7 chás com ervas para melhorar a saúde no outono

- Atualizado: 24/03/26 17h36
Chá respiratório com tomilho, hortelã e eucalipto (Imagem: AnnieBrusnika | Shutterstock)

Os chás com ervas são excelentes aliados para melhorar a saúde durante o outono, principalmente por suas propriedades naturais que ajudam o corpo a se proteger de doenças comuns da estação, como gripes, resfriados e inflamações respiratórias. Muitas plantas possuem ação antioxidante, anti-inflamatória, expectorante e calmante, contribuindo para o fortalecimento do sistema imunológico e o alívio de sintomas típicos do clima frio e seco.

A seguir, confira 7 chás com ervas para melhorar a saúde no outono!

1. Chá respiratório com tomilho, hortelã e eucalipto

Esse chá combina ervas que atuam diretamente no alívio das vias respiratórias, sendo uma ótima opção para o outono, quando aumentam os casos de resfriado, tosse e congestão nasal.

Ingredientes

  • 1 colher de chá de folhas secas de tomilho
  • 1 colher de chá de folhas de hortelã
  • 1 colher de chá de folhas de eucalipto secas
  • 250 ml de água
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o tomilho, a hortelã e o eucalipto. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adicione o mel e consuma ainda morno.

2. Chá para tosse com guaco, mel e alecrim

Ideal para aliviar sintomas respiratórios comuns no outono, como tosse seca ou com catarro.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas frescas de guaco
  • 1 colher de chá de alecrim fresco
  • 250 ml de água
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione o guaco e o alecrim. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe o chá e espere amornar. Adicione o mel e misture bem. Beba de 1 a 2 xícaras de chá por dia, morno, especialmente à noite, para aliviar a tosse e ajudar na respiração.

3. Chá contra resfriado com alcaçuz, limão e hortelã

Ideal para ser consumido nos primeiros sinais de resfriado, pois alivia os sintomas, aquece o corpo e ajuda o sistema imunológico a reagir melhor à infecção.

Ingredientes

  • 1 colher de chá de raiz de alcaçuz seca
  • 1 punhado de folhas de hortelã
  • Suco de 1/2 limão
  • 250 ml de água
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio com a raiz de alcaçuz. Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e o mel. Misture bem e beba morno.

Chá anti-inflamatório de cúrcuma, pimenta-do-reino e camomila (Imagem: Photo_mts | Shutterstock)

4. Chá anti-inflamatório de cúrcuma, pimenta-do-reino e camomila

É especialmente indicado para o outono, quando o corpo pode estar mais propenso a inflamações, desconfortos musculares e estresse.

Ingredientes

  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de flores de camomila secas
  • 250 ml de água filtrada
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a cúrcuma, a pimenta-do-reino e a camomila. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adicione o mel e beba ainda morno.

5. Chá para combater a gripe com canela e cravo-da-índia

Esse chá ajuda a fortalecer a imunidade, combater gripes e resfriados e aquecer o corpo. Também auxilia na digestão e tem ação anti-inflamatória.

Ingredientes

  • 1 canela em pau
  • 5 cravos-da-índia
  • 250 ml de água
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a canela e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio para ferver por 10 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o mel. Beba ainda morno.

Chá antioxidante com chá verde e limão (Imagem: Lika Mostova | Shutterstock)

6. Chá antioxidante com chá verde e limão

Esse chá é rico em compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde de forma geral.

Ingredientes

  • 1 colher de chá de chá-verde
  • Suco de 1/2 limão
  • 250 ml de água
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça a água até o ponto de fervura, mas não deixe ferver completamente. Desligue o fogo e adicione o chá verde. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o suco de limão e o mel. Misture e beba morno.

7. Chá para combater inflamação com folhas de amoreira e canela

Contribui para fortalecer a imunidade e combater inflamações, principalmente durante o outono.

Ingredientes

  • 250 ml de água
  • 1 colher de chá de folhas de amoreira
  • 1 canela em pau
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de amoreira e a canela em pau e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adicione o mel e beba ainda morno.

