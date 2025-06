7 doenças renais comuns em animais de estimação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As doenças renais são comuns em animais de estimação. Elas comprometem o funcionamento dos rins, órgãos responsáveis por filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas do organismo. Quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem afetar seriamente a saúde e a qualidade de vida dos pets.

Os gatos, por exemplo, possuem menos néfrons, que são as unidades funcionais dos rins, comparado aos humanos e aos cães, o que faz com que eles tenham menor capacidade de filtrar o sangue e eliminar as toxinas. Além disso, felinos tendem a ingerir menor quantidade de água.

A baixa ingestão de água e a alimentação inadequada estão entre os fatores que podem contribuir para o surgimento de doenças renais em animais de estimação. Por isso, é fundamental que os tutores fiquem atentos a sinais de alerta e realizem exames periódicos para garantir o bem-estar do animal.

“Os tutores costumam associar sintomas como sangue na urina e apatia às condições renais, mas pode ir um pouco além. Diferentemente do que muitos pensam, se o animal passa a buscar por mais água, isso pode ser um sinal de que os rins não estão funcionando corretamente. A sede excessiva é um sintoma comum de problemas renais, como insuficiência renal aguda ou crônica, e deve ser investigada por um médico-veterinário”, comenta Rogéria Coelho, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

A docente reforça que é sempre muito importante estar atento às mudanças no comportamento do animal e procurar ajuda profissional para um diagnóstico preciso e tratamento adequado, pois os sintomas de problemas renais em cães e gatos podem ser variados e muitas vezes se sobrepõem entre diferentes condições.

Abaixo, confira doenças renais comuns em animais de estimação e os seus sintomas!

1. Insuficiência Renal Aguda (IRA)

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é caracterizada pela perda súbita da função renal.

Causas: toxinas, infecções, desidratação, obstrução urinária.

toxinas, infecções, desidratação, obstrução urinária. Sintomas: vômitos, letargia, perda de apetite, desidratação.

2. Insuficiência Renal Crônica (IRC)

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é caracterizada pela deterioração gradual e irreversível da função renal.

Causas: idade avançada, doenças congênitas, infecções crônicas.

idade avançada, doenças congênitas, infecções crônicas. Sintomas: perda de peso, aumento da sede e da micção, vômitos, mau hálito.

Inflamações nos rins dos animais podem ser causadas por infecções bacterianas ou virais (Imagem: fast-stock | Shutterstock)

3. Nefrite

Nefrite é o nome dado à inflamação dos rins.

Causas: infecções bacterianas ou virais, doenças autoimunes.

infecções bacterianas ou virais, doenças autoimunes. Sintomas: febre, dor abdominal, sangue na urina.

4. Nefrose

A nefrose é a degeneração dos túbulos renais.

Causas: toxinas, medicamentos, doenças metabólicas.

toxinas, medicamentos, doenças metabólicas. Sintomas: inchaço, proteinúria (proteína na urina), aumento da sede.

5. Urolitíase (cálculos renais)

Urolitíase é o nome dado à formação de “pedras” nos rins ou trato urinário.

Causas: dieta inadequada, predisposição genética, infecções urinárias.

dieta inadequada, predisposição genética, infecções urinárias. Sintomas: dor ao urinar, sangue na urina, dificuldade para urinar.

6. Pielonefrite

A pielonefrite é a infecção bacteriana dos rins.

Causas: infecções ascendentes da bexiga, bactérias.

infecções ascendentes da bexiga, bactérias. Sintomas: febre, dor lombar, vômitos, aumento da frequência urinária.

7. Glomerulonefrite

Glomerulonefrite é o nome dado à inflamação dos glomérulos renais.

Causas: doenças autoimunes, infecções.

doenças autoimunes, infecções. Sintomas: proteinúria, hematúria (sangue na urina), hipertensão.

Por Leticia Zuim Gonzalez