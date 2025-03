7 chás caseiros para aliviar a má digestão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os chás caseiros para má digestão são uma solução natural e eficaz para ajudar a aliviar desconfortos estomacais e promover a saúde digestiva. Ingredientes como gengibre, erva-doce, boldo, limão, cardamomo e carqueja possuem propriedades que estimulam a produção de sucos gástricos e enzimas digestivas, ajudando a reduzir gases e inchaço e a aliviar cólicas e dores estomacais.

Abaixo, confira algumas receitas de chás caseiros para aliviar a má digestão. Contudo, lembre-se de consultar um médico caso os sintomas persistam. Além disso, os chás não substituem o tratamento e o acompanhamento de um profissional de saúde.

Chá de erva-doce

Ingredientes

1 colher de chá de sementes de erva-doce

250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo. Adicione as sementes de erva-doce, tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

Chá de gengibre com limão

Ingredientes

2 pedaços de gengibre

250 ml de água

Suco de limão a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione o gengibre e ferva por cerca de 5 minutos. Após, coe o chá e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de boldo (Imagem: Studio Neeby | Shutterstock)

Chá de boldo

Ingredientes

1 punhado de folhas de boldo

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo. Adicione as folhas de boldo, tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de cardamomo

Ingredientes

4 bagas de cardamomo

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse ligeiramente as bagas de cardamomo para liberar as sementes e os óleos essenciais. Reserve. Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as bagas de cardamomo. Ferva por cerca de 5 minutos. Coe o chá, adicione o mel e sirva em seguida.

Chá de carqueja

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de carqueja secas

secas 250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo. Adicione as folhas de carqueja, tampe e deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Coe o chá e sirva quente.

Chá de anis-estrelado, canela e cravo-da-índia (Imagem: Roman Rvachov | Shutterstock)

Chá de anis-estrelado, canela e cravo-da-índia

Ingredientes

2 anises-estrelados

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os anises-estrelados, a canela e os cravos-da-índia. Deixe ferver por 5 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe e sirva morno.

Chá de hortelã, gengibre e camomila

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de hortelã frescas

frescas 1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de flores de camomila secas

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e acrescente a hortelã e a camomila. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e sirva morno.