7 curiosidades sobre o homem do signo de Leão

Leão é o quinto signo do zodíaco e tem o Sol como seu regente. Ele governa a Casa 5 no Mapa Astral. Além disso, tem como elemento o Fogo, tornando os homens mais apaixonados, enérgicos e entusiasmados.

Os leoninos, simbolizados pelo rei da selva, também têm personalidade cativante e carismática. “Assim como o animal que representa esse signo, os leoninos gostam de exibir sua beleza e majestade e sentem-se confortáveis com os olhares voltados para eles”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, veja algumas curiosidades sobre os homens do signo de Leão!

1. Extremamente confiantes

Como o rei do zodíaco, os homens de Leão estão sempre cheios de confiança. Sua atitude animada estimula os outros a acreditarem em si e a viverem sem medo. Quando enfrentam desafios, eles procuram transformar suas fraquezas em oportunidades de crescimento.

Isso demonstra que podem se manter fortes mesmo em momentos difíceis e inspiram as pessoas ao redor a fazerem o mesmo. “Um leonino bem equilibrado consigo mesmo pode ser extremamente generoso e reconhecer com facilidade o brilho do outro e incentivá-lo a permitir que esse brilho aumente cada vez mais”, analisa Thaís Mariano.

2. Charmosos e atraentes

Os leoninos são como um ímã, pois atraem as pessoas de uma maneira que é difícil resistir. Não é apenas a forma como eles agem como bons líderes, mas também o fato de serem genuinamente calorosos e amigáveis.

As pessoas naturalmente se aproximam deles, seja nas amizades, relacionamentos, encontros sociais ou no trabalho. E, em troca, eles desenvolvem a capacidade de se conectar profundamente com os outros com muito charme.

3. Podem ter o ego frágil

Ficar no centro das atenções faz parte da personalidade de Leão, mas ele pode se mostrar desconfortável quando alguém se destaca mais do que ele. “É dramático (do tipo de drama digno dos teatros), expansivo e exagerado. Sente-se profundamente magoado quando não é reconhecido por algo que faz, ou quando acha que deveria ser reconhecido”, explica a astróloga.

Vaidosos, tais nativos costumam se sentir subestimados quando não são valorizados a todo momento. “Os leoninos tendem também a permitir que o ego os domine e agir de forma que beneficie somente a si, mesmo que cause prejuízo ao outro”, acrescenta Thaís Mariano.

Os leoninos são românticos e se esforçam ao máximo em seus relacionamentos (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

4. São românticos incomparáveis

O nativo de Leão é muito romântico. Acredita em histórias de amor e finais felizes e se esforça ao máximo para que seu relacionamento seja como um conto de fadas. Quando está apaixonado, ele é carinhoso, protetor e fiel. Seu coração bate com muita paixão, e ele gosta de demonstrar o amor de maneira extravagante e afetuosa, o que geralmente deixa a pessoa amada impressionada.

“Ele adora estar apaixonado e se dedica intensamente à(ao) parceira(o), cobrindo-o de todos os cuidados que ele acredita serem os mais especiais. Gosta de fazer com que a pessoa se sinta em um pedestal, inclusive por estar com ele (que também se coloca em um pedestal)”, explica Thaís Mariano.

No entanto, é necessário paciência com os momentos dramáticos do leonino. “Mas [ele] também vai te proporcionar conhecer a paixão em sua forma mais pura e intensa e a sensação de poder brilhar em conjunto, irradiando luz para a vida dos dois”, afirma a astróloga.

5. Ambiciosos e determinados

Sempre de olho em novos desafios, seja no trabalho ou na vida pessoal, eles se jogam de cabeça com muita empolgação. Esses homens adoram seguir seus sonhos e não têm receio de qualquer trabalho duro que isso possa exigir. Sua determinação e senso de propósito os motivam a alcançar coisas incríveis.

“Os leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça”, ressalta Thaís Mariano.

6. São criativos

Os homens de Leão são conhecidos por sua criatividade vibrante e autêntica. Regidos pelo Sol, eles têm uma necessidade natural de expressar quem são de maneira única, e isso se reflete em tudo o que fazem. Seja criando projetos inovadores, inventando soluções ousadas ou deixando sua marca pessoal em qualquer atividade, o leonino costuma transformar o comum em algo especial.

7. Irradiam alegria

Os leoninos são naturalmente alegres e têm uma energia que ilumina o ambiente. Gostam de espalhar bom humor, fazer os outros sorrirem e transformar situações simples em momentos divertidos. Estar perto de um homem de Leão é quase sempre garantia de risadas e leveza, porque eles têm um jeito espontâneo de enxergar o lado positivo das coisas.