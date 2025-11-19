7 dicas para mulheres que sonham em empreender

O número de mulheres donas de negócio no Brasil atingiu um recorde de 10,35 milhões, segundo o estudo do Sebrae sobre empreendedorismo feminino no 4º trimestre de 2024. O dado confirma uma tendência crescente de mais mulheres assumindo o protagonismo no mundo dos negócios.

E é justamente em alusão ao Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, que a empresária, Cristiane Campanholo, especialista em liderança e comportamento humano, compartilha lições valiosas para quem sonha em empreender com propósito e consistência.

“Ser boa no que faz não basta. Você pode ser uma excelente profissional, mas empreender exige visão, coragem e postura. Não adianta só fazer bem-feito, é preciso aprender a liderar, delegar e tomar decisões difíceis”, diz a cofundadora da Viva Positivamente.

A seguir, a especialista destaca 7 lições essenciais para quem deseja transformar talento em resultado e construir um negócio de sucesso. Confira!

1. Empreender sozinha é possível, mas não sustentável

No começo, empreender sozinha é até possível, mas, com o desenvolvimento do negócio, uma equipe se faz essencial. “Muitas mulheres começam fazendo tudo sozinhas, do atendimento ao financeiro, e isso é natural no início. Mas crescer assim é impossível. Chega uma hora em que ou você aprende a formar um time, ou a empresa trava, e você também”, conta a empresária.

2. Não existe sucesso sem rotina

Cristiane Campanholo reforça que improvisar pode sair caro. “A rotina não é prisão, é liberdade. É ela que permite que o negócio ande mesmo quando a dona não está. Toda empresa que cresce de verdade, cresce com processo”, diz.

3. Você precisa se posicionar como líder

Carregar tudo nas costas não é um sinal de força, mas de uma liderança desalinhada, como chama atenção Cristiane Campanholo. “Se tudo depende de você, o problema não é o time, é a forma como você lidera. Liderança não tem a ver com falar mais alto, mas com clareza, presença e exemplo”, aponta.

Saber filtrar as oportunidades e dizer ‘não’ é importante para alcançar resultados que valem a pena (Imagem: insta_photos | Shutterstock)

4. Aprender a dizer ‘não’ é uma habilidade estratégica

No universo do empreendedorismo, em que oportunidades parecem infinitas e a pressão por aproveitar cada uma delas é constante, a capacidade de filtrar caminhos é tão valiosa quanto a coragem de começar. “O excesso de ‘sins’ é o que sobrecarrega e faz perder o foco. Empreender é escolher e isso significa dizer não ao que não agrega. É fazer escolhas difíceis para alcançar resultados que valem a pena”, salienta a cofundadora da Viva Positivamente.

5. Dinheiro importa, mas não é tudo

Entre sonho e realidade, muitas empreendedoras descobrem que conquistar liberdade financeira não depende apenas de trabalhar mais, mas de construir um negócio que se sustente além delas. “A liberdade financeira só vem com estrutura. Muitas empreendedoras se prendem no operacional. Liberdade de verdade é ter um negócio que funciona mesmo sem você estar presente em tudo”, alerta Cristiane Campanholo.

6. Não tenha medo de errar, tenha medo de continuar igual

No empreendedorismo, a ideia de perfeição costuma pesar mais do que ajudar. A verdade é que não existe estratégia perfeita, e o que diferencia quem avança diante do erro é a capacidade de se ajustar e seguir em frente. “Errar faz parte. O maior erro é insistir no que não está funcionando. Se está difícil demais, é sinal de que algo precisa ser ajustado”, aconselha a especialista.

7. Empreender é um caminho, não um salto

Empreender começa na ação. Sonhar é até importante, mas não é suficiente, como reforça Cristiane Campanholo. “Começar não exige perfeição, e sim clareza. Você não precisa ter tudo pronto para dar o primeiro passo, mas precisa saber aonde quer chegar. Crescimento vem de decisão, não de sorte”, conclui.

Por Leonardo Lino