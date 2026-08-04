7 dicas para apresentar um filhote para um cachorro mais velho 

A chegada de um filhote costuma encher a casa de alegria. Tanto que muitos tutores, depois de adotarem um cachorro, logo sentem vontade de aumentar a família e oferecer um lar para mais um animal. Afinal, quem convive com cães sabe como eles transformam a rotina com carinho, companheirismo e diversão.

No entanto, quando já existe um cachorro mais velho na casa, a adaptação exige alguns cuidados. Mudanças repentinas podem gerar insegurança, ciúmes ou estresse, principalmente para um animal que já está acostumado ao seu território e à sua rotina. Porém, com paciência e apresentações feitas da maneira correta, é possível favorecer uma convivência harmoniosa desde os primeiros dias.

Abaixo, confira dicas para apresentar um filhote para um cachorro mais velho!

1. Faça o primeiro encontro em um local neutro

Sempre que possível, o primeiro contato entre os cães deve acontecer em um ambiente neutro, como uma praça tranquila ou uma rua pouco movimentada. Dessa forma, o cachorro mais velho tende a sentir menos necessidade de defender o território. Durante esse momento, mantenha ambos na guia, permitindo que se observem e se aproximem naturalmente, sem forçar a interação.

2. Respeite o tempo de adaptação de cada cachorro

Nem todos os cães criam amizade logo no primeiro dia. Enquanto alguns demonstram interesse imediato pelo filhote, outros precisam de vários dias ou até semanas para aceitar a novidade. Por isso, evite pressionar os animais a brincar ou permanecer juntos o tempo todo. Permitir que o cachorro mais velho tenha momentos de descanso e privacidade ajuda a reduzir o estresse.

3. Evite invadir o espaço do cachorro mais velho

O cachorro mais velho provavelmente já escolheu seus locais preferidos para dormir, descansar e observar a casa. Sempre que possível, preserve esses espaços durante a chegada do filhote. Isso evita que o animal sinta que perdeu o próprio lugar dentro do ambiente. Também é recomendado impedir que o filhote incomode constantemente o companheiro, principalmente durante cochilos ou momentos de alimentação.

Sempre que possível, mantenha a rotina do cão adulto, como passeios e brincadeiras, para que ele não se sinta deixado de lado (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

4. Ofereça atenção aos dois animais

É comum que o filhote desperte bastante entusiasmo por causa da energia e das brincadeiras. No entanto, o cachorro mais velho não deve se sentir deixado de lado. É importante continuar oferecendo carinho, passeios e momentos de interação para ambos. Sempre que possível, mantenha alguns hábitos antigos do cão adulto, como horários de passeio ou brincadeiras favoritas. Assim, ele percebe que continua sendo amado e valorizado, reduzindo a insegurança.

5. Supervisione as primeiras interações

Nos primeiros dias, nunca deixe o filhote e o cachorro mais velho sozinhos por longos períodos. A supervisão permite interromper brincadeiras que estejam ficando intensas ou evitar situações que possam gerar conflitos. Filhotes costumam ser bastante insistentes e nem sempre entendem os sinais de cansaço dos cães adultos ou idosos.

6. Crie associações positivas entre eles

Uma excelente estratégia consiste em fazer com que a presença do filhote esteja relacionada a experiências agradáveis. Para isso, ofereça petiscos, brinquedos ou elogios sempre que os cães permanecerem calmos próximos um do outro. Essas associações positivas ajudam a diminuir a tensão inicial e favorecem a aceitação do novo integrante. Com o tempo, ambos passam a enxergar a convivência como algo prazeroso, fortalecendo o vínculo entre eles.

7. Separe potes de comida, água e brinquedos

Embora alguns cães compartilhem objetos sem problemas, o mais indicado é que cada um tenha seus próprios potes e brinquedos, especialmente nas primeiras semanas. Isso reduz disputas por recursos e evita situações de desconforto. Durante as refeições, ofereça alimento em locais separados para que ambos possam comer tranquilamente.