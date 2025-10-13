7 caminhos para quem deseja construir carreira como maquiador

O empreendedorismo brasileiro tem encontrado no setor de serviços sua principal via de crescimento, conforme o 2º Atlas dos Pequenos Negócios, divulgado pelo Sebrae em setembro de 2025. Dentro desse segmento, a beleza está entre os campos mais representativos dessa expansão — e a maquiagem, em especial, vem ganhando força como uma profissão versátil, com oportunidades tanto para iniciantes quanto para quem busca se aprofundar em nichos mais criativos ou técnicos.

No Dia do Maquiador, celebrado em 13 de outubro, o setor ganha ainda mais visibilidade e reforça a importância de orientar novos profissionais sobre os diferentes rumos que a carreira pode seguir. “Entender os diferentes caminhos de atuação é o primeiro passo para transformar habilidade em profissão”. afirma Thais Dias, maquiadora, visagista e técnica pedagógica do Instituto Embelleze.

Mas afinal, onde um maquiador pode atuar na prática? Segundo a maquiadora, as possibilidades vão muito além do atendimento em salões de beleza. Confira!

1. Salões de beleza e estúdios

O caminho mais comum para quem está começando é atuar em salões ou estúdios de beleza. Nesses espaços, o maquiador atende desde clientes do dia a dia até produções para festas e casamentos. “Esse é um excelente ponto de partida para ganhar experiência prática, ampliar a clientela e desenvolver segurança no atendimento”, destaca Thais Dias.

2. Maquiagem social

A maquiagem social continua entre as mais procuradas, especialmente para aniversários, formaturas e casamentos. Além da técnica impecável, é essencial saber lidar com a pressão de ocasiões especiais — empatia e confiança são diferenciais tão importantes quanto o pincel.

Cada vez mais, esse tipo de atendimento também inclui a maquiagem para fotos, voltada a ensaios pessoais, corporativos ou profissionais. Nesses casos, o maquiador precisa dominar iluminação e textura de produtos, garantindo que o resultado fique natural e harmônico tanto ao vivo quanto nas imagens.

3. Moda, editoriais e passarelas

Quem busca um caminho mais criativo pode se especializar em produções para editoriais de moda, desfiles e campanhas publicitárias. Nesse mercado, atualização em tendências e olhar artístico são indispensáveis para compor visuais alinhados com a identidade das marcas.

O universo audiovisual é uma das áreas mais valorizadas da maquiagem profissional (Imagem: Studio113 | Shutterstock)

4. TV, cinema e teatro

O universo audiovisual é uma das áreas mais complexas e valorizadas da maquiagem profissional. O maquiador pode atuar em novelas, filmes, comerciais, espetáculos teatrais e em pequenas produções, como vídeos institucionais, podcasts e gravações para redes sociais — um segmento que vem crescendo com a produção de conteúdo digital.

Nesses contextos, a maquiagem assume uma função narrativa: cria personagens, transforma aparências, como envelhecimento ou rejuvenescimento, e domina a arte de simular efeitos especiais.

5. Maquiagem artística e caracterização

Produções temáticas, festas e eventos de entretenimento demandam profissionais especializados em maquiagem artística. Criatividade e domínio de técnicas diferenciadas são destaques, especialmente com a popularização de conteúdos visuais nas redes sociais.

6. Autônomos e empreendedores

Muitos profissionais iniciam atendendo de forma independente, em domicílio ou estúdios próprios. “Aqui entra a importância da visão de negócio: saber precificar, investir em divulgação e criar um atendimento de qualidade são pontos-chave para transformar talento em carreira”, reforça a maquiadora.

7. Educação em maquiagem

O ensino é uma das áreas mais promissoras para quem deseja empreender com maquiagem. Para maquiadores iniciantes, as aulas de automaquiagem são uma excelente porta de entrada, permitindo atendimentos personalizados — individuais, em grupo ou no formato online. Já os profissionais mais experientes encontram no ensino uma oportunidade de consolidar autoridade por meio de workshops, mentorias, especializações e cursos técnicos, tanto presenciais quanto digitais.

Dica da especialista

Para Thais Dias, o segredo do sucesso está em unir formação técnica, postura empreendedora e posicionamento digital. “Mais do que dominar a maquiagem, é fundamental enxergar-se como marca. Um bom conteúdo nas redes, fotos bem produzidas e a construção de confiança com os clientes são passos essenciais para quem deseja se destacar”, conclui.

Por Caroline Amorim