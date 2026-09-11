7 livros para ampliar conhecimentos e estimular o pensamento

Aprender não se limita à sala de aula ou aos períodos de estudo. Diferentes áreas do conhecimento ajudam a compreender melhor o mundo, questionar ideias e construir novos pontos de vista.

Os livros são importantes aliados de quem busca exercitar o pensamento crítico. Esta seleção reúne obras que passam por educação, história, sociedade, ciência, filosofia e artes. São diferentes caminhos para conhecer temas que fazem parte do mundo contemporâneo e também para revisitar saberes que continuam relevantes ao longo do tempo.

De reflexões sobre a escola e o currículo a discussões sobre o Brasil, a educação clássica e os desafios do presente, os títulos ajudam a ampliar repertórios, fazer perguntas e enxergar a realidade por novas perspectivas. Confira!

1. Emergência climática

“Emergência climática” reúne estudos sobre as mudanças do clima e seus impactos ambientais, econômicos e sociais (Imagem: Reprodução digital | Editora ICH)

Apesar dos alertas e prognósticos da ciência sobre o aquecimento global e as mudanças do clima, a situação se agrava nos aspectos ambiental, econômico e social. Para oferecer uma visão abrangente do tema, esta publicação em edição trilíngue (português, inglês e espanhol) da Editora ICH traz estudos científicos que vão da percepção do problema na sociedade até as ameaças que o surgimento de novos patógenos representa para a saúde e a vida humana. A concepção editorial, a curadoria científica e a organização da obra estão a cargo da engenheira cartógrafa Carla Madureira Cruz.

2. Pensar escola, inventar currículo: deslocando sentidos na educação

“Pensar escola, inventar currículo: deslocando sentidos na educação” discute como relações de poder influenciam o currículo, as políticas educacionais e as práticas escolares (Imagem: Reprodução digital | Editora Cortez)

O livro reúne pesquisadoras e pesquisadores do campo do currículo escolar para discutir temas centrais da educação contemporânea, a partir de diferentes perspectivas e áreas de especialidade. Os autores partem de uma compreensão do currículo como um espaço atravessado por relações de poder, que interferem na organização da escola, nas políticas educacionais e nas práticas pedagógicas. Publicado pela Cortez Editora, o livro é organizado por Alice Casimiro Lopes, vencedora do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026, e Hellen Gregol Araujo.

3. Que Brazil é Esse? O que eles disseram sobre o Brasil

“Que Brazil é Esse? O que eles disseram sobre o Brasil” usa diferentes olhares sobre o país para refletir sobre preconceitos e desigualdades (Imagem: Reprodução digital | Editora Livros Ilimitados)

O olhar estrangeiro pode ajudar a refletir sobre as complexidades do nosso país? A partir dessa pergunta, o escritor e professor de Literatura Paulo Otávio Barreiros Gravina publicou esta obra para explicar como frases de personalidades mundialmente conhecidas contribuem para uma discussão profunda sobre preconceitos, desigualdades, conflitos e potencialidades próprias do contexto nacional.

4. Guia de coaching educacional

“Guia de coaching educacional” apresenta ferramentas para ajudar educadores a organizar prioridades e estabelecer metas (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

A professora, pesquisadora e escritora Le Savoldi lança este livro para apresentar ferramentas que ajudam os educadores a identificarem sinais de esgotamento, organizar prioridades, estabelecer metas alcançáveis e desenvolver habilidades de comunicação e liderança. A proposta é que o docente consiga lidar melhor com os desafios da profissão sem comprometer o bem-estar, fortalecendo a capacidade de ensinar e de construir relações mais saudáveis dentro da escola.

5. Trivium – As artes liberais da Lógica, Gramática e Retórica

“Trivium – As artes liberais da Lógica, Gramática e Retórica” resgata fundamentos da educação clássica e mostra a relação entre linguagem, pensamento e argumentação (Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro)

A obra resgata as três artes liberais que fundamentaram a educação clássica: a gramática, a lógica e a retórica e mostra como linguagem, pensamento e argumentação se relacionam na construção do conhecimento e na comunicação de ideias. Com exemplos de grandes autores, o livro apresenta uma abordagem didática sobre o desenvolvimento da inteligência, da expressão e do pensamento crítico, sendo uma referência para estudantes e professores.

6. Por que prendemos os animais?

“Por que prendemos os animais?” propõe uma reflexão sobre a relação entre seres humanos, animais e natureza (Imagem: Reprodução digital | Editora Telha)

A partir de uma abordagem fundamentada nas Ciências Humanas, a jornalista e pesquisadora Caroline Zerbato convida os leitores a refletirem sobre a relação entre seres humanos, animais e natureza. Com linguagem acessível, a autora aborda temas como ética, responsabilidade, cuidado com a vida e preservação dos ecossistemas, incentivando uma análise crítica de hábitos e escolhas cotidianas. A obra propõe um debate equilibrado sobre o papel do ser humano no mundo contemporâneo, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e comprometidos com a conservação ambiental e o respeito à vida.

7. Nuances da Exclusão

“Nuances da Exclusão” apresenta experiências relacionadas à deficiência auditiva e reflete sobre inclusão e educação (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

A autobiografia reúne as experiências do escritor Felipe Afonso com a deficiência auditiva. Com olhar íntimo, a obra compartilha as complexidades vividas por pessoas com deficiência (PcDs) no mercado de trabalho, na educação e na saúde. Parte da série “Nuances da Surdez”, o livro também reflete sobre as propostas de inclusão dentro das escolas brasileiras.

Por Ana Paula Gonçalves