7 dicas para preparar o seu filho para a chegada de um irmão

Ganhar um irmão é um marco cheio de emoções contrastantes para o filho mais velho. Se, por um lado, há alegria com a chegada de alguém para brincar e dividir histórias, por outro, há dúvidas e receios em relação ao espaço que será ocupado. Esse cenário exige atenção cuidadosa dos adultos, que precisam equilibrar amor, constância e diálogo.

A pediatra Renata Castro destaca que o caminho passa por afeto, escuta e participação ativa. “Mais do que evitar o ciúme, é importante construir vínculo, promover segurança emocional e mostrar que ele continua sendo essencial na família”, afirma. Essa visão amplia o olhar para além das reações comportamentais, apontando para a criação de vínculos profundos e duradouros.

Estar presente com qualidade, envolver a criança nos pequenos gestos do cotidiano e valorizar suas emoções são atitudes que fazem diferença. Preparar o coração do primogênito, ao lado dos cuidados com o bebê, é parte essencial dessa jornada. Veja, a seguir, orientações da Renata Castro para transformar esse novo começo em uma experiência amorosa para todos!

1. Conte a novidade de forma especial

O preparo começa ainda na gestação. Escolha um momento calmo para contar sobre o bebê que está chegando. Use palavras simples, mostre o ultrassom e explique que ele terá um papel importante como irmão mais velho.

2. Inclua-o nos preparativos

Convide-o para participar de pequenas escolhas, como a cor do quarto ou a roupinha do bebê. “Essa participação ativa transmite a mensagem de que ele continua sendo importante e que está ganhando um novo papel”, explica Renata Castro.

3. Acolha os sentimentos de ciúme

O ciúme é natural, afirma a pediatra. “Para a criança, lidar com um novo bebê em casa pode ser desafiador, pois ela divide colo, atenção e tempo dos pais”, explica. Em vez de corrigir com rigidez, acolha: “Você está triste porque agora precisa esperar um pouco mais?”.

4. Mantenha a rotina

Crianças sentem-se mais seguras com a rotina. Apesar das mudanças, preserve horários e hábitos, como refeições, banho e hora de dormir. Essa constância cria um ambiente previsível e acolhedor.

Os pais devem reservar momentos de atenção exclusiva para a criança mais velha, mesmo com as demandas do filho mais novo (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

5. Ofereça atenção exclusiva

Mesmo com a demanda do recém-nascido, reserve pequenos momentos só com o mais velho. “Pode ser um banho juntos, a leitura de um livro ou uma caminhada no fim do dia”, orienta Renata Castro.

6. Inclua-o nos cuidados com o bebê

Permita que ele ajude a buscar uma fralda, escolha a roupa do dia ou cante para o irmãozinho. “Essas pequenas responsabilidades geram pertencimento e orgulho. Reforce sempre: ‘Você é um irmão incrível’”, sugere a médica.

7. Evite comparações

Frases como “o bebê dorme tão bem” ou “quando você era bebê, não chorava assim” devem ser evitadas. Comparações geram insegurança e podem alimentar rivalidades. Cada criança tem seu tempo, personalidade e forma de receber amor.

Para Renata Castro, esse período é o início de uma relação que poderá durar para sempre. “Alguns dias serão desafiadores, mas, com paciência, afeto e escuta, o irmão mais velho encontrará seu novo lugar na família. Assim, você ajuda a construir uma relação de irmãos que compartilham amor, história e crescimento”, afirma.

Por Sarah Monteiro