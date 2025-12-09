7 dicas para evitar alergia alimentar nas festas de fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fim do ano costuma trazer confraternizações, ceias festivas e sobremesas deliciosas, mas também riscos sérios para quem convive com alergias alimentares. Isso porque muitos pratos típicos dessa época levam ingredientes variados, misturas pouco comuns no dia a dia e preparações feitas por diferentes pessoas, o que aumenta as chances de contaminação cruzada ou consumo acidental de alimentos alergênicos.

Os sintomas de alergia alimentar podem surgir rapidamente após a ingestão do alimento e incluem coceira, vermelhidão, urticária, inchaço nos lábios e olhos, dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, tosse, chiado no peito e dificuldade para respirar. Em casos mais severos, podem ocorrer tontura, queda de pressão, desmaio e até anafilaxia, uma reação grave que exige atendimento imediato.

Abaixo, a alergista e imunologista Dra. Brianna Nicoletti compartilha sete dicas fundamentais para prevenir acidentes durante as festas de final de ano. Confira!

1. Conheça bem os alérgenos mais comuns

Segundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), cerca de 90% das alergias alimentares envolvem apenas oito alimentos: amendoim, castanhas, ovo, leite, trigo, soja, peixe e crustáceos. “Se você ou alguém da sua família tem alergia diagnosticada, é fundamental estar atento a esses alimentos ao planejar qualquer ceia ou comprar doces”, alerta a Dra. Brianna Nicoletti.

2. Leia rótulos com atenção redobrada

Nos meses de festas, é comum encontrar receitas “especiais”, mas isso não significa menos risco. “Verifique sempre a lista de ingredientes e procure por avisos como ‘pode conter traços de’. Mesmo vestígios podem desencadear reações graves”, explica a médica.

3. Evite a contaminação cruzada na hora de preparar alimentos

Ao preparar pratos para pessoas com alergias, a manipulação faz toda a diferença. Use utensílios, tábuas e facas separadas, lave bem as mãos frequentemente e organize uma área livre de alérgenos para garantir que nem um traço de alergênico acabe em uma receita “inofensiva”.

Convidados para a ceia de Natal devem informar aos anfitriões quais pratos devem ser evitados (Imagem: Marcos Castillo | Shutterstock)

4. Informe com antecedência os anfitriões da festa

Se você for convidado para uma ceia ou evento, comunique ao anfitrião sobre sua alergia. “Explique quais alimentos devem ser evitados e peça para que os pratos alérgenos sejam sinalizados. Isso pode salvar vidas e evitar preocupações na hora do consumo”, afirma a Dra. Brianna Nicoletti.

5. Tenha sempre um plano de emergência

Pessoas com alergias graves devem estar preparadas para imprevistos. “Tenha à mão medicamentos prescritos, como anti-histamínicos ou adrenalina (se indicado), e um plano de ação com seu alergista. Informe amigos e familiares sobre como agir em caso de reação, inclusive realizando treinamento básico se possível”, recomenda a médica.

6. Priorize sobremesas seguras ou caseiras

Durante festas, muitos doces são feitos por terceiros e podem conter alérgenos ocultos. “Leve sua própria sobremesa, feita com ingredientes seguros, ou opte por receitas testadas. Isso reduz muito o risco de ingestão acidental de alérgenos”, recomenda a Dra. Brianna Nicoletti.

7. Eduque crianças e adolescentes sobre a gravidade da alergia

A alergia alimentar não é algo a ser levado na brincadeira, especialmente em épocas de celebração. “Converse com seus filhos ou parentes jovens alérgicos sobre os riscos reais, o que ler em rótulos, e a importância de evitar comidas sem confirmação. Educar é prevenir”, ressalta a médica.

Com consciência, planejamento e diálogo aberto, é possível aproveitar as festas com segurança. “A prevenção é sempre o melhor presente que podemos dar, não só para quem tem alergia, mas para todos ao redor”, conclui a Dra. Brianna Nicoletti.