7 ilhas deslumbrantes para visitar na Tailândia

As praias paradisíacas da Tailândia encantam cada vez mais os turistas brasileiros, sendo reconhecidas entre as melhores do mundo. Muitas dessas maravilhas naturais estão situadas nas ilhas tailandesas, que somam mais de mil ao todo, cada uma com sua própria exuberância. A seguir, apresentaremos sete desses verdadeiros paraísos, que certamente despertarão em você o desejo irresistível de fazer as malas e embarcar rumo à Tailândia o quanto antes.

1. Koh Phi Phi

O famoso destino de Koh Phi Phi é, na verdade, constituído de duas ilhas: Phi Phi Lee e Phi Phi Don. O lugar, marcado pelo incrível mar azul-turquesa cristalino, ficou mais conhecido graças à praia de Maya Bay, cenário do filme “A Praia”, estrelado por Leonardo DiCaprio. Phi Phi costuma ficar lotada de turistas e é repleta de atrações, inclusive muitas festas.

2. Koh Samui

Koh Samui fica a poucos quilômetros do continente, no Golfo da Tailândia. Há opções de hospedagem para diversos orçamentos, de resorts a hostels simples e atrações para todos os tipos de viajantes. Festas badaladas, praias, templos e vilarejos tranquilos de pescadores. Aproveite também para mergulhar na água morna do mar repleto de recifes de corais.

3. Koh Tao

Outro destino certo para quem quer mergulhar é Koh Tao, cercada por recifes e um mar cristalino. A ilha é bem popular e movimentada, com resorts, restaurantes, festas e centros de mergulho, principalmente na Praia de Sairee. Vale um passeio até a pequena ilha vizinha de Nang Yuan, que guarda uma das praias mais deslumbrantes do país.

Koh Lipe é um destino mais tranquilo, com mar raso e azul-turquesa (Imagem: lemaret pierrick | Shutterstock)

4. Koh Lipe

Menos conhecida, Koh Lipe é perfeita para quem quer um destino mais sossegado. Esse pequeno paraíso está localizado no sul do país, perto da Malásia. Talvez seja o acesso mais difícil que faz com que ela seja menos badalada, porque beleza ela tem de sobra. Koh Lipe tem um mar rasinho de um incrível tom de turquesa e resorts pé na areia com um ótimo custo-benefício.

5. Koh Lanta Yai

Koh Lanta Yai fica entre dois destinos bem badalados, Krabi e as Ilhas Phi Phi. Mas é um lugar bem mais calmo do que seus vizinhos. Nas praias tranquilas ou em um dos bangalôs com vista para o mar, você terá a sensação de que a ilha é só sua.

6. Koh Chang

Entre as florestas tropicais e as cachoeiras no interior e os recifes de corais em seu entorno, Koh Chang tem praias tranquilas de areia branquinha e mar cristalino. Algumas das mais bonitas são White Sand Beach e Lonely Beach.

Similan é um arquipélago conhecido como o paraíso dos mergulhadores (Imagem: ltdedigos | Shutterstock)

7. Similan

Similan é, na verdade, um arquipélago formado por nove ilhas protegidas por um parque nacional. O que significa que o meio ambiente se manteve muito bem preservado – inclusive os resorts são proibidos ali. Com abundância de vida marinha, as Ilhas Similan são consideradas um paraíso dos mergulhadores. Há também lindas praias de areia fina e branca e florestas exuberantes.

Patrícia Chemin – revista Qual Viagem