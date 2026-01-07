7 curiosidades sobre os cachorros de pequeno porte 

Os cachorros de pequeno porte conquistaram um espaço enorme nos lares e nos corações dos brasileiros. Reconhecidos por seu tamanho compacto e comportamento afetuoso, esses cães costumam pesar até 10 kg e são ideais para quem vive em apartamentos ou espaços menores. Entre as raças mais populares, estão o chihuahua, o lulu da pomerânia, o yorkshire terrier, o maltês, o shih tzu e o pug.

Abaixo, confira algumas curiosidades sobre os cachorros de pequeno porte!

1. Expectativa de vida mais longa

Cães de pequeno porte costumam viver mais tempo que os de raças médias ou grandes. Enquanto um cachorro grande vive, em média, de 8 a 12 anos, um pequeno pode chegar facilmente aos 15 ou 18 anos. Essa diferença ocorre porque os cães menores têm metabolismo mais eficiente e sofrem menos desgaste nas articulações e no coração. Para o tutor, isso representa uma convivência mais longa, mas também a necessidade de cuidados de saúde e nutrição por mais tempo.

2. Temperamento corajoso e determinado

Apesar do tamanho reduzido, cães pequenos são incrivelmente destemidos. Raças como o chihuahua e o dachshund foram criadas para caçar pequenos animais e, por isso, mantêm instintos de coragem e vigilância. Essa autoconfiança faz com que muitos deles se comportem como verdadeiros guardiões, latindo para avisar sobre qualquer movimento diferente.

3. Adaptabilidade a diferentes espaços

Uma das maiores vantagens dos cachorros pequenos é a facilidade de adaptação a ambientes reduzidos. Eles são perfeitos para apartamentos ou casas sem quintal, pois ocupam pouco espaço e gastam menos energia em deslocamentos. No entanto, isso não significa que dispensam atividades físicas: precisam de caminhadas diárias e brincadeiras para manter o equilíbrio físico e mental.

Os cachorros pequenos precisam de dietas cuidadosamente balanceadas (Imagem: boyphare | Shutterstock)

4. Cuidados especiais com alimentação e peso

Por terem metabolismo acelerado e corpo menor, cachorros pequenos precisam de dietas cuidadosamente balanceadas. Excesso de comida ou petiscos pode causar obesidade rapidamente, o que compromete articulações, coração e fígado. A ração deve ser específica para o porte e idade, com grãos menores e nutrientes concentrados.

5. Estrutura corporal mais delicada

O corpo dos cães de pequeno porte é proporcionalmente mais frágil, com ossos finos e articulações sensíveis. Por isso, quedas, saltos de móveis ou brincadeiras bruscas podem causar fraturas. Tutores com crianças pequenas devem ensinar como manusear o pet com cuidado, evitando apertos ou puxões. Além disso, é importante evitar que o cachorro suba em sofás ou camas altos sem auxílio.

6. Tendência a latir com frequência

A vocalização intensa é uma característica marcante em várias raças pequenas, como o pinscher e o terrier. Muitos desses cães foram criados como alertas, responsáveis por avisar os humanos sobre movimentos suspeitos. Essa herança genética ainda se manifesta no dia a dia, especialmente quando o animal está entediado ou quer chamar atenção.

7. Sensibilidade a temperaturas extremas

O porte reduzido faz com que cães pequenos percam calor corporal mais rapidamente. Raças de pelo curto, como o chihuahua, sofrem mais com o frio e podem precisar de roupas e cobertores para se aquecer. No calor, a exposição prolongada ao sol pode causar desidratação e insolação. O tutor deve observar sinais como tremores, respiração ofegante e apatia, que indicam desconforto térmico.