A oliveira é uma árvore nativa do Mediterrâneo e tem sido um componente essencial da agricultura e da dieta desta região desde a antiguidade. Na Grécia Antiga, as folhas eram usadas tanto para fins medicinais quanto para rituais religiosos. A prática de preparar o chá de oliveira é uma extensão dessa tradição antiga, que se manteve e se expandiu ao longo dos séculos.

Abaixo, confira 7 benefícios do chá de oliveira e como usá-lo com segurança!

1. Ajuda a reduzir o colesterol

Consumir o chá de oliveira auxilia na redução do colesterol ruim (LDL) e no aumento dos níveis do colesterol bom (HDL). Isso ocorre porque as folhas têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que ajudam a impedir a oxidação do LDL, um processo que contribui para a formação de placas nas artérias. Além disso, esses compostos podem estimular o metabolismo do HDL por meio da ação das enzimas, protegendo a saúde do coração.

O cardiologista Adalberto Lorga Filho explica que o maior problema dos níveis altos de colesterol, em relação às arritmias cardíacas, é de predispor e aumentar a ocorrência de infarto do miocárdio, o qual, frequentemente, cursa com arritmias cardíacas graves. “Dessa forma, do ponto de vista clínico e preventivo, mantendo-se baixos os níveis sanguíneos de colesterol, reduzimos indiretamente a ocorrência de arritmias cardíacas”, afirma.

2. Controle da pressão arterial

As folhas de oliveira contêm compostos vasodilatadores que melhoram o fluxo sanguíneo e a elasticidade das artérias, ajudando a baixar a pressão arterial. “A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a consequências fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são as principais consequências da doença”, alerta Allan Cembranel, cardiologista do Hospital Alvorada.

3. Auxilia a saúde da pele

Rico em compostos antioxidantes, anti-inflamatórios e hidratantes, o chá de oliveira ajuda a neutralizar os radicais livres, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Além disso, ele é eficaz no tratamento e alívio dos sintomas de acne, eczema e rosácea, reduzindo a inflamação e promovendo uma pele mais equilibrada e saudável.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

4. Fortalece o sistema imunológico

As folhas de oliveira contêm polifenóis e oleuropeína, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a prevenir infecções e doenças. Esses compostos possuem propriedades antimicrobianas e antivirais que aumentam a atividade das células imunológicas e melhoram a resistência do corpo a patógenos, aliviando assim sintomas de gripes e resfriados.

5. Propriedades diuréticas

O chá de oliveira é considerado um forte diurético natural e termogênico. Os compostos bioativos presentes nas folhas estimulam a produção de urina pelos rins, promovendo a eliminação de líquidos e toxinas acumulados no corpo. Isso ajuda a diminuir a retenção de líquidos e a sensação de inchaço.

“Para alguns, a retenção hídrica acontece depois de uma grande refeição ou bebida, enquanto, para outros, é apenas uma parte desconfortável da vida cotidiana. Hábitos de vida desregulados, como falta de sono e atividade física insuficiente, também podem estar relacionados”, afirma a Dra. Marcella Garcez.

O chá de oliveira ajuda na digestão e no alívio de sintomas gastrointestinais (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

6. Melhora a digestão

Os compostos anti-inflamatórios e antioxidantes presentes nas folhas de oliveira ajudam a melhorar a digestão e a aliviar sintomas gastrointestinais, como inchaço, constipação e indigestão. Além disso, estimulam a produção de enzimas digestivas, facilitando a ‘quebra’ dos alimentos e a absorção dos nutrientes.

7. Propriedades antioxidantes

O chá de oliveira contém oleuropeína, um poderoso antioxidante que ajuda a neutralizar os radicais livres, que causam estresse oxidativo e estão associados ao desenvolvimento de várias doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, diabetes e câncer.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

Consumo do chá de oliveira com segurança

Embora o chá de oliveira seja geralmente seguro, deve ser consumido de forma adequada para evitar possíveis efeitos colaterais. A porção recomendada é de duas colheres de sopa de folhas secas para cada litro de água, com um máximo de três xícaras de chá por dia.

Gestantes, lactantes e pessoas com alergias a plantas da família Oleaceae devem evitar o consumo. Além disso, é importante consultar um profissional de saúde antes de adicionar o chá à sua dieta, especialmente se você estiver tomando remédios para pressão arterial ou diabetes, pois pode causar interação medicamentosa.

“É importante ter em mente que cada pessoa é única e que as reações individuais podem variar. O recomendado é o consumo moderado para a maioria das ervas. É preciso não exagerar na quantidade, pois algumas substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos colaterais em grandes quantidades”, afirma Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.