7 dicas para montar um prato saudável e ajudar no emagrecimento

No Dia Mundial da Obesidade, celebrado em 4 de março e promovido pela World Obesity Federation, a discussão sobre escolhas alimentares ganha ainda mais importância. A obesidade é reconhecida como uma doença crônica complexa, e a alimentação diária tem papel central tanto na prevenção quanto no tratamento.

Segundo a professora de Nutrologia e Endocrinologia da Afya Educação Médica de Porto Alegre, Dra. Paloma Cruz, não é necessário seguir dietas radicais para melhorar a saúde.“ O segredo está na constância. Pequenas escolhas equilibradas, repetidas todos os dias, trazem mais resultado do que mudanças extremas por pouco tempo”, explica.

Como montar um prato mais saudável

A base de uma boa alimentação está na constância e na escolha consciente dos alimentos. Abaixo, veja 7 dicas para montar um prato saudável:

1. Metade do prato com vegetais

Priorize verduras e legumes variados. Eles aumentam a saciedade, fornecem fibras e ajudam no controle da glicemia.

2. Escolha melhor os carboidratos

Prefira versões integrais, minimamente processadas e com casca, como arroz integral, farelo de aveia, batata-doce e mandioca. Mantenha atenção à quantidade consumida.

3. Inclua proteína em todas as refeições principais

Inclua fontes de proteína em todas as refeições principais. Frango, peixe, ovos, carnes magras ou leguminosas como feijão, lentilha, grão-de-bico ajudam a preservar a massa muscular e controlar o apetite.

4. Mantenha a combinação clássica com equilíbrio

Arroz e feijão podem e devem fazer parte de um prato saudável — o importante é ajustar proporções e incluir vegetais.

5. Reduza ultraprocessados

Alimentos com excesso de açúcar, gorduras saturadas e sódio devem ser ocasionais. Quanto mais natural a comida, melhor.

6. Use gorduras boas com moderação

Azeite de oliva, castanhas e abacate são aliados em pequenas porções.

7. Organize sua rotina alimentar

Evite longos períodos sem comer e planeje as refeições. Decidir o que comer com muita fome aumenta as chances de exagero.

Mudanças progressivas geram resultados duradouros

A especialista reforça que alimentação inteligente não significa restrição extrema, mas sim equilíbrio sustentável. “Comer bem é um processo contínuo. Ajustes progressivos no dia a dia impactam diretamente a saúde metabólica e a qualidade de vida”.

