7 dicas para retomar o equilíbrio alimentar sem excessos e culpa

Datas festivas, viagens e períodos de maior convivência social, comuns entre o fim e o início do ano, costumam alterar a rotina alimentar, com refeições mais fartas, maior consumo de álcool e horários irregulares para comer e dormir. Embora esses momentos façam parte da vida social e cultural, é comum que, logo depois, surja um sentimento de culpa que leva muitas pessoas a buscar estratégias rápidas para “compensar” os excessos, como jejuns prolongados, dietas extremamente restritivas ou os populares programas de “detox”.

De acordo com a Dra. Theresa Leo, médica professora da pós-graduação em nutrologia na Afya Vitória, esse tipo de comportamento pode criar um ciclo pouco saudável entre exagero e restrição. “Após um período de maior consumo alimentar, muitas pessoas sentem que precisam ‘corrigir’ o que comeram por meio de restrições severas. O problema é que essas estratégias costumam ser difíceis de manter e podem gerar ainda mais descontrole alimentar posteriormente. Em vez de promover equilíbrio, esse padrão pode estimular episódios de fome intensa, queda de energia e maior risco de novos exageros”, explica.

Impactos das mudanças bruscas no metabolismo

A especialista destaca que mudanças bruscas na alimentação podem interferir no funcionamento do metabolismo. “Quando o organismo passa por períodos repetidos de restrição calórica intensa seguidos de excessos, ocorre o chamado efeito sanfona, caracterizado por variações frequentes de peso. Esse processo pode afetar a regulação do apetite, favorecer o acúmulo de gordura corporal e dificultar a manutenção de um peso estável ao longo do tempo”, alerta.

Ainda segundo a médica, o corpo tende a responder às restrições severas reduzindo o gasto energético e aumentando os sinais de fome, como mecanismo de proteção. Esse ciclo pode ter impacto no comportamento alimentar e na relação com a comida.

Quando a relação com a comida se torna um risco

A Dra. Theresa Leo explica que, do ponto de vista clínico, o maior risco nem sempre está no alimento em si ou em episódios isolados de maior ingestão, mas na forma como a pessoa se relaciona com a alimentação. “Quando a comida passa a ser usada como estratégia para lidar com estresse, ansiedade ou frustração, ocorre o chamado comer emocional. Nesses casos, o alimento deixa de cumprir apenas a função de nutrição e pode assumir um papel de recompensa ou de punição”, enfatiza.

De acordo com a especialista, esse padrão pode levar a um ciclo conhecido na literatura sobre comportamento alimentar: episódios de exagero seguidos de culpa e tentativas de compensação por meio de restrições rígidas. “É comum que a pessoa pense ‘já que comecei, vou até o fim’, e depois tente se castigar com dietas muito restritivas ou longos períodos de jejum. O problema é que essa lógica moralizante, de prêmio e punição, tende a aumentar a ansiedade em torno da comida e pode favorecer novos episódios de perda de controle alimentar”, alerta.

Quando esse processo se repete com frequência, ele pode evoluir para padrões alimentares desordenados e até para transtornos alimentares. Nesse sentido, a nutróloga detalha que o fator que mais se associa a prejuízos para a saúde não é um episódio ocasional de exagero, mas a repetição crônica do ciclo culpa–restrição–perda de controle. Esse padrão pode aumentar o sofrimento psicológico e, em alguns casos, contribuir para quadros como compulsão alimentar periódica ou bulimia.

Pequenos ajustes sustentáveis na alimentação costumam ser muito mais eficazes do que medidas drásticas (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

Dicas para retomar o equilíbrio alimentar

Para a nutróloga, o caminho mais saudável após períodos de excessos não é a restrição radical, mas a retomada gradual de hábitos equilibrados. “O organismo tem grande capacidade de se autorregular quando oferecemos condições adequadas. Pequenos ajustes sustentáveis costumam ser muito mais eficazes do que medidas drásticas”, explica.

A seguir, a Dra. Theresa Leo compartilha orientações para retomar o equilíbrio alimentar após períodos de exagero. Confira!

1. Retome uma rotina alimentar regular

Evite longos períodos de jejum ou restrições rígidas como forma de compensação. Estabelecer horários previsíveis para refeições equilibradas ajuda a estabilizar o apetite, regular o metabolismo e reduzir o risco de novos episódios de exagero alimentar.

2. Priorize alimentos frescos e nutritivos

Frutas, verduras, legumes, proteínas de qualidade e alimentos ricos em fibras contribuem para maior saciedade, melhor digestão e equilíbrio metabólico, favorecendo uma retomada mais saudável da alimentação.

3. Mantenha uma boa hidratação

Beber água ao longo do dia auxilia o organismo a recuperar o equilíbrio após períodos de maior ingestão de sódio, álcool ou alimentos ultraprocessados, além de apoiar processos digestivos e metabólicos.

4. Evite dietas radicais e práticas compensatórias

Estratégias como “detox”, jejuns prolongados ou exercícios excessivos tendem a ser pouco sustentáveis e podem perpetuar o ciclo de exagero e culpa. O organismo já possui mecanismos naturais de desintoxicação por meio do fígado e dos rins.

5. Inclua atividade física de forma regular e equilibrada

Movimentar o corpo contribui para regular o metabolismo, melhorar o humor e fortalecer a retomada de hábitos saudáveis, sem que o exercício seja utilizado como forma de punição alimentar.

6. Desenvolva uma relação mais flexível e consciente com a alimentação

Evitar classificar alimentos como “bons” ou “ruins” e praticar atenção plena durante as refeições, observando sinais de fome e saciedade, ajuda a prevenir excessos e restrições desnecessárias. Momentos de celebração fazem parte da vida, e o equilíbrio alimentar se constrói no padrão geral da rotina, não em episódios isolados.

7. Busque apoio profissional quando necessário

Quando há sofrimento emocional, episódios frequentes de exagero e compensação ou sinais de relação conturbada com a comida, o acompanhamento de uma equipe multiprofissional, como nutricionista, psicólogo ou nutrólogo, pode ser importante. Intervenções como a terapia cognitivo-comportamental são consideradas abordagens eficazes para regular padrões alimentares e emocionais.

Por Beatriz Felicio