7 cuidados com coelhos de estimação

Os coelhos estão entre os animais de estimação mais populares do mundo, especialmente por sua aparência adorável, comportamento dócil e por serem silenciosos. Além disso, eles se adaptam bem a diferentes tipos de residências, inclusive apartamentos, desde que tenham espaço adequado para se movimentar. São animais inteligentes, afetuosos e podem criar laços fortes com os tutores, especialmente quando recebem atenção e carinho no dia a dia.

No entanto, apesar de parecerem simples de cuidar, os coelhos exigem atenção a detalhes específicos relacionados à sua alimentação, ambiente, higiene e saúde. Eles possuem características físicas e comportamentais próprias, o que significa que os cuidados vão além de oferecer ração.

“Ao contrário do que muitos pensam, coelhos não são pets de baixa manutenção. Eles precisam de ambiente seguro e adequado às suas características, alimentação adequada, atividades físicas diárias e, principalmente, acompanhamento com um veterinário especializado em pets não convencionais”, afirma Renata Fiedler, médica-veterinária especializada em pets não convencionais e coordenadora técnica do Setor de Vidas da Petz.

A seguir, confira alguns cuidados para garantir bem-estar e uma vida longa ao seu coelho de estimação!

1. Ofereça alimentação adequada e equilibrada

A base da alimentação de um coelho deve ser o feno, que ajuda no desgaste dos dentes e no bom funcionamento do intestino. Além disso, é importante complementar a dieta com vegetais frescos como folhas verdes (rúcula, escarola, almeirão) e, com moderação, pequenas porções de frutas. Rações específicas para coelhos também podem ser oferecidas, mas nunca devem ser a única fonte alimentar.

“Outros vegetais e frutas pouco doces podem ser oferecidos apenas ocasionalmente como petiscos. Apesar de termos no imaginário a imagem do coelho comendo cenoura ou maçã, estes alimentos não fazem parte da alimentação diária destes animais e devem ser oferecidos com cautela”, alerta Renata Fiedler.

Além disso, alimentos industrializados, pães e bolachas devem ser evitados, pois podem causar sérios problemas intestinais e obesidade nos animais.

2. Prepare um ambiente seguro e confortável

O coelho precisa de espaço para se movimentar livremente, pular, explorar e até se esconder. Por isso, precisa de um ambiente seguro, livre de fios elétricos, objetos pontiagudos e plantas tóxicas. “Além do espaço físico, é fundamental estimular o pet com brinquedos e atividades que imitem o comportamento natural do coelho, como roer, escavar ou se esconder. Isso melhora o bem-estar físico e emocional do animal”, recomenda a veterinária.

3. Mantenha a higiene do ambiente em dia

A limpeza do local onde o coelho vive é fundamental para evitar doenças. A caixa de areia deve ser trocada com frequência. Restos de alimentos devem ser removidos diariamente, e os potes de água e comida precisam ser lavados com água e sabão neutro. Um ambiente sujo pode causar problemas respiratórios, de pele e até infestações por parasitas.

4. Estimule a socialização e o enriquecimento

Coelhos são animais sociais e inteligentes. Precisam de estímulos físicos e mentais para evitar o estresse e o tédio. Por isso, deve-se oferecer brinquedos próprios para roer, túneis, caixas de papelão e até brinquedos de forrageio. O contato com os tutores deve ser frequente e respeitoso, evitando movimentos bruscos e barulhos altos. Quanto mais socializado o animal for, mais confiante e afetuoso será.

O coelho deve passar por consultas regulares com um médico-veterinário especializado em animais exóticos (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock)

5. Leve ao veterinário especializado

Consultas regulares com um médico-veterinário especializado em animais exóticos são indispensáveis para acompanhar a saúde do coelho. Esses profissionais conhecem as particularidades da espécie e podem orientar sobre alimentação, castração e prevenção de doenças. O coelho pode esconder sinais de dor ou doença, por isso o acompanhamento veterinário é essencial para diagnósticos precoces.

“A castração é extremamente recomendada, sobretudo nas fêmeas, pois além de impedir gestações indesejadas, ela ajuda a prevenir o desenvolvimento de tumores e contribui para o equilíbrio hormonal e comportamental do animal”, explica Renata Fiedler.

Ao contrário dos cães e gatos, os coelhos não precisam ser vacinados no Brasil. Já a vermifugação só deve ser feita com orientação veterinária, após a realização de um exame parasitológico de fezes. Não é indicado vermifugar de forma preventiva ou periódica sem a confirmação da presença de parasitas.

6. Cuide da saúde bucal e dos dentes

Os dentes dos coelhos crescem continuamente ao longo da vida, o que exige atenção. O desgaste natural ocorre ao mastigar feno e outros alimentos fibrosos, mas caso o crescimento fique descontrolado, pode causar feridas e dor. Por isso, deve-se observar se o animal apresenta dificuldade para comer ou salivação excessiva, e levar ao veterinário se notar qualquer anormalidade. Roedores de madeira próprios para coelhos também ajudam a manter os dentes saudáveis.

7. Evite banhos e cuide da pelagem

Coelhos são muito limpos e fazem a própria higiene com frequência, portanto, não é recomendado dar banhos. A umidade pode causar hipotermia e doenças de pele. Caso seja necessário remover sujeiras localizadas, é possível usar um pano úmido com água morna. A escovação da pelagem, por outro lado, deve ser feita regularmente, especialmente nas raças de pelos longos, para evitar a formação de nós e a ingestão excessiva de pelos durante a limpeza.