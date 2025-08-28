7 chás para ajudar a combater a indigestão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Existem várias opções de chás que ajudam a aliviar os desconfortos causados pela indigestão, agindo de maneira natural e eficaz. Essas infusões possuem propriedades que estimulam a digestão, reduzem gases e acalmam o sistema gastrointestinal. Além disso, muitas têm efeitos calmantes, promovendo o relaxamento do estômago e do trato digestivo.

Abaixo, veja 7 receitas de chás para ajudar a combater a indigestão!

Chá de cardamomo

Ingredientes

3 vagens de cardamomo

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Quebre levemente as vagens de cardamomo com um pilão ou o fundo de uma colher para liberar o aroma e os óleos. Em fogo baixo, ferva a água em um bule e adicione as vagens de cardamomo. Deixe cozinhar por 5 a 7 minutos. Coe o chá em uma xícara e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de dente-de-leão

Ingredientes

1 colher de sopa de raiz de dente-de-leão seca

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a raiz em uma panela pequena, adicione a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos. Coe e sirva adoçado com mel.

Chá de gengibre com limão (Imagem: Narong Jhanwattana | Shutterstock)

Chá de gengibre com limão

Ingredientes

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

Suco de 1 limão-siciliano

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco de limão-siciliano. Tampe a panela e deixe em infusão por 2 a 3 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de boldo com alecrim

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de boldo

1 colher de chá de folhas secas de alecrim

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de boldo e alecrim. Deixe ferver por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva quente.

Chá de capim-santo com hortelã

Ingredientes

1 punhado de capim-santo fresco

fresco 5 folhas frescas de hortelã

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o capim-santo e a hortelã na água quente. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de melissa com hortelã (Imagem: Veliavik | Shutterstock)

Chá de melissa com hortelã

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de melissa

1 colher de sopa de folhas de hortelã

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de melissa e hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de camomila com maçã

Ingredientes

1 colher de sopa de flores de camomila secas

secas 3 fatias finas de maçã com casca

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Adicione a camomila e a maçã, tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Coe e sirva morno.