7 dicas infalíveis para proteger sua energia no dia a dia

Você já terminou o dia se sentindo exausto, mesmo sem ter feito tanta coisa? Ou percebeu que, após conversar com alguém ou entrar em determinados ambientes, sua energia simplesmente despenca? No dia a dia, a gente absorve mais do que imagina: emoções, tensões, cobranças… e, se não houver um cuidado consciente, tudo isso se acumula. Proteger a sua energia não é se isolar do mundo — é aprender a se preservar dentro dele.

Abaixo, confira algumas dicas simples, mas poderosas, para manter sua energia mais leve e equilibrada!

1. Aprenda a dizer “não” sem culpa

Nem tudo que te pedem merece o seu “sim”. Cada vez que você se coloca em situações que não quer ou não pode sustentar, sua energia vai embora junto. Proteger sua energia também é estabelecer limites claros — e isso não te torna egoísta, mas consciente.

Dica prática: antes de aceitar algo, pergunte-se: “Isso me expande ou me pesa?”

2. Cuidado com quem você compartilha sua vida

Nem todo mundo vibra na mesma frequência que você — e tudo bem. Mas abrir demais sua vida para pessoas que não te acolhem ou que carregam muita negatividade pode drenar sua energia sem que você perceba. Proteção energética também é seleção emocional.

3. Faça pequenas limpezas energéticas no dia a dia

Não precisa de grandes rituais para se limpar energeticamente. Banhos simples, incensos ou até mesmo um banho mais consciente já ajudam muito. No final do dia, durante o banho, mentalize a água levando embora todo o peso, cansaço e energia acumulada.

É possível acolher o outro sem se abandonar ou assumir o peso de tudo ao redor (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

4. Evite sobrecarga emocional

Você não precisa resolver tudo, nem absorver o problema de todo mundo. Ter empatia não é carregar o mundo nas costas. Lembre-se: você pode acolher o outro sem se abandonar.

5. Fortaleça sua própria energia

Quanto mais forte você está internamente, menos vulnerável fica ao que vem de fora. Isso envolve autocuidado, descanso, momentos de prazer e conexão com você mesmo. Energia protegida não é só defesa, é fortalecimento.

6. Observe seus pensamentos

A sua mente também influencia diretamente a sua energia. Pensamentos repetitivos, autocrítica excessiva e preocupações constantes drenam mais do que qualquer fator externo. Troque a cobrança por consciência.

7. Crie pequenos rituais de conexão com você

Pode ser um momento de silêncio, uma oração, uma respiração profunda ou até um café tomado com presença. Esses pequenos rituais te trazem de volta para o seu centro. E quando você está no seu centro, nada te desestabiliza com tanta facilidade.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.