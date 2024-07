A empatia no ambiente profissional se configura como a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos colegas e funcionários, criando um local mais colaborativo e harmonioso. Quando todos a demonstram, isso fortalece as relações interpessoais, melhora a comunicação, reduz conflitos e aumenta o engajamento e a produtividade. Não seja você o colega chato no trabalho.

“Esta [a empatia] tornou-se uma qualidade essencial para os líderes em 2024, especialmente em um contexto em que as crises, o aumento do custo de vida e a inflação estão afetando diretamente a vida da população”, pontua Gisele Hedler, especialista em desenvolvimento humano e pessoal.

Dada a importância da empatia no ambiente profissional, confira como exercê-la!

1. Ouça atentamente

Preste atenção quando um profissional falar e demonstre interesse genuíno pelo assunto. Fazer perguntas e refletir sobre o que foi dito mostra que você valoriza as preocupações e opiniões dos outros.

2. Mostre compreensão

Reconheça os sentimentos e experiências de todos os colaboradores. Por exemplo, se alguém está passando por um momento difícil, expressar palavras de apoio e compreensão pode fazer uma grande diferença.

3. Ofereça ajuda

Disponibilize-se para ajudar aqueles que estão sobrecarregados ou enfrentando desafios. Isso pode envolver assumir algumas tarefas, oferecer orientação ou, simplesmente, estar presente para dar suporte emocional.

Reconhecer o trabalho e o esforço do outro faz com que ele se sinta valorizado (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Reconheça e valorize

Aprecie e reconheça os esforços e as realizações dos profissionais. Um simples “obrigado” ou “bom trabalho” pode aumentar significativamente a moral e o sentimento de valorização.

5. Seja flexível

Entenda e respeite as necessidades e as circunstâncias individuais de todos, como questões relacionadas a horários flexíveis ou ajustes no local de trabalho para acomodar algo pessoal.

6. Evite julgamentos

Aborde as situações sem preconceitos e evite tirar conclusões precipitadas sobre os comportamentos e as ações dos profissionais. Em vez disso, busque compreender o contexto e as razões por trás de certas atitudes.

7. Pratique a comunicação não violenta

Utilize uma abordagem de comunicação que prioriza a conexão emocional e o respeito mútuo, expressando suas próprias necessidades e sentimentos de maneira clara e compassiva.