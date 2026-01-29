Variedades

7 ideias de jantar com couve-flor para sair da rotina

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 29/01/26 19h06
Couve-flor gratinada (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)
Couve-flor gratinada (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)

A couve-flor é a hortaliça ideal para inovar nas refeições. Além disso, parte do grupo de alimentos brancos, ricos em minerais, como cálcio e fósforo, ela é uma das principais indicações para quem deseja aumentar o consumo de vegetais nutritivos, especialmente porque fortalece o sistema imunológico, auxilia na perda de peso e mantém ossos e dentes fortes.

Pensando nisso, separamos 7 receitas irresistíveis com couve-flor para você fazer em casa e aumentar a quantidade de nutrientes do seu prato. Confira! 

1. Couve-flor gratinada 

Ingredientes 

  • Floretes de 1 couve-flor
  • 200 ml de requeijão
  • 2 ovos
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 200 g de queijo muçarela fatiado
  • Sal a gosto
  • Margarina para untar
  • Água

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os floretes de couve-flor e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma forma com margarina e disponha os floretes de couve-flor. Acrescente o requeijão, espalhe e reserve. 

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Após, despeje a mistura sobre os floretes, cubra com queijo muçarela, polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Desligue o forno e sirva em seguida. 

2. Purê de couve-flor 

Ingredientes 

  • Floretes de 1 couve-flor cozida
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1/2 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve-flor e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o purê reservado e o sal, misture e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

3. Arroz de couve-flor com legumes

Ingredientes

  • Floretes de 1 couve-flor
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 abobrinha cortada em cubos pequenos
  • 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em água corrente, lave os floretes de couve-flor. Disponha em um processador e triture até obter uma textura parecida com arroz. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até ficarem macios. Junte a couve-flor e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 5 minutos, mexendo sempre, até que a couve-flor fique macia, mas ainda al dente. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

4. Creme de couve-flor com alho-poró

Ingredientes

  • Floretes de 1 couve-flor
  • 1 talo de alho-poró fatiado
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo baixo e refogue o alho e o alho-poró até ficarem macios e levemente dourados. Acrescente a batata e a couve-flor e misture. Cubra com o caldo de legumes, aumente o fogo para médio e cozinhe até que os legumes fiquem bem macios.

Desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte à panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Suflê de couve-flor dentro de um recipiente azul
Suflê de couve-flor (Imagem: MShev | Shutterstock)

5. Suflê de couve-flor 

Ingredientes 

  • Floretes de 1 couve-flor
  • 3 claras de ovo
  • 3 gemas de ovo
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 500 ml de leite
  • 1 colher de sopa de margarina
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • Sal a gosto
  • Margarina para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Água

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Pique a couve-flor e reserve. Em outra panela, coloque o leite, a farinha de trigo, o sal e a margarina e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o molho engrossar. Desligue o fogo e reserve. 

Em um recipiente, coloque a couve-flor, as gemas, o queijo parmesão e o molho branco e misture. Em outro recipiente, bata as claras em neve e junte delicadamente à mistura com a couve-flor. Reserve. Unte uma forma com margarina e enfarinhe com farinha de trigo, despeje o suflê e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

6. Couve-flor à milanesa

Ingredientes

  • Floretes de 1 couve-flor
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca 
  • 1/2 colher de chá de alho em pó
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um prato, misture a farinha de rosca, o alho, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Passe os floretes nos ovos batidos e depois na mistura de farinha de rosca, cobrindo bem. Coloque em uma assadeira e regue com um fio de azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

7. Panqueca de couve-flor

Ingredientes

Massa

  • Floretes de 1 couve-flor cozidos e amassados
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • Sal a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Recheio

  • 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os floretes de couve-flor, os ovos, a farinha de aveia e o sal. Misture até obter uma massa homogênea e reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje pequenas porções da massa na panela, espalhe e doure dos dois lados. Desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado e o molho de tomate e cozinhe até ficar incorporado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, recheie as panquecas e enrole. Sirva em seguida.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google