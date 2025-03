7 dicas para emagrecer durante a menopausa

A menopausa é um processo natural na vida da mulher, marcado pelo fim da menstruação e pela redução dos hormônios estrogênio e progesterona, geralmente entre os 45 e 55 anos. Essas mudanças hormonais impactam diretamente o metabolismo, tornando o emagrecimento mais desafiador.

Com a queda do estrogênio, o corpo tende a acumular mais gordura na região abdominal, enquanto a taxa metabólica basal diminui, reduzindo o gasto calórico em repouso. Além disso, a menopausa pode afetar o sono e aumentar os níveis de estresse, fatores que influenciam o apetite e favorecem o ganho de peso.

No entanto, de acordo com a médica Dra. Eline Lobo, com as estratégias certas é possível emagrecer de forma saudável e manter a qualidade de vida. “Compreender as adaptações naturais do organismo nesse período permite adotar medidas eficazes para controlar o peso e minimizar os impactos da menopausa”, explica.

Abaixo, confira as principais recomendações da Dra. Eline Lobo para um emagrecimento sustentável durante a menopausa!

1. Invista em uma alimentação balanceada

A escolha dos alimentos é determinante para manter o peso sob controle. A Dra. Eline Lobo destaca a importância de uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. “Priorize proteínas magras, fibras, frutas, legumes e gorduras saudáveis, como as do azeite de oliva e do abacate. Esses nutrientes promovem saciedade e evitam picos de glicose, reduzindo o risco de acúmulo de gordura”, orienta.

2. Mantenha uma rotina de exercícios físicos

Com a menopausa, há uma tendência à perda de massa muscular, o que impacta o metabolismo. Para combater esse efeito, a prática de atividades físicas é fundamental. “Exercícios aeróbicos, como caminhada e natação, combinados com treinos de resistência, como musculação e pilates, ajudam a preservar a massa magra e manter o metabolismo ativo”, explica a médica.

3. Reforce a hidratação

A ingestão de água desempenha um papel crucial no funcionamento do metabolismo e na eliminação de toxinas. “Muitas mulheres não percebem o impacto da hidratação na perda de peso. Beber pelo menos dois litros de água por dia melhora a digestão, combate a retenção de líquidos e otimiza o funcionamento do organismo”, ressalta a Dra. Eline Lobo.

Dormir bem é importante para manter o organismo funcionamento corretamente (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Gerencie o estresse e priorize o sono

O estresse e noites mal dormidas podem prejudicar o emagrecimento ao elevar os níveis de cortisol, hormônio que favorece o acúmulo de gordura abdominal. “O equilíbrio emocional e uma boa qualidade de sono são essenciais. Técnicas como meditação, respiração profunda e uma rotina noturna estruturada ajudam a reduzir o estresse e melhorar a regulação hormonal”, explica a médica.

5. Evite alimentos ultraprocessados

Produtos industrializados, como refrigerantes, biscoitos recheados e fast food, são ricos em açúcares, gorduras trans e aditivos prejudiciais ao metabolismo. “Esses alimentos promovem inflamação no organismo e dificultam a perda de gordura. Optar por refeições naturais e minimamente processadas é um dos pilares para um emagrecimento saudável”, alerta a Dra. Eline Lobo.

6. Avalie a reposição hormonal com acompanhamento médico

Para algumas mulheres, a reposição hormonal pode ser uma aliada no controle dos sintomas da menopausa e na manutenção do peso, mas sua indicação varia conforme cada caso. “Nem todas precisam de reposição hormonal, mas, quando bem indicada, pode ajudar a equilibrar o metabolismo. É fundamental avaliar essa possibilidade com um profissional”, esclarece a médica.

7. Suplementação pode ser uma aliada

A deficiência de certos nutrientes pode dificultar o emagrecimento e comprometer a saúde. A Dra. Eline Lobo destaca alguns suplementos que, indicados por um médico, podem fazer a diferença. “Vitamina D, cálcio e magnésio são fundamentais para a saúde óssea. Já o ômega-3 e a coenzima Q10 auxiliam na redução de inflamações e na melhora da função metabólica. O uso de suplementos deve ser avaliado individualmente para garantir os melhores benefícios”, conclui.

Por Evelyn Guimarães