanhol) da Editora ICH traz estudos científicos que vão da percepção do problema na sociedade até as ameaças que o surgimento de novos patógenos representa para a saúde e a vida humana. A concepção editorial, a curadoria científica e a organização da obra estão a cargo da engenheira cartógrafa Carla Madureira Cruz. 

2. Pensar escola, inventar currículo: deslocando sentidos na educação 

Capa de livro em laranja e azul-marinho, com o título “Pensar Escola, Inventar Currículo” em branco e azul-marinho e os nomes dos autores em laranja-claro. A capa apresenta uma composição gráfica com uma faixa central em laranja, elementos pontilhados e traços abstratos em laranja e azul-marinho, sobre fundo predominantemente azul-escuro.
“Pensar escola, inventar currículo: deslocando sentidos na educação” discute como relações de poder influenciam o currículo, as políticas educacionais e as práticas escolares (Imagem: Reprodução digital | Editora Cortez)

O livro reúne pesquisadoras e pesquisadores do campo do currículo escolar para discutir temas centrais da educação contemporânea, a partir de diferentes perspectivas e áreas de especialidade. Os autores partem de uma compreensão do currículo como um espaço atravessado por relações de poder, que interferem na organização da escola, nas políticas educacionais e nas práticas pedagógicas. Publicado pela Cortez Editora, o livro é organizado por Alice Casimiro Lopes, vencedora do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026, e Hellen Gregol Araujo.

3. Que Brazil é Esse? O que eles disseram sobre o Brasil 

Capa de livro em amarelo, verde, branco e azul, com o nome do autor em branco, o título “Que Brazil É Esse?” com uma bandeira do Brasil ao fundo com diversas palavras escritas em branco dentro do círculo azul da bandeira.
“Que Brazil é Esse? O que eles disseram sobre o Brasil” usa diferentes olhares sobre o país para refletir sobre preconceitos e desigualdades (Imagem: Reprodução digital | Editora Livros Ilimitados)

O olhar estrangeiro pode ajudar a refletir sobre as complexidades do nosso país? A partir dessa pergunta, o escritor e professor de Literatura Paulo Otávio Barreiros Gravina publicou esta obra para explicar como frases de personalidades mundialmente conhecidas contribuem para uma discussão profunda sobre preconceitos, desigualdades, conflitos e potencialidades próprias do contexto nacional. 

4. Guia de coaching educacional 

Capa de livro em bege-claro, azul, laranja e vermelho, com o título “Guia de Coaching Educacional” em azul-escuro e o nome da autora em laranja. A ilustração central mostra perfis humanos sobrepostos, formando uma composição que lembra uma cabeça, em camadas de laranja, vermelho, amarelo, azul-petróleo e bege, com uma lâmpada e livros no interior.
“Guia de coaching educacional” apresenta ferramentas para ajudar educadores a organizar prioridades e estabelecer metas (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

A professora, pesquisadora e escritora Le Savoldi lança este livro para apresentar ferramentas que ajudam os educadores a identificarem sinais de esgotamento, organizar prioridades, estabelecer metas alcançáveis e desenvolver habilidades de comunicação e liderança. A proposta é que o docente consiga lidar melhor com os desafios da profissão sem comprometer o bem-estar, fortalecendo a capacidade de ensinar e de construir relações mais saudáveis dentro da escola. 

5. Trivium – As artes liberais da Lógica, Gramática e Retórica 

Capa de livro em bege-claro e dourado, com o título “Trivium” em dourado e o subtítulo e o nome da autora em preto. No centro, há uma grande ilustração circular de estilo medieval, com figuras humanas, elementos ornamentais e inscrições em dourado, vermelho, azul, verde e bege.
“Trivium – As artes liberais da Lógica, Gramática e Retórica” resgata fundamentos da educação clássica e mostra a relação entre linguagem, pensamento e argumentação (Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro)

A obra resgata as três artes liberais que fundamentaram a educação clássica: a gramática, a lógica e a retórica e mostra como linguagem, pensamento e argumentação se relacionam na construção do conhecimento e na comunicação de ideias. Com exemplos de grandes autores, o livro apresenta uma abordagem didática sobre o desenvolvimento da inteligência, da expressão e do pensamento crítico, sendo uma referência para estudantes e professores. 

6. Por que prendemos os animais?

Capa de livro em branco, preto e azul, com o nome da autora em preto e o título “Por Que Prendemos os Animais?” em azul. Abaixo do título, há um subtítulo em preto. A ilustração é composta por formas abstratas em preto, com áreas brancas e uma representação estilizada de uma orca em preto e branco, criando um contraste marcante e minimalista.
“Por que prendemos os animais?” propõe uma reflexão sobre a relação entre seres humanos, animais e natureza (Imagem: Reprodução digital | Editora Telha)

A partir de uma abordagem fundamentada nas Ciências Humanas, a jornalista e pesquisadora Caroline Zerbato convida os leitores a refletirem sobre a relação entre seres humanos, animais e natureza. Com linguagem acessível, a autora aborda temas como ética, responsabilidade, cuidado com a vida e preservação dos ecossistemas, incentivando uma análise crítica de hábitos e escolhas cotidianas. A obra propõe um debate equilibrado sobre o papel do ser humano no mundo contemporâneo, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e comprometidos com a conservação ambiental e o respeito à vida.

7.  Nuances da Exclusão

Capa de livro predominantemente branca, com elementos em cinza-claro e azul-acinzentado, com o nome do autor em azul-escuro e o título “Nuances da Exclusão” em azul-escuro. A capa apresenta uma ilustração abstrata formada por grandes formas curvas e uma silhueta humana em azul-acinzentado e cinza-claro, criando uma composição minimalista.
“Nuances da Exclusão” apresenta experiências relacionadas à deficiência auditiva e reflete sobre inclusão e educação (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

A autobiografia reúne as experiências do escritor Felipe Afonso com a deficiência auditiva. Com olhar íntimo, a obra compartilha as complexidades vividas por pessoas com deficiência (PcDs) no mercado de trabalho, na educação e na saúde. Parte da série “Nuances da Surdez”, o livro também reflete sobre as propostas de inclusão dentro das escolas brasileiras.

Por Ana Paula Gonçalves

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