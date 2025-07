Câncer é o quarto signo do zodíaco e seu elemento é a Água. Ele é regido pela Lua e rege a casa 4 do Mapa Astral. Considerado o mais sensível, simboliza o romantismo, a generosidade, a fidelidade e a dedicação à família.

Os nativos de Câncer tendem a ser reservados. Quando se sentem desvalorizados ou ameaçados, voltam-se para dentro de si. “O interior, assim como o lar, as memórias e aquilo que possuem de valioso, é tratado por eles com grande zelo”, conta a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, conheça 7 famosos do signo de Câncer!

1. Lionel Messi

Lionel Messi é um ícone do futebol mundial (Imagem: Asatur Yesayants | Shutterstock)

24 de junho de 1987

Profissão: jogador de futebol

Lionel Messi é um ícone do futebol mundial. Conquistou a Copa do Mundo com a Argentina em 2022 e acumula diversos títulos nacionais e internacionais. Dono do maior número de Bolas de Ouro e recordes individuais, ele solidifica seu legado como um dos maiores jogadores da história do esporte.

2. Ariana Grande

Ariana Grande fez sua estreia no cinema com o filme “Wicked” e recebeu sua primeira indicação ao Oscar (Imagem: Tinseltown | Shutterstock)

26 de junho de 1993

Profissão: cantora, compositora, atriz e apresentadora.

A artista fez sua estreia no cinema com o filme “Wicked”, que foi um sucesso de bilheteria e recebeu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Recentemente, também se tornou membro convidada da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação do Oscar.

3. Wagner Moura

Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes em 2025 (Imagem: Ron Adar | Shutterstock)

27 de junho de 1976

Profissão: ator, produtor, roteirista e cineasta

O filme “Marighella”, dirigido por Wagner Moura e inspirado na história do guerrilheiro Carlos Marighella, que enfrentou a Ditadura Militar, recebeu diversas indicações a prêmios no Brasil e no exterior. Além disso, o artista foi premiado como Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 por sua atuação em “O Agente Secreto”, tornando-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio na mostra principal do evento.

4. Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa foi reconhecida como ícone global da moda no The EMIGALA (Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock)



30 de junho de 1995

Profissão: atriz, modelo, escritora e empresária

Em 2020, a artista, com sua sócia Vanessa Ribeiro, lançou a marca de moda Ginger. Em 2025, Marina Ruy Barbosa foi reconhecida como ícone global da moda no The EMIGALA, um dos mais importantes eventos internacionais do setor, realizado em Dubai.

5. Fábio Porchat

O humorista Fábio Porchat foi reconhecido como um dos profissionais mais criativos no GQ Creativity Awards Brasil 2025 (Imagem: Divulgação / Vinicius Mochizuki)



1 de julho de 1983

Profissão: ator, diretor, dublador, produtor, roteirista, humorista e apresentador

Em 2019, o artista e o Porta dos Fundos receberam um Emmy Internacional, na categoria Melhor Comédia, pelo filme “Especial de Natal: Se Beber, Não Ceie”. Além disso, Fábio Porchat foi um dos premiados no GQ Creativity Awards Brasil 2025, sendo reconhecido como um dos profissionais mais criativos do ano.

6. Tom Cruise

O ator Tom Cruise acumula diversas bilheterias de sucesso (Imagem: Loredana Sangiuliano | Shutterstock)

3 de julho de 1962

Profissão: ator, piloto, diretor e produtor

Tom Cruise, uma das maiores estrelas de Hollywood, é conhecido por seus papéis marcantes em filmes de ação e drama. Com uma carreira que ultrapassa quatro décadas, acumulou diversos sucessos de bilheteira e prêmios, consolidando-se como um dos atores mais influentes e carismáticos da indústria cinematográfica. Em 2025, ele estrelou “Missão: Impossível – O Acerto Final”, o oitavo e último filme da franquia, encerrando sua jornada como o agente Ethan Hunt após 29 anos.

7. Gisele Bündchen

Gisele Bündchen está entre as modelos mais bem pagas do mundo (Imagem: Shutterstock)



20 de julho de 1980

Profissão: modelo e empresária

Gisele está entre as modelos mais bem pagas do mundo. Em 2018, segundo a revista Forbes, ela ficou em 5º lugar (empatada com Cara Delevingne). Em fevereiro de 2025, a modelo teve seu terceiro filho, um menino, fruto do relacionamento com Joaquim Valente, lutador e instrutor de Jiu-Jitsu.