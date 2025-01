7 curiosidades sobre Fernanda Torres

No domingo (05/01), Fernanda Torres fez história ao conquistar o prêmio de “Melhor Atriz em Filme de Drama”, no Globo de Ouro 2025, por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”. A atriz brilhou ao superar nomes como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson e Tilda Swinton, tornando-se a primeira brasileira a garantir a estatueta na categoria.

A vitória inédita é um marco na carreira da atriz e reafirma seu lugar de destaque na dramaturgia nacional. Isso porque seu trabalho vai muito além de “Ainda Estou Aqui”. Para comprovar isso, confira 7 curiosidades sobre a artista que mostram sua versatilidade, talento e trajetória única!

1. Filha de atores

Nascida no Rio de Janeiro, em 15 de setembro de 1965, Fernanda Torres é filha da aclamada atriz e escritora Fernanda Montenegro e do ator Fernando Torres. Crescendo em um ambiente artístico, ela foi naturalmente influenciada e começou a estudar teatro aos 13 anos.

“Fui forçada a ser atriz. Eu queria ser médica, mas fui proibida, porque meus pais me arrastavam para o teatro onde eles trabalhavam. E, quando eu estava com 30 anos, eu desisti [de ser médica]. Eu esperava fazer algo mais, mas já era tarde. Eu comecei a escrever, mas… meus pais são atores e eles trabalhavam com isso de terça a domingo, então eu tinha que estar com eles. Eu tinha que ir ao teatro e isso ‘destruiu minha vida”, brincou em uma entrevista em um evento organizado pela Film Independent Presents.

2. Paixão pelo teatro

A carreira artística de Fernanda Torres começou com a peça “Um Tango Argentino”, em 1978, e se estendeu a outras clássicas produções, como “O Rei da Vela”. Em 1980, ela ganhou notoriedade na televisão e fez sua estreia na novela “Final de Festa”. Desde então, participou de produções de sucesso como “Os Normais”, “Tapas e Beijos” e “Filhos da Pátria”. No cinema, destacou-se por sua atuação nos filmes “O que é Isso Companheiro”, “Gêmeas” e “Casa de Areia”, estrelado ao lado da mãe, Fernanda Montenegro.

3. Prêmio inédito em Cannes

De prêmios inéditos Fernanda Torres entende. Aos 20 anos, ela foi a primeira brasileira a ganhar a Palma de Ouro como Melhor Atriz no Festival de Cannes por sua atuação em “Eu Sei Que Vou Te Amar”, de Arnaldo Jabor. Na época, ela não pôde receber o prêmio presencialmente devido às gravações da novela “Selva de Pedra”.

4. Casamento e família

Casada desde 1997 com o diretor, produtor e roteirista Andrucha Waddington, sócio-fundador da Conspiração Filmes, responsável pela produção de “O Auto da Compadecida 2”, Fernanda Torres tem dois filhos, Joaquim e Antonio Waddington, que também são atores. Discreto, o casal raramente compartilha momentos de sua vida pessoal, mantendo a relação longe dos holofotes, com destaque apenas para algumas colaborações profissionais ao longo dos anos.

5. Filme “Redentor”

Em 2004, foi lançado o longa “Redentor”. A produção é de autoria de Fernanda Torres, que interpreta a personagem Isaura jovem, e João Emanuel Carneiro. Além disso, tem direção de Cláudio Torres, irmão da atriz. O filme recebeu o prêmio de “Melhor Diretor” no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro.

Série “Fim” foi escrita e roteirizada por Fernanda Torres (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

6. Carreira versátil

Além de atriz, Fernanda Torres também é uma talentosa escritora. Em 2013, ela lançou o seu primeiro livro, intitulado “Fim”. Também foi responsável pelo roteiro de adaptação deste livro para o Globoplay, que estreou em outubro de 2023.

Em 2014, a atriz publicou a coletânea de suas crônicas em “Sete Anos”. Em 2017, lançou “A Glória, e Seu Cortejo de Horrores”, um romance que acompanha as aventuras de um ator de meia-idade. Em 2019, ela decidiu se aventurar como roteirista de ficção no longa “O Juízo”, um suspense sobrenatural dirigido por Andrucha Waddington.

7. Ícone global pela Vanity Fair

A atuação de Fernanda Torres em “Ainda Estou Aqui” também lhe rendeu o título de “Ícone Brasileiro” pela revista norte-americana Vanity Fair. A publicação elogiou o seu trabalho no filme, relembrou momentos marcantes de sua carreira e exaltou a sua relação com a mãe, Fernanda Montenegro. “Seu retrato poderoso lhe rendeu um lugar na disputa de melhor atriz liderada pelas megaestrelas Nicole Kidman, Angelina Jolie e Demi Moore”, destaca o texto.