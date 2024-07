7 curiosidades interessantes sobre as baleias

As baleias são mamíferos marinhos pertencentes à ordem dos cetáceos. Elas têm corpos aerodinâmicos adaptados para a vida aquática, com barbatanas, caudas poderosas e uma camada espessa de gordura, que as isola termicamente. São animais fascinantes que despertam a curiosidade de muitas pessoas. Por isso, a seguir, confira alguns fatos interessantes sobre estes seres!

1. Maior animal do planeta

A baleia-azul é considerada o maior animal do planeta, podendo atingir mais de 30 metros de comprimento – o equivalente a um prédio de 10 andares – e pesar mais de 200 toneladas. Além disso, o coração desse mamífero aquático pode pesar mais de 150 quilos e bombear mais de 200 litros de sangue por segundo.

2. Canto das baleias

As baleias-jubartes, assim como as demais baleias de barbatanas, são conhecidas por seus complexos e melódicos cantos. Segundo artigo publicado na revista Nature, acredita-se que estes animais usem a laringe para a produção de som debaixo d’água, que podem ser ouvidos a quilômetros de distância e são usados para comportamentos sociais e reprodutivos.

3. Dentes ou barbas

Os cetáceos, que incluem as baleias e os golfinhos, são divididos em dois grupos: os odontocetos (Odontoceti), como os cachalotes e as orcas, e os misticetos (Mysticeti), como as baleias-azuis e as baleias-jubartes. Este último conjunto tem placas de queratina em vez de dentes, chamadas de barbatanas, usadas para filtrar pequenos organismos, como o krill, da água.

4. Respiração

As baleias, apesar de conseguirem passar períodos embaixo d’água, são mamíferos com pulmões e, com isso, precisam de oxigênio para respirar. Para isso, elas sobem à superfície regularmente para renovar uma grande quantidade de ar. Elas possuem um ou dois espiráculos no topo da cabeça, que funcionam como narinas. Ao expirar, liberam uma coluna de ar e vapor de água, que pode ser vista à distância.

Algumas espécies de baleias realizam migrações anuais em busca de comida (Imagem: Craig Lambert Photography | Shutterstock)

5. Migrações longas

Muitas espécies de baleias realizam migrações anuais, percorrendo milhares de quilômetros, entre áreas de alimentação e reprodução. As baleias-jubartes que se reproduzem na costa brasileira, por exemplo, migram todos os anos para a Antártica durante o verão para se alimentar. Depois, no inverno e na primavera, retornam ao Brasil para acasalar, parir e amamentar. Neste trajeto de ida e volta, elas percorrem cerca de 9.000 quilômetros.

6. Longa expectativa de vida

As baleias estão entre os animais mamíferos com as maiores expectativas de vida. A baleia-da-groenlândia, por exemplo, pode viver mais de 200 anos. A baleia-azul, por sua vez, vive de 80 a 90 anos, mas pode chegar a 110. Essa longevidade é atribuída à baixa taxa metabólica e a estilos de vida que envolvem menos perigos em comparação com animais terrestres.

7. Sono das baleias

Para descansar, as baleias “desligam” uma metade do cérebro de cada vez, enquanto a outra permanece ativa para controlar a respiração e manter a vigilância contra predadores. Dessa maneira, elas não adormecem totalmente como os humanos e outros animais.