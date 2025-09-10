7 dicas para identificar e reverter o “quiet cracking” no trabalho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O “quiet cracking” é uma expressão utilizada para descrever um estado em que o funcionário permanece fisicamente presente na empresa, mas já não está engajado verdadeiramente. Nesse cenário, ele continua cumprindo suas tarefas, mas com sinais de desgaste emocional e perda de motivação. O corpo comparece ao ambiente de trabalho, porém a mente e o coração já estão desconectados, transmitindo a sensação de que a vontade de sair é maior do que a de permanecer.

“Esse estado nasce da soma de excesso de cobrança interna e falta de reconhecimento externo. O colaborador se cala, mas por dentro está rachando”, explica a psicóloga e empresária Zora Viana, referência em empreendedorismo educacional.

Segundo o especialista em neuroliderança Rogério Babler, CEO da mhconsult, trata-se de um cérebro em “modo de defesa”, resultado de estresse crônico, ausência de propósito e liderança pouco empática. Esse fenômeno pode afetar diretamente a produtividade, o bem-estar e até mesmo o clima organizacional, tornando importante que a empresa esteja atenta a esses sinais para evitar maiores impactos.

A boa notícia é que é possível identificar os sinais e reverter o quadro. A seguir, os especialistas compartilham 7 dicas essenciais para reconhecer esse comportamento e apoiar o colaborador. Confira!

1. Reconheça os sinais sutis

O “quiet cracking” não começa com queda de desempenho, mas com perda de entusiasmo. “O funcionário evita interações, participa menos de reuniões e se cala em momentos de brainstorming“, explica Zora Viana. Para Rogério Babler, líderes atentos também percebem expressões de cansaço, aumento de cinismo e respostas mais curtas no dia a dia.

2. Entenda o impacto coletivo

Além da queda individual de produtividade, o fenômeno é contagioso. “Um colega desmotivado pode desengajar outros, enfraquecendo a energia coletiva”, alerta Zora Viana. Rogério Babler complementa: “o cérebro humano espelha estados emocionais. Um colaborador desmotivado pode contaminar o moral de todo o time”.

3. Resgate propósito e sentido

Os funcionários devem se perguntar: “O que desse trabalho ainda me conecta com meu propósito?”. Essa clareza ajuda a redefinir prioridades e estabelecer limites mais saudáveis.

O ideal é que a liderança dê abertura para ouvir e tenha diálogos francos com o colaborador (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Promova diálogos francos

A reversão começa com coragem para se posicionar e abertura para ouvir. “Já vi muitas carreiras florescerem de novo quando o diálogo foi aberto”, relata Zora Viana. Já para Rogério Babler, a liderança deve criar segurança psicológica: reconhecer conquistas, oferecer autonomia e reduzir cargas excessivas.

5. Adote práticas de autocuidado

Sono de qualidade, pausas conscientes, atividade física e os hobbies são aliados contra o desgaste. “O autocuidado reduz o impacto do estresse e aumenta a resiliência”, orienta Rogério Babler.

6. Observe diferenças geracionais

Segundo Zora Viana, os mais jovens silenciam, mas trocam de emprego mais rápido. Já os mais experientes “racham por dentro”, sustentados pela estabilidade, mas correm maior risco de adoecimento físico e emocional.

7. Atue antes que o custo seja alto

Se não tratado, o “quiet cracking” custa caro. Para o funcionário, significa anos em piloto automático e autoestima corroída. Para a empresa, a conta aparece em faltas no trabalho, rotatividade, queda de inovação e até danos à imagem.

Por Sarah Carvalho