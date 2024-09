7 benefícios do orégano para a saúde e como usá-lo

O orégano, uma erva muito utilizada na culinária, é mais do que apenas um tempero para realçar o sabor das receitas. De origem europeia, principalmente da região do Mediterrâneo, essa planta aromática é conhecida por sua versatilidade e propriedades medicinais. Isso porque ela é rica em nutrientes e compostos bioativos. A seguir, confira 7 benefícios do orégano para a saúde!

1. Rico em antioxidantes

O orégano é uma excelente fonte de antioxidantes, como os flavonoides e o ácido rosmarínico. Esses compostos ajudam a combater os radicais livres no corpo, que são moléculas instáveis responsáveis pelo envelhecimento precoce e o desenvolvimento de diversas doenças.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, reforça o cardiologista Bruno Ganem.

2. Propriedades anti-inflamatórias

O orégano contém compostos com propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Isso o torna útil no alívio de condições crônicas, como artrite, e pode também auxiliar na recuperação de lesões e inflamações musculares.

3. Contribui para a saúde digestiva

O orégano também desempenha um papel importante na saúde digestiva. Ele ajuda na produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e promovendo o bom funcionamento do estômago. Além disso, a planta tem propriedades carminativas, ou seja, ajuda a reduzir gases e inchaço, sendo ideal para pessoas que sofrem de problemas gastrointestinais leves, como a indigestão.

4. Proteção contra doenças respiratórias

Graças às suas propriedades expectorantes e anti-inflamatórias, o orégano é benéfico para a saúde respiratória. Ele ajuda a aliviar sintomas de resfriados, asma e bronquite, facilitando a respiração ao reduzir o muco e a inflamação das vias aéreas. O chá desta planta, por exemplo, é frequentemente usado como um remédio natural para ajudar a aliviar tosses e dores de garganta.

O orégano pode ajudar a prevenir infecções devido às suas propriedades antimicrobianas (Imagem: Piotr Zajda | Shutterstock)

5. Propriedades antimicrobianas

Os óleos essenciais presentes no orégano têm propriedades antimicrobianas potentes. Eles são eficazes contra diversas bactérias e fungos, ajudando a prevenir infecções e manter o corpo protegido contra microrganismos prejudiciais. Essa qualidade é explorada até mesmo na indústria alimentícia.

Em estudo da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos de Pirassununga (FZEA) da Universidade de São Paulo, liderado pela médica-veterinária e doutora em engenharia de alimentos Rafaella de Paula Paseto Fernandes, o orégano tem grande potencial como antioxidante e, por isso, poderá ser usado como conservante natural de carnes.

6. Melhora a saúde do coração

O orégano pode contribuir para a saúde cardiovascular, graças à presença de antioxidantes e ácidos graxos essenciais que ajudam a reduzir o colesterol LDL (ruim) e melhorar o colesterol HDL (bom). Além disso, a planta tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a proteger as artérias contra a inflamação, contribuindo para um coração mais saudável.

“O grande problema dos altos níveis de colesterol no sangue está no fato de ser uma intercorrência silenciosa. O colesterol aumentado pode não causar sintoma nenhum, obstruindo as artérias aos poucos. Então, em alguns casos, a primeira manifestação da alta do colesterol é um evento como infarto ou derrame, quando já é tarde para prevenir”, alerta a cirurgiã vascular e angiologista Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

7. Auxilia no controle de diabetes

O orégano tem potencial para ajudar no controle dos níveis de açúcar no sangue. Alguns estudos, como o realizado pela Universidade de Franca, no interior paulista, sugerem que o ácido rosmarínico da planta pode ajudar a baixar os níveis de glicemia do sangue, o que é benéfico para pessoas que sofrem de diabetes tipo 2.

Formas de consumo

O orégano pode ser incluído na alimentação de diversas maneiras, realçando o sabor dos pratos e fornecendo seus benefícios à saúde. Veja algumas formas de consumo:

Em saladas frescas ou molhos;

Como tempero para massas e pizzas;

No preparo de chás ou infusões;

Adicionado a carnes, aves e peixes;

Em omeletes e tortas;

Incorporado em óleos aromatizados.

Com suas propriedades nutritivas e terapêuticas, ele se torna um excelente aliado para quem busca uma vida mais saudável e equilibrada.