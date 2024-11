7 benefícios do eucalipto para a saúde e como usá-lo

O eucalipto (Eucalyptus globulus) é uma planta nativa da Austrália que se espalhou para várias partes do mundo devido ao seu grande valor medicinal. Amplamente conhecido pelo aroma refrescante e as folhas verde-acinzentadas, ele possui compostos ativos, como o eucaliptol, com efeitos benéficos para a saúde humana.

Sua presença em óleos essenciais, chás e outros produtos naturais destaca suas propriedades terapêuticas, sendo um aliado no tratamento de problemas respiratórios, alívio de dores e até no fortalecimento do sistema imunológico.

Inclusive, no Brasil, o eucalipto está listado na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) e no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Abaixo, confira os principais benefícios dessa planta e como ela pode ser integrada em sua rotina de cuidados!

1. Alívio de problemas respiratórios

O eucalipto é popularmente utilizado para ajudar a aliviar sintomas de condições respiratórias, como asma, bronquite e sinusite. Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a inalação de sua infusão pode ser usada durante gripes e resfriados para desobstrução das vias respiratórias.

O eucaliptol, seu composto ativo, ajuda a desobstruir as vias respiratórias, reduzindo a inflamação e o acúmulo de muco. Inalar vapor de eucalipto ou aplicar seu óleo essencial no peito pode ser uma excelente maneira de aproveitar esse benefício e respirar com mais facilidade.

2. Alívio de dores musculares

O óleo essencial de eucalipto é bastante usado em massagens e pomadas para ajudar a aliviar dores musculares e articulares. Devido ao seu efeito refrescante e anti-inflamatório, ele proporciona relaxamento muscular e reduz o desconforto causado por tensões ou lesões.

3. Efeito relaxante e melhora do humor

O aroma refrescante do eucalipto tem propriedades relaxantes e pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade. A inalação do óleo essencial de eucalipto promove uma sensação de bem-estar e renovação. Em difusores, ele é uma ótima escolha para quem deseja criar um ambiente mais tranquilo e agradável, melhorando o humor e a concentração.

4. Ação antimicrobiana

Segundo o artigo “Atividade antimicrobiana do óleo de Eucalyptus globulus, xilitol e papaína: estudo piloto”, publicado na Revista da Escola de Enfermagem da USP (Universidade de São Paulo), o óleo essencial de eucalipto tem ação antimicrobiana contra cepas de diferentes microrganismos, podendo ser uma alternativa viável como agente germicida. Dessa maneira, ele ajuda a impedir a proliferação de microrganismos.

O eucalipto tem substâncias antioxidantes que favorecem a saúde (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Ação antioxidante

O estudo “Atividade Antioxidante das espécies Eucalyptus globulus, Ruta chalepensis e Erysimum caboverdeanum provenientes de Cabo Verde”, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, identificou que o eucalipto contém quantidades significativas de compostos fenólicos, substâncias naturais com propriedades antioxidantes, o que significa que ajudam a neutralizar os radicais livres, moléculas que podem causar danos às células do corpo.

6. Fortalecimento do sistema imunológico

As propriedades antimicrobianas e antioxidantes do eucalipto auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico. Ele ajuda o corpo a responder melhor a infecções e a combater agentes patogênicos. Utilizar o eucalipto regularmente pode contribuir para uma imunidade mais resistente, principalmente durante épocas de maior incidência de gripes e resfriados.

7. Alívio de dores de cabeça

O eucalipto é conhecido por aliviar dores de cabeça tensionais e enxaquecas. Seu efeito calmante e anti-inflamatório ajuda a relaxar os músculos ao redor da cabeça e pescoço. Uma simples inalação de óleo de eucalipto ou sua aplicação nas têmporas, com cuidado, pode ser uma alternativa natural para quem sofre de dores de cabeça frequentes.

Formas de utilizar o eucalipto

O eucalipto pode ser usado de várias maneiras, proporcionando seus benefícios de forma prática no dia a dia. Veja algumas sugestões:

Inalação: coloque algumas gotas de óleo essencial de eucalipto em uma bacia com água quente e inale o vapor.

coloque algumas gotas de óleo essencial de eucalipto em uma bacia com água quente e inale o vapor. Massagem: dilua o óleo essencial em um óleo carreador e aplique em áreas doloridas para alívio muscular.

dilua o óleo essencial em um óleo carreador e aplique em áreas doloridas para alívio muscular. Difusor: adicione algumas gotas do óleo em um difusor para melhorar o ambiente.

adicione algumas gotas do óleo em um difusor para melhorar o ambiente. Chá : faça uma infusão com folhas de eucalipto secas, mas sempre com moderação e orientação médica.

: faça uma infusão com folhas de eucalipto secas, mas sempre com moderação e orientação médica. Higiene bucal: utilize enxaguantes bucais que contenham eucalipto para cuidar da saúde bucal.

Contraindicações do uso do eucalipto

O eucalipto é uma planta versátil e potente, mas é importante utilizá-lo com cautela e, sempre que possível, com a orientação de um profissional de saúde, especialmente ao usá-lo de forma interna. Segundo o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a infusão com eucalipto para inalação, por exemplo, não deve ser utilizada por pessoas com inflamação gastrointestinal e biliar, com doença hepática grave, em casos de gravidez e lactação e em menores de 12 anos. Além disso, ainda conforme o documento, em casos raros, pode provocar náusea, vômito e diarreia.