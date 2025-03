7 cuidados importantes com as patas do cachorro 

As patas dos cachorros desempenham um papel fundamental em sua locomoção e interação com o ambiente. No entanto, por estarem constantemente em contato com o solo, estão sujeitas a diversos fatores que podem comprometer sua saúde.

Durante os passeios, os cães podem pisar em superfícies ásperas, quentes, frias ou sujas, além de entrarem em contato com substâncias químicas, pequenos objetos cortantes e agentes infecciosos. Tudo isso pode causar desconforto, ferimentos e até problemas mais graves, como infecções e dificuldades de mobilidade.

Por isso, é essencial ficar atento a sinais que podem indicar problemas nas patas do cachorro. Lambedura excessiva, dificuldade para caminhar, inchaço, vermelhidão, sensibilidade ao toque e alterações na textura das almofadas plantares são alguns dos principais indícios de que algo está errado. Quando esses sinais aparecem, é fundamental investigar a causa e, se necessário, buscar a orientação de um médico-veterinário.

Além disso, alguns cuidados diários podem ajudar a prevenir problemas e garantir que as patas do seu cão estejam sempre saudáveis e protegidas. Veja a seguir!

1. Inspeção regular das patas

Verificar as patas do seu cachorro regularmente é essencial para identificar precocemente qualquer problema. Durante a inspeção, observe se há cortes, rachaduras, inchaço, espinhos, pedras ou sujeiras presas entre os dedos e nas almofadas plantares. Pequenos objetos, como cacos de vidro ou farpas, podem se alojar nessas regiões e causar dor ou infecções. Além disso, fique atento a sinais de irritação ou sensibilidade ao toque, que podem indicar alergias ou contato com substâncias agressivas.

2. Higiene adequada

A limpeza das patas deve fazer parte da rotina de cuidados com o cachorro. Lave-as sempre que ele caminhar por locais sujos ou entrar em contato com lama, areia ou substâncias desconhecidas. Utilize água morna e um sabão neutro próprio para cães para remover sujeiras e evitar irritações na pele.

Após a lavagem, seque bem as patas com uma toalha macia para evitar a umidade excessiva, que pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias. Se o animal costuma passear em áreas urbanas, onde há resíduos de produtos químicos no chão, a higienização se torna ainda mais importante para prevenir alergias e intoxicações.

3. Corte regular das unhas

Unhas muito longas podem prejudicar a postura do cachorro, causar dor ao caminhar e até provocar lesões nas patas. O ideal é manter as unhas aparadas, cortando-as sempre que começarem a tocar o chão. Para isso, utilize um cortador específico para cães e tome cuidado para não atingir a parte sensível da unha, chamada de sabugo – região rosada que contém vasos sanguíneos e nervos –, pois isso pode causar dor e sangramento. Se não se sentir seguro para realizar o procedimento, procure um profissional de pet shop ou um veterinário para garantir um corte seguro e adequado.

Produtos específicos para a hidratação das almofadas plantares ajudam a evitar rachaduras (Imagem: guys_who_shoot | Shutterstock)

4. Hidratação das almofadas plantares

As almofadas plantares dos cães podem ressecar e rachar, principalmente em climas secos ou após contato frequente com superfícies ásperas. Para evitar que isso aconteça, é importante manter a hidratação dessas áreas. Utilize produtos específicos para hidratar as almofadas plantares, pois hidratantes comuns para humanos podem conter substâncias prejudiciais aos cães.

5. Proteção contra temperaturas extremas

As patas dos cães são sensíveis a temperaturas muito altas ou muito baixas. No verão, o asfalto pode ficar extremamente quente e causar queimaduras nas almofadas plantares. Para evitar isso, prefira passear com seu cão em horários mais frescos, como no início da manhã ou no fim da tarde. No inverno, o frio intenso e o contato com superfícies geladas podem causar desconforto e até rachaduras. Em ambos os casos, o uso de botinhas ou protetores específicos pode ajudar a manter as patas protegidas e saudáveis.

6. Apare os pelos entre os dedos

Cães de algumas raças possuem pelos longos entre os dedos, o que pode acumular sujeira, umidade e até pequenos detritos que causam desconforto. Além disso, os pelos embolados podem dificultar a movimentação natural das patas. Aparar esses pelos regularmente ajuda a manter a higiene e facilita a inspeção das patas. Para isso, utilize uma tesoura de ponta arredondada ou peça ajuda a um profissional de tosa para garantir um corte seguro.

7. Consultas veterinárias regulares

Mesmo com todos os cuidados, é importante levar seu cachorro ao veterinário regularmente para check-ups. O profissional poderá identificar problemas precocemente e indicar tratamentos adequados caso alguma alteração nas patas seja detectada. Além disso, em caso de cortes profundos, infecções ou problemas persistentes, o acompanhamento veterinário é indispensável para evitar complicações mais sérias.