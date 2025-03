7 benefícios do maracujá para a saúde e como usá-lo

Originário da América do Sul, o maracujá (Passiflora edulis Sims) é uma fruta bastante popular em diversos países. No entanto, são os brasileiros que mais consomem e produzem essa fruta. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil é responsável por cerca de 70% da produção mundial de maracujá.

Além de seu sabor cítrico e versatilidade culinária, os benefícios do maracujá para a saúde estão entre os motivos da sua popularidade. Veja a seguir!

1. Combate a ansiedade e o estresse

O maracujá é uma fruta que possui mais de 500 espécies, com origem na América Tropical, conforme dados disponíveis no site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Uma dessas espécies é o “maracujá silvestre”, também conhecido como “maracujá-do-sono”, típico de biomas como o Cerrado. Essa variedade possui efeito calmante, devido aos flavonoides e alcaloides presentes na polpa, que atuam no sistema nervoso, promovendo relaxamento e alívio do estresse.

2. Previne o envelhecimento pele

Segundo pesquisas desenvolvidas por especialistas da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA Unicamp) e da Rubian Extratos (empresa filha da UNICAMP), liderada pelo professor Julian Martínez, as sementes de maracujá é fonte de bioativos com potencial para prevenir o envelhecimento da pele.

Isso porque as propriedades das sementes estimulam a renovação celular e a produção de colágeno. Além disso, os estudos mostram que os extratos podem inibir a produção de enzimas responsáveis pela degradação do colágeno e elastina, além de estimular a proliferação de queratinócitos (células que produzem queratina e que formam a epiderme).

3. Auxilia no emagrecimento

O maracujá é rico em fibras solúveis e pectina, que formam uma espécie de gel viscoso e não digerível no estômago. Essa substância ajuda a prolongar a sensação de saciedade e a controlar o apetite. No entanto, para obter esses benefícios, é importante consumir a fruta in natura ou seu suco natural, evitando as versões industrializadas, que podem conter açúcares adicionados e contribuir para o ganho de peso. Vale lembrar que o maracujá, por si só, não promove emagrecimento. Seus efeitos devem ser aliados a uma alimentação equilibrada e a um estilo de vida saudável.

4. Favorece o funcionamento do intestino

As fibras solúveis presentes na fruta também ajudam a regular o trânsito intestinal, pois facilitam a formação de bolo fecal, promovem a proliferação de bactérias boas no intestino e eliminam toxinas e gorduras do organismo. Além disso, elas ajudam a absorver nutrientes essenciais presentes nos alimentos, favorecendo a saúde integral do intestino.

A farinha da casca de maracujá ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue (Imagem: MAHATHIR MOHD YASIN | Shutterstock)

5. Regula os níveis de glicose no sangue

Além do suco de maracujá, outros produtos feitos com a fruta também podem ser incorporados no dia a dia para potencializar a saúde. A farinha da casca de maracujá, por exemplo, é rica em pectina, uma fibra solúvel que, segundo o estudo “Pectin from Passiflora edulis shows anti-inflammatory action as well as hypoglycemic and hypotriglyceridemic properties in diabetic rats“, publicado no Journal of Medicinal Food, pode ajudar a reduzir a glicose no sangue.

Para chegar a essa conclusão, a pesquisa analisou a ação da pectina presente na casca do maracujá-amarelo em ratos machos da linhagem Wistar, que tinham diabetes induzida por aloxano (uma substância química tóxica produzida a partir de ácido úrico). Os animais foram divididos em dois grupos: um grupo controle (diabético) e um grupo tratado com pectina diariamente durante 5 dias.

Ao final do experimento, os pesquisadores observaram que a pectina reduziu os níveis de glicemia e triglicerídeos no grupo tratado, indicando que a substância “tem potencial como um tratamento alternativo útil para o diabetes tipo 2”.

Contudo, é importante lembrar que mais pesquisas são necessárias para confirmar esse efeito. Além disso, o maracujá não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

6. Reduz o colesterol alto

O estudo “Avaliação do potencial terapêutico da farinha da casca de Passiflora edulis nas Dislipidemias e Diabetes Induzidas”, publicado no Repositório Institucional UFC (Universidade Federal do Ceará), também analisou o efeito da farinha da casca de maracujá na redução do colesterol. Para o experimento, os pesquisadores utilizaram 18 camundongos machos, albinos e da variedade Swiss, dividindo-os em três grupos.

Esses grupos foram induzidos a dislipidemias (doença que causa alterações nos níveis de gordura no sangue) por meio da aplicação de frutose, Triton e uma ração hipercolesterolêmica (RH). A suplementação com farinha de casca de maracujá foi realizada em todos os grupos, e os resultados mostraram uma redução nos níveis de colesterol total e triglicerídeos, devido à presença de pectina.

Contudo, o seu uso não substitui bons hábitos de vida nem o tratamento e o acompanhamento médico.

7. Aumenta a imunidade

Apesar da pouca associação entre o maracujá e a imunidade, a fruta também fortalece as defesas do corpo. Isso porque ela é rica em vitamina C, que estimula a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra infecções. Como contém antioxidantes, como flavonoides e carotenoides, ela ainda combate os radicais livres e reduz inflamações.

Como incluir o maracujá no dia a dia

O maracujá é versátil e pode ser consumido de diversas formas:

In natura: consuma a polpa da fruta;

consuma a polpa da fruta; Sucos e vitaminas: misture a polpa com água ou outras frutas para preparar bebidas refrescantes;

misture a polpa com água ou outras frutas para preparar bebidas refrescantes; Chás: utilize as folhas secas para preparar infusões calmantes;

utilize as folhas secas para preparar infusões calmantes; Sobremesas: incorpore a polpa em mousses, gelatinas ou sorvetes;

incorpore a polpa em mousses, gelatinas ou sorvetes; Farinha de casca: a casca desidratada pode ser transformada em farinha e adicionada a smoothies, iogurtes ou massas.

Cuidados importantes

É importante ressaltar que, mesmo contribuindo para uma alimentação equilibrada, o uso do maracujá não substitui tratamentos médicos ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Cada organismo reage de forma diferente e, em casos de condições específicas, é fundamental buscar orientação médica para garantir que seu consumo seja seguro e adequado.