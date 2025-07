7 cristais para melhorar a qualidade do sono

Dormir bem é sinônimo de qualidade de vida e bem-estar do corpo e da mente. No entanto, esse simples ato é um problema para inúmeras pessoas que enfrentam noites de insônia. A boa notícia é que os cristais podem ajudar a combater esse problema, pois são um auxílio natural na promoção de um sono tranquilo e profundo, desde que utilizados de maneira correta.

“É importante ressaltar que a escolha e o uso dos cristais podem variar de acordo com as preferências e sensibilidades individuais. Mas todos eles são fontes de energias; por isso, ande sempre com um cristal, seja na bolsa, no trabalho ou em acessórios”, diz Symony Cygana, especialista esotérica do Astrocentro.

Primeiros passos para utilizar os cristais

Segundo a especialista, antes de utilizar um cristal recém-comprado, é importante realizar alguns passos. “Primeiramente, lave-o em água corrente para purificá-lo das energias anteriores. Em seguida, o ideal é desprogramá-lo, removendo qualquer programação anterior. Para isso, posicione o cristal em frente ao chakra frontal — próximo às sobrancelhas — e visualize um raio de energia, enquanto mentalmente diz: desprogramo esse cristal de qualquer tipo de programação anterior”, ensina Symony Cygana.

Após isso, mantenha-o em frente ao chakra frontal. Visualize um raio de energia fluindo do chakra para o cristal, programando-o para o propósito desejado. Por exemplo, você pode afirmar mentalmente: “Programo esse cristal para restaurar o meu sono”, repetindo isso cerca de três vezes e mantendo a intenção clara.

Cristais para dormir melhor

A seguir, Symony Cygana destaca 7 cristais que podem ser colocados sobre o travesseiro ou próximo à cama para melhor a qualidade do sono. Veja!

1. Ametista

A ametista acalma os medos e renova as esperanças (Imagem: Vunishka | Shutterstock)

Segundo Simony Cigana, a ametista é uma pedra espiritual e da paz que acalma os medos, renova as esperanças e eleva o ânimo. Além disso, o cristal é capaz de proporcionar um sono mais tranquilo e reparador.

2. Calcedônia

A calcedônia traz sentimentos de paz e calma (Imagem: byAZ3 | Shutterstock)

A calcedônia também traz sentimentos de paz e de calma e, quando segurada na mão, afasta medos, tristezas, pesadelos e oferece proteção. Usada na cama, ou debaixo do travesseiro, afasta visões noturnas e medo do escuro.

3. Lepidolita

A lepidolita reduz o estresse e promove a serenidade (Imagem: IamTK | Shutterstock)

A lepidolita é um tipo de mica que contém lítio em sua formação. Ela evita pesadelos, promove paz e proteção. Esse cristal é capaz de acalmar a mente agitada, reduzir o estresse e promover a serenidade, proporcionando um sono mais tranquilo.

4. Quartzo verde

O quartzo verde oferece esperança para a vida (Imagem: Ann Juarez | Shutterstock)

Essa pedra traz sensação de bem-estar e esperança na vida. O quartzo verde também auxilia na meditação, alivia insônia e fadiga. Segundo Symony Cygana, a energia desse cristal é acolhedora e reconfortante para quem tem dificuldade em dormir, pois ele também alivia estresse e ansiedade.

5. Peridoto

O peridoto é um cristal de cura (Imagem: Finesell | Shutterstock)

Essa pedra é usada para fins de cura geral e para atrair amor, mas também serve para acalmar o nervosismo e dissipar emoções negativas. Calmante do sistema nervoso, ela ajuda a ter um sono tranquilo, já que é um cristal de cura e pode fortalecer o bem-estar físico, mental e emocional.

6. Pedra da Lua

A pedra da Lua ajuda a ter um sono mais tranquilo (Imagem: Martyna Nysk | Shutterstock)

Essa pedra é dedicada às deusas da Lua e, por conta de sua associação com o astro, traz um sono mais tranquilo para quem tem dificuldades em adormecer ou manter um sono profundo. O cristal também relaxa a mente, reduz a ansiedade e proporciona um estado de relaxamento. Além disso, é considerado a pedra protetora dos viajantes.

7. Angelita

A angelita ajuda a reduzir a insônia (Imagem: Marija Plamen | Shutterstock)

Essa pedra é usada para se conectar com a espiritualidade e para trazer sentimentos de calma e paz interior. A angelita também é utilizada para combater a insônia; para isso, coloque-a debaixo do travesseiro, faça uma oração a seu anjo de guarda e peça para que ele te envie uma mensagem durante o sono.

Por Luana Farias