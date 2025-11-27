Variedades

7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 27/11/25 15h06
A iluminação de Natal requer cuidados para evitar acidentes (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

As luzes são partes importantes da decoração de Natal, trazendo um charme especial tanto dentro quanto fora de casa e criando um clima festivo que transforma os ambientes. No entanto, é essencial ter atenção ao instalá-las para evitar acidentes elétricos provocados por sobrecarga, curtos-circuitos e ligações improvisadas.

Para te ajudar a montar uma iluminação bonita e segura, o engenheiro Otávio Henrique, fundador da Varg Engenharia, lista sete orientações práticas que reduzem riscos de acidentes e evitam desperdícios de energia. Confira!

1. Não concentre tudo na mesma tomada

Segundo o engenheiro, um erro muito comum é conectar o pisca-pisca, projetores e extensões em um único ponto de energia. Como a maioria dos circuitos residenciais para tomadas comuns trabalha com 10 A, somar o consumo de vários itens pode causar aquecimento da fiação e sobrecarga.

2. Use extensões e filtros de linha certificados

Derivações malfeitas são uma das principais causas de curto-circuito em dezembro. Otávio Henrique recomenda sempre optar por extensões certificadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com proteções internas e, preferencialmente, filtros de linha com disjuntor.

3. Confira a bitola da fiação nas áreas externas

Varandas, fachadas e jardins frequentemente têm fios antigos ou expostos à umidade. Para iluminar áreas externas, o ideal é utilizar cabos PP ou modelos de dupla isolação, que oferecem mais segurança contra fuga de corrente.

árvore de natal com enfeites vermelhos com presentes com embalagens vermelhas em volta. lareira ao lado com guirlanda, pisca-pisca e meias de natal
A decoração em LED ajuda a economizar energia e reduz o risco de incêndio (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)

4. Priorize decorações em LED com selo de conformidade

Além de economizar energia, o LED esquenta menos e reduz o risco de incêndio. O especialista reforça que é fundamental adquirir produtos com selo do Inmetro, garantindo isolamento adequado e proteção contra choque elétrico.

5. Isole corretamente todas as conexões

Emendas malfeitas, com fita inadequada ou mal prensadas, podem gerar faíscas. Otávio Henrique recomenda o uso de terminais prensáveis e, em áreas externas, caixas de passagem com proteção IP65, que impedem a entrada de água.

6. Instale luzes externas longe de pontos de água e utilize DR

Para áreas externas, o circuito deve ter um disjuntor DR, que desarma automaticamente caso haja fuga de corrente. Isso evita choques e reduz acidentes graves.

7. Revise cabos antigos antes de reutilizar

Mangueiras, pisca-piscas e extensões guardadas por anos podem ter microfissuras e perda de isolamento. Antes de ligar, o ideal é esticar todo o cabo e verificar se há partes deformadas, ressecadas ou com cheiro de plástico queimado.

Por Sarah Monteiro

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna