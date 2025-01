7 curiosidades sobre o Dia de Reis

O Dia de Reis, comemorado anualmente em 6 de janeiro, é uma data de grande relevância para o cristianismo, pois celebra a visita dos três Reis Magos ao menino Jesus em Belém. Guiados por uma estrela, os Magos – Melchior, Gaspar e Baltasar – viajaram de diferentes regiões para prestar homenagem ao recém-nascido, reconhecendo sua realeza, divindade e humanidade.

A data simboliza a manifestação de Jesus ao mundo e marca o fim das festividades natalinas em muitos países. Além do seu significado religioso, o Dia de Reis é rico em tradições culturais, que variam conforme o país, envolvendo músicas, danças e delícias gastronômicas. A seguir, confira 7 curiosidades sobre esta celebração.

1. Significados dos presentes oferecidos pelos Reis Magos

Os presentes entregues pelos Reis Magos possuem um profundo simbolismo. O ouro representa a realeza de Jesus, reconhecendo-o como o Rei dos Reis. O incenso, usado em rituais religiosos, simboliza sua divindade e conexão espiritual com Deus. A mirra, por sua vez, uma resina usada para embalsamamento, prefigura sua humanidade e o sacrifício que faria por toda a humanidade.

2. Origem histórica do Dia de Reis

A celebração do Dia de Reis remonta ao século IV, quando começou a ser observada pela Igreja do Oriente como parte da Epifania, que inclui não apenas a visita dos Magos, mas também o batismo de Jesus e o milagre nas Bodas de Caná. No Ocidente, a festividade passou a se concentrar na chegada dos Magos. Sua inclusão no calendário litúrgico reforça a importância de Jesus como o Salvador anunciado não apenas aos judeus, mas também aos gentios.

3. Simbologia da Estrela de Belém

A estrela que guiou os Reis Magos até Belém é vista como um fenômeno celestial único. Interpretada como um sinal divino, cientistas sugerem que ela pode ter sido uma conjunção de planetas ou um cometa. Para os cristãos, a Estrela de Belém simboliza orientação espiritual, iluminando o caminho para Jesus e representando a luz que guia a humanidade em direção à salvação.

4. Folia de Reis no Brasil: cultura e devoção

A Folia de Reis é uma tradição brasileira que mistura música, dança e religiosidade. Grupos de foliões, com trajes coloridos e instrumentos típicos, percorrem ruas e casas entoando cantos que narram a viagem dos Magos até Belém. Além de manter viva a cultura popular, essa manifestação é um ato de fé e devoção, especialmente em estados como Minas Gerais, São Paulo e Bahia, em que a tradição é mais forte.

O bolo-rei representa a coroa dos Reis Magos (Imagem: asife | Shutterstock)

5. O bolo-rei e sua simbologia

O bolo-rei, tradição em Portugal e Espanha, é um doce repleto de história e simbolismo. Com frutas cristalizadas e formato circular, ele representa a coroa dos Reis Magos. No interior, são escondidos uma fava e um pequeno brinde. Quem encontra o brinde é coroado “rei” do dia, enquanto quem encontra a fava deve preparar o bolo no ano seguinte, reforçando a ideia de partilha e continuidade da tradição.

6. Encerramento das celebrações natalinas

Tradicionalmente, o Dia de Reis marca o fim das celebrações natalinas. É a data em que os enfeites de Natal são guardados, simbolizando o encerramento do período de festas e a retomada da rotina. Em algumas culturas, a desmontagem da árvore é feita com cerimônias simples, reforçando o significado de renovação e preparação para o novo ano.

7. Reis Magos como símbolos de fé e perseverança

Embora não sejam reconhecidos como santos oficialmente, os Reis Magos são figuras de inspiração no cristianismo. Sua jornada em busca de Jesus é vista como um exemplo de fé, humildade e perseverança. Em diversas culturas, orações e tradições dedicadas a eles reforçam seu papel como mensageiros de esperança e adoração.