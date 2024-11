O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma planta originária da região do Mediterrâneo e da Ásia Menor, muito apreciada na culinária de diferentes culturas por seu sabor único e aroma fresco. Além de ser uma erva versátil, usada tanto em pratos quentes quanto frios, possui propriedades que beneficiam a saúde. Com folhas delicadas e sementes aromáticas, é uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável.

A seguir, confira 7 benefícios do coentro para a saúde e formas de usá-lo!

1. Melhora a digestão

O coentro ajuda na produção de enzimas digestivas, o que facilita a digestão e alivia sintomas como gases e desconfortos estomacais. Suas folhas e sementes contêm compostos que ajudam a relaxar o sistema digestivo, prevenindo a formação de gases e promovendo o alívio de cólicas e inchaço.

2. Auxilia no controle da pressão arterial

Rico em potássio e com baixo teor de sódio, o coentro auxilia na regulação da pressão arterial. O potássio é um mineral essencial para a dilatação dos vasos sanguíneos, o que melhora a circulação e pode reduzir a pressão em pessoas hipertensas. Assim, incluir a erva na alimentação pode ser benéfico para quem busca uma saúde cardiovascular mais equilibrada.

3. Age como antioxidante

O coentro é uma excelente fonte de antioxidantes que combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce das células. Esse efeito não só contribui para a saúde da pele, como também ajuda na prevenção de doenças crônicas.

O estudo “Atividade antioxidante de extratos de coentro (Coriandrum sativum L.)” identificou que a “habilidade dos extratos aquoso e etéreo do coentro em retardar a oxidação pode ser atribuída, respectivamente, aos seus constituintes fenólicos e carotenóides”, isto é, aos seus compostos com propriedades antioxidantes.

4. Contribui para o controle do açúcar no sangue

O coentro pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue, sendo um aliado especialmente interessante para pessoas com diabetes. Seus compostos bioativos estimulam a atividade de enzimas que ajudam na retirada do açúcar do sangue, contribuindo para um controle mais natural da glicemia. Contudo, o seu consumo deve estar aliado a hábitos saudáveis e não deve substituir o acompanhamento e tratamento médicos.

O coentro possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Possui propriedades anti-inflamatórias

Os compostos presentes no coentro, como os ácidos fenólicos, têm propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a aliviar dores e reduzir inflamações no corpo. Esse benefício é especialmente útil para pessoas que sofrem de condições inflamatórias, como artrite, oferecendo uma opção natural de alívio complementar.

Inclusive, na pesquisa “Estudo dos efeitos farmacológicos e comportamentais do óleo essencial da Coriandrum sativum L. em camundongos”, disponível no repositório da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), identificou-se que o óleo essencial do coentro “apresenta um perfil depressor do sistema nervoso central (SNC) com efeitos sedativo, analgésico e anti-inflamatório.”

6. Atua como diurético natural

O coentro tem efeito diurético, ajudando o organismo a eliminar o excesso de líquidos e toxinas. Esse efeito é benéfico para pessoas que sofrem com retenção de líquidos, pois auxilia na desintoxicação do corpo. Consumir chá de coentro ou adicionar suas folhas aos alimentos são formas simples de aproveitar esse benefício.

7. Melhora a saúde do coração

O coentro pode ajudar na redução dos níveis de colesterol LDL (ruim) e no aumento do HDL (colesterol “bom”). Esse efeito contribui para a saúde cardiovascular, reduzindo os riscos de problemas cardíacos e promovendo uma circulação sanguínea mais saudável.

Inclusive, um estudo feito com ratos em laboratório, chamado “The cholesterol lowering property of coriander seeds (Coriandrum sativum): mechanism of action”, publicado no Journal of Environmental Biology, constatou que sementes de coentro adicionadas à dieta podem ajudar a diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos.

Formas de consumir o coentro

O coentro pode ser incorporado na alimentação de diversas formas para aproveitar seus benefícios. Veja algumas sugestões:

Folhas frescas : adicione em saladas, sucos verdes e pratos quentes, como sopas e caldos.

: adicione em saladas, sucos verdes e pratos quentes, como sopas e caldos. Sementes: utilize como tempero para carnes, picles e marinadas, moendo-as para um sabor mais intenso.

utilize como tempero para carnes, picles e marinadas, moendo-as para um sabor mais intenso. Chá de coentro: prepare uma infusão com as folhas ou sementes, ideal para aproveitar seu efeito diurético.

prepare uma infusão com as folhas ou sementes, ideal para aproveitar seu efeito diurético. Suco detox: adicione algumas folhas de coentro ao seu suco verde, para um sabor fresco e benefícios adicionais.

adicione algumas folhas de coentro ao seu suco verde, para um sabor fresco e benefícios adicionais. Molho pesto: substitua o manjericão por coentro para uma variação de pesto, ideal para massas e sanduíches.