7 cuidados para manter o sorriso bonito e saudável

O cuidado com a saúde bucal vai muito além de apenas escovar os dentes. Apesar deste ser um passo importante na rotina de higiene pessoal, outros hábitos podem ser adotados – ou evitados – por quem deseja manter os dentes bonitos e saudáveis. Por isso, a cirurgiã-dentista Kátia Blume lista 7 cuidados diários que auxiliam na manutenção do sorriso. Confira!

1. Escove os dentes após as refeições

Segundo a especialista, escovar os dentes após as refeições é o cuidado mais básico da higiene bucal, pois é “por meio da escovação que eliminamos os resíduos dos alimentos”. Para uma escovação adequada, ela recomenda a utilização de uma escova de cerdas macias e a realização de movimentos suaves. Além disso, também é preciso escovar a língua e os espaços entre os dentes.

2. Utilize fio dental diariamente

O uso do fio dental também deve ser incluído na rotina, pois auxilia na remoção dos resíduos de alimentos que a escova não alcança. “Esse hábito é complementar à escovação e previne cáries e doenças gengivais. Para uma utilização correta, deslize o fio suavemente entre os dentes, fazendo movimentos de vaivém”, explica a cirurgiã-dentista.

3. Mantenha uma alimentação balanceada

Ter uma dieta equilibrada beneficia não só o corpo, mas também a saúde bucal. A recomendação é optar por alimentos ricos em cálcio, como leite, que fortalecem os dentes, e evitar o consumo excessivo de itens com açúcares e alimentos ácidos, pois eles podem causar danos ao esmalte do dente.

Beber água produz saliva, fluido importante para a limpeza dos dentes e prevenção do mau hálito (Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock)

4. Hidrate o corpo

Manter-se hidratado ao longo do dia também é outra dica de cuidado importante para deixar o sorriso em dia. Isso porque o hábito de beber água regularmente estimula a produção de saliva, que desempenha um papel fundamental na proteção e saúde dos dentes. “A saliva é um tipo de fluido que contribui com a limpeza dos dentes e ajuda na prevenção do mau hálito e de cáries, por exemplo”, explica Kátia Blume.

5. Não utilize os dentes incorretamente

Roer unhas, morder objetos duros ou usar os dentes como ferramentas, para abrir objetos como garrafas, são hábitos que podem colocar o sorriso em perigo e devem ser evitados no dia a dia, pois aumentam o risco de desgaste ou, até mesmo, de fraturas nos dentes, segundo a especialista.

6. Invista em um enxaguante bucal de qualidade

Enxaguantes bucais podem complementar a higiene dos dentes, mas é importante usar produtos adequados e seguir as orientações do dentista. “Evite, por exemplo, enxaguantes com álcool, que podem ressecar a boca, e opte por soluções com flúor para fortalecer o esmalte dos dentes”, recomenda a profissional.

7. Visite o dentista regularmente

Para garantir a manutenção e saúde do sorriso é indispensável consultar periodicamente o dentista a cada seis meses, pois ele é o profissional capaz de detectar e prevenir problemas bucais de forma precoce. Além disso, o dentista realizará uma limpeza profissional nos dentes e poderá passar orientações sobre cuidados específicos. “Seguir esses hábitos simples pode fazer uma grande diferença na saúde e na beleza do seu sorriso”, finaliza Kátia Blume.

Por Vitória Soares