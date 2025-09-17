7 cortes e cores de cabelo que estarão em alta na primavera

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A primavera 2025 promete renovar não só a natureza, mas também o visual das pessoas. Com a chegada da estação mais florida do ano, os salões de beleza já se preparam para as tendências que vão dominar cortes e cores, trazendo frescor, modernidade e estilo.

O cabeleireiro João Bonicke, do Espaço Hi, em São Paulo, e a cabeleireira Rose Alves, referência em técnicas modernas e personalizadas, destacam que a grande tendência será a naturalidade com toque de ousadia. “A ideia é apostar em cortes que valorizem o movimento, que sejam fáceis de manter e possam ser estilizados de diferentes formas, acompanhando o ritmo de vida moderno”, explica Rose Alves.

Abaixo, os cabeleireiros listam os cortes e cores de cabelo que estarão em alta na primavera. Confira!

1. Long bob despojado

O long bob pode ser estilizado de variadas formas (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock)

O clássico corte na altura dos ombros ganha textura e um leve desfiado, permitindo diferentes finalizações: liso elegante, ondulado descontraído ou com ondas naturais. “É versátil e combina com todos os estilos”, afirma João Bonicke.

2. Camadas leves e texturizadas

O corte em camadas cria movimento e textura (Imagem: Street style photo | Shutterstock)

Indicadas para quem busca movimento sem perder o comprimento. As camadas criam efeito de volume natural e podem ser combinadas com pontas arredondadas ou desfiadas. “Além de estilizar facilmente, essas camadas permitem que o cabelo respire e se adapte a penteados variados”, completa Rose Alves.

3. Cabelos curtos com franjas leves

O cabelo curto traz mais personalidade ao visual (Imagem: wrangler | Shutterstock)

Pixies e cortes curtos repaginados aparecem com franja cortininha ou lateral. “O cabelo curto com textura dá personalidade e ainda permite brincadeiras com acessórios e finalizadores”, explica João Bonicke.

4. Franja cortininha em cortes médios

Franja cortininha ajuda a emoldurar o rosto (Imagem: ViChizh | Shutterstock)

A franja que se divide ao meio continua em alta, suavizando o rosto e conferindo um ar moderno sem exigir manutenção diária intensa.

5. Corte shag

O corte shag traz camadas desconectadas (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Com camadas desconectadas, é perfeito para quem gosta de um estilo mais rocker ou boho. A textura natural é a chave.

6. Tons naturais iluminados

Tons com nuances douradas iluminam o rosto (Imagem: kiuikson | Shutterstock)

Castanho quente, loiro mel e nuances douradas suaves são os mais procurados. Técnicas como balayage e ombré hair continuam em alta, trazendo luz e profundidade de forma sutil. “A cor deve iluminar o rosto sem pesar e harmonizar com o tom de pele”, comenta Rose Alves.

7. Tons pastel discretos

Detalhes de cor tornam o visual mais moderno (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Lavanda, rosa-claro e pêssego aparecem como detalhes ou mechas estratégicas, oferecendo ousadia sem comprometer a sofisticação. “Essas cores permitem um visual moderno e personalizado para quem quer se destacar sem exageros”, acrescenta João Bonicke.

Dicas para manter o visual impecável

Rose Alves reforça que cuidar do cabelo é tão importante quanto escolher o corte ou a cor. Veja algumas dicas da cabeleireira para manter os fios saudáveis:

Hidratação regular: mantém os fios saudáveis e evita ressecamento, especialmente após colorações;

mantém os fios saudáveis e evita ressecamento, especialmente após colorações; Proteção térmica: fundamental para quem usa secador, chapinha ou babyliss;

fundamental para quem usa secador, chapinha ou babyliss; Evitar excesso de químicas: mesclar coloração , alisamentos e outros tratamentos químicos pode comprometer a saúde do cabelo;

mesclar , alisamentos e outros tratamentos químicos pode comprometer a saúde do cabelo; Manutenção personalizada: visitas periódicas ao salão ajudam a preservar corte, cor e brilho natural.

“Com essas orientações, é possível aproveitar todas as tendências da primavera sem abrir mão da saúde e da beleza dos fios”, conclui.

Por Sarah Monteiro