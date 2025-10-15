7 dicas de interpretação de texto para garantir uma boa nota no Enem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Interpretar um texto vai além de apenas decifrar palavras — envolve compreender sentidos, intenções e nuances. No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), essa habilidade é essencial para obter um bom desempenho. A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias avalia a capacidade de compreender diferentes tipos de textos, identificar seus objetivos e perceber mensagens implícitas. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 70% das competências exigidas no exame estão relacionadas à interpretação textual.

Para ajudar os candidatos nesta reta final da preparação para o Enem, Caroline Lucena, coordenadora de Língua Portuguesa, Redação e Literatura do Elite Rede de Ensino, reune 7 dicas práticas que podem fazer toda a diferença no resultado da prova. Confira!

1. Fuja da leitura literal

Segundo Caroline Lucena, “o aluno não deve procurar uma ‘resposta no texto’, mas compreender o que está implícito”. No Enem, isso significa ir além das palavras e identificar a intenção do autor: por que o texto foi escrito e o que ele quer provocar, convencer ou emocionar.

2. Comece pelo comando da questão

Leia primeiro o verbo de comando — como “indica”, “justifica” ou “caracteriza”. Segundo a coordenadora, “ele já mostra o que o examinador espera. Ignorar esse comando é um dos erros mais comuns”.

3. Reconheça o gênero textual

Cada gênero tem uma função específica. “Uma crônica não se interpreta como notícia, e um poema não se analisa como artigo de opinião. Saber identificar o gênero é metade da resposta”, reforça a especialista.

O ideal é treinar a interpretação de texto analisando provas anteriores (Imagem: Halfpoint | Shutterstock)

4. Treine com provas anteriores

Não basta resolver dezenas de questões. É essencial entender o motivo do erro: “foi distração? Leitura apressada? Falta de compreensão do gênero? O autoconhecimento é o primeiro passo para evoluir”, orienta Caroline Lucena.

5. Use os recursos linguísticos a seu favor

Conectivos e figuras de linguagem funcionam como bússolas dentro do texto. Eles indicam relações de causa, oposição e conclusão, além de expressar emoções e intenções. “Quem domina esses elementos consegue acompanhar a progressão das ideias e perceber mudanças sutis de sentido”, explica a especialista.

6. Faça uma leitura estratégica

Com o tempo curto do Enem, não é preciso ler todos os textos por completo. A dica é:

Leia o comando da questão primeiro;

Volte apenas ao trecho necessário;

Faça uma eliminação lógica das alternativas incorretas.

Seguindo essas dicas, “o estudante ganha tempo, mantém o foco e evita se perder em leituras longas e desnecessárias”, recomenda a especialista Caroline Lucena.

7. Evite os três erros fatais

Ler por ler: toda leitura deve responder a uma pergunta; Ignorar o gênero: a estrutura muda completamente a interpretação; Chutar rápido: o Enem usa distratores lógicos, não pegadinhas gramaticais.

Caroline Lucena ressalta a importância da intenção durante a leitura para garantir mais eficácia e eficiência na prova: “O aluno que identifica o propósito do texto, entende a progressão de ideias e elimina alternativas genéricas já está muito à frente”.

Por Aline Pontes