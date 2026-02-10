7 formas elegantes de inserir o bar nos projetos residenciais

Nos projetos residenciais, o bar deixou de ser apenas um apoio funcional e passou a ocupar um papel mais importante na forma de viver a casa. Ele cria cenários para encontros espontâneos, conversas sem pressa e pausas agradáveis no dia a dia, trazendo charme e personalidade aos ambientes. Seja integrado à área social ou inserido de forma mais discreta, o espaço contribui para tornar a rotina mais leve e convidativa.

Para a arquiteta Cristiane Schiavoni, não existem fórmulas prontas quando o assunto é bar em casa. Tanto o seu tamanho quanto a localização refletem o desejo de receber bem com personalidade e conforto. A seguir, confira inspirações que mostram como o bar pode se adaptar a diferentes propostas e transformar os projetos residenciais!

1. Mimetizado na marcenaria da sala de TV

O bar embutido na marcenaria torna a sala de TV mais acolhedora e funcional (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagens: Carlos Piratininga)

Embora o bar tenha sua presença associada às áreas sociais, ele também pode compor ambientes que entregam uma experiência mais íntima aos seus moradores. Foi assim que Cristiane Schiavoni o executou no segundo andar de uma residência. Ao invés de mantê-lo sempre aberto, por aqui ela optou pela discrição ao ocultá-lo atrás das folhas das portas que acompanham o efeito ripado que faceia uma das laterais do ambiente. “Embora camuflado, o bar ficou muito elegante com as fitas de LED embutidas nos nichos”, analisa.

2. A tradição do bar com balcão

O balcão com banquetas cria um espaço descontraído para receber convidados (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagens: Luis Gomes)

De acordo com a arquiteta, a ideia de um bar com balcão, assim como presenciamos nos estabelecimentos comerciais, também pode ser reproduzida nos projetos residenciais. Para um jovem casal – sendo o marido apaixonado por futebol e resenha depois das partidas –, ela incorporou o ambiente em “U” entre a área gourmet, à esquerda, e atrás da sala de jantar.

Com o balcão em granito, Cristiane Schiavoni compôs a marcenaria com armários para as taças, prateleiras para os decanters e rótulos destilados, além da cervejeira embutida.

3. Home theater e bar

O bar integrado ao home theater amplia as possibilidades de entretenimento no espaço social (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga)

À primeira vista, o ambiente parece uma antessala antes da mesa de jantar posicionada na varanda. Mas, por aqui, a profissional deixou o local ainda mais agradável com o bar, um telão embutido com projetor e a estrutura de som embutida no forro, transformando a área no clima de cinema.

Ainda sobre o bar, mais uma vez Cristiane Schiavoni valeu-se da marcenaria com as cristaleiras, nicho central com as bebidas destiladas e os vãos que receberam a adega e os equipamentos de áudio e vídeo.

4. Na área gourmet da varanda

O bar na varanda gourmet facilita o acesso às bebidas durante encontros (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Rafael Renzo)

Não tem como desassociar o cantinho do bar com a varanda gourmet – ainda mais quando ela conta com uma churrasqueira parrilla, que grelha a carne conforme nossos hermanos uruguaios e argentinos. No nicho acima da bancada da pia, o morador tem fácil acesso às bebidas favoritas.

5. No rack suspenso da varanda de estar

A bandeja de bar no rack suspenso facilita o uso do espaço de estar (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Rafael Renzo)

Se, de um lado, a profissional destinou parte da varanda para a área gourmet, do outro ela produziu um ambiente de estar. Próximo às poltronas, a lateral do rack suspenso recebeu uma magnífica bandeja que deixa a possibilidade de degustar um drinque muito fácil de realizar.

6. Pouco espaço não é desculpa

O bar sob a escada aproveita áreas residuais de forma funcional (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagens: Carlos Piratininga)

O espaço formado abaixo da escada foi o local perfeito para acomodar a bandeja de bebidas. Isso foi possível graças à marcenaria executada sob medida e que acomodou a cervejeira e os armários onde estão guardados os copos e itens da sala de jantar.

7. Ao lado da cozinha

É possível também integrar o bar ao lado da cozinha (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Luis Gomes)

Com a cozinha americana inserida como parte da área social do apartamento, a arquiteta estendeu o granito da bancada para distribuir o espaço do bar: na parte superior, as prateleiras com o fundo espelhado e, na parte inferior, a cristaleira para os copos e demais garrafas de bebidas.

Por Henrique Araújo