O chá de camomila, uma bebida milenar, destaca-se por suas propriedades medicinais e relaxantes. Utilizado em diversas culturas ao redor do mundo, ele provém das flores de camomila, apreciado por seu sabor suave e aroma agradável. Além disso, oferece uma opção deliciosa para momentos de descanso.

Abaixo, confira 7 benefícios do chá de camomila para a saúde!

1. Ajuda no controle glicêmico

Segundo um estudo de revisão publicado pela revista Complementary Therapies Medicine, o consumo de chá de camomila pode contribuir para o controle glicêmico. A publicação aponta que, das 15 pesquisas analisadas, quatro encontraram redução significativa das consequências em comparação aos grupos de controle.

“Esses achados ampliam as novas funções da camomila na melhora dos perfis glicêmico e lipídico e indicadores de estresse oxidativo no diabetes mellitus e complicações relacionadas”, concluíram os pesquisadores da Tabriz University of Medical Sciences, no Irã.

2. Ajuda a reduzir a cólica

Ótimo para aliviar cólicas menstruais, o chá de camomila é conhecido por seus efeitos antiespasmódico, anti-inflamatório e analgésico. Essas propriedades ajudam a relaxar a musculatura do útero, reduzindo as contrações responsáveis pela dor. Além disso, o consumo do chá pode trazer uma sensação de conforto e bem-estar, contribuindo para um momento mais tranquilo durante o ciclo menstrual.

3. Reduz o estresse e a ansiedade

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da camomila pode ajudar no tratamento de quadros de ansiedade leves, atuando como um calmante suave.

Consumir até duas xícaras dessa bebida por dia pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, promovendo uma sensação geral de relaxamento. Isso porque seus compostos naturais, como os flavonoides, atuam no sistema nervoso, ajudando a aliviar tensões e melhorar o humor.

4. Melhora a saúde da pele

As propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias da camomila também beneficiam a saúde da pele. O consumo regular do chá pode ajudar a combater problemas como acne, eczema e irritações cutâneas. A bebida também é aplicada topicamente para aliviar inflamações e promover a cicatrização de feridas.

O chá de camomila tem ação antioxidante e anti-inflamatória (Imagem: Impact Photography | Shutterstock)

5. Propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias

O chá de camomila é rico em propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a prevenir doenças crônicas. Além disso, é fonte de antioxidantes, como flavonoides e terpenoides, que ajudam a combater os radicais livres no corpo. As células do corpo humano estão continuamente expostas à ação nociva dessas moléculas que podem contribuir para o surgimento de doenças e acelerar processos degenerativos no organismo.

6. Promove a saúde cardiovascular

O consumo regular do chá de camomila pode beneficiar o coração pela sua ação antioxidante que ajuda a melhorar a circulação e a reduzir a pressão arterial. Além disso, a presença de potássio contribui para o equilíbrio dos líquidos no organismo e auxilia no controle da pressão, favorecendo a saúde cardiovascular.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

7. Ajuda a reduzir desconfortos digestivos

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a infusão da camomila pode ajudar no tratamento de cólicas intestinais. A bebida tem efeito calmante sobre o trato gastrointestinal, ajudando a aliviar a indigestão, gases e náuseas. Além disso, pode ajudar a aliviar sintomas de gastrite leve e promover um funcionamento intestinal mais equilibrado, especialmente após refeições pesadas ou períodos de estresse.

Como preparar o chá de camomila

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila

1/2 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione a camomila, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe descansar por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que o chá de camomila pode oferecer à saúde, é importante destacar que o seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ele pode ser um aliado, mas não deve ser visto como solução única para problemas de saúde.