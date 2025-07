Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O boldo é amplamente reconhecido por suas propriedades medicinais e tem sido tradicionalmente usado para auxiliar no tratamento de uma variedade de problemas de saúde. Com seu sabor marcante, destaca-se por suas diferentes espécies e formas de consumo, podendo ser encontrado em cápsulas, sucos e, especialmente, chás, que são uma escolha popular entre aqueles que buscam soluções naturais.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 80% da população de países em desenvolvimento adere às práticas tradicionais na atenção primária à saúde e, desse total, 85% usa plantas medicinais.

A seguir, confira 7 benefícios do chá de boldo para a saúde!

1. Melhora a digestão

O boldo estimula a produção da bile pelo fígado, ajudando a digerir gorduras e aliviando a sensação de estômago pesado. Além disso, suas propriedades carminativas contribuem para a redução de gases intestinais e desconfortos abdominais, favorecendo o funcionamento equilibrado do sistema digestivo e promovendo sensação de bem-estar após as refeições.

2. Protege o fígado

Por conter substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, o chá de boldo é uma excelente adição na rotina de quem deseja melhorar a saúde do fígado, visto que esses componentes ajudam a proteger as células do órgão contra danos oxidativos.

3. Reduz o inchaço

O inchaço, ou edema, é sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, pior no calor (quando ocorre uma vasodilatação). Porém, também pode ter gatilhos por conta da alimentação, problemas hormonais (geralmente na tireoide) e alterações no rim e coração.

A redução do inchaço também está ligada à produção de urina, pois essa é uma das formas de eliminar o excesso de água do corpo. Dessa maneira, o chá de boldo é um ótimo aliado contra a retenção de líquido, devido às suas propriedades diuréticas que estimulam a micção. Além disso, como a bebida também melhora a função digestiva, reduz a formação de gases intestinais, combatendo o desconforto abdominal que, muitas das vezes, está associado ao inchaço.

4. Ação antioxidante

O chá de boldo pode contribuir para retardar o envelhecimento da pele devido às suas propriedades antioxidantes. Segundo o estudo “Free-radical scavengers and antioxidants from Peumus boldus Mol. (“Boldo”)”, publicado no Free Radical Research, o boldo-do-chile é uma fonte potencial de antioxidantes naturais, principalmente devido à presença de catequinas e flavonoides. Esses compostos ajudam a combater os radicais livres, moléculas instáveis que danificam as células e estão associadas ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas.

O chá de boldo ajuda a reduzir inflamações (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

5. Ajuda a prevenir infecções

Essa bebida natural contém compostos como a boldina, substância antimicrobiana que pode ajudar a inibir bactérias, fungos e outros microrganismos causadores de infecção. Além disso, por auxiliar na redução da inflamação, ela fortalece o sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a agentes patogênicos.

6. Alivia enjoos leves

O chá de boldo pode auxiliar no alívio de náuseas relacionadas a dificuldades digestivas, principalmente após refeições pesadas ou ricas em gordura. Seu efeito estimulante sobre a produção de bile contribui para uma digestão mais eficiente, diminuindo a sensação de mal-estar. Além disso, suas propriedades que favorecem o funcionamento do fígado ajudam o organismo a processar substâncias que podem provocar enjoos leves.

7. Alivia cólicas intestinais

O chá de boldo pode ser útil no alívio de cólicas intestinais ao favorecer o relaxamento das paredes do intestino, contribuindo para a diminuição de contrações dolorosas. Essa ação suaviza desconfortos decorrentes de digestão lenta ou acúmulo de gases, proporcionando sensação de alívio e bem-estar abdominal.

Conforme o “European Union herbal monograph on Peumus boldus Molina, folium”, da European Medicine Agency, o boldo-do-chile também é usado para alívio sintomático de dispepsia e distúrbios espasmódicos leves do trato gastrointestinal.

Tipos de boldo

Existem várias espécies de plantas conhecidas como boldo, cada uma com suas características. Abaixo, confira alguns dos tipos mais comuns:

Boldo-do-chile: também conhecido como “boldo-verdadeiro”, essa espécie é utilizada para problemas digestivos e proteção do fígado;

também conhecido como “boldo-verdadeiro”, essa é utilizada para problemas digestivos e proteção do fígado; Boldo-gambá: possui folhas muito perfumadas e, por ter grandes flores, quase parece um arbusto. Serve para tratar problemas digestivos, hepáticos e age como anti-inflamatório;

possui folhas muito perfumadas e, por ter grandes flores, quase parece um arbusto. Serve para tratar problemas digestivos, hepáticos e age como anti-inflamatório; Boldo-brasileiro: se difere do boldo-gambá devido ao tamanho das folhas, mas também ajuda a combater problemas digestivos, como gastrite e úlcera;

se difere do boldo-gambá devido ao tamanho das folhas, mas também ajuda a combater problemas digestivos, como gastrite e úlcera; Falso-boldo: originário da África, essa espécie também atua na proteção do fígado e pode substituir o boldo-do-chile.

Como preparar o chá de boldo

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de boldo secas

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de boldo e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Cuidados ao consumir a infusão

Apesar dos benefícios proporcionados pela bebida, alguns cuidados são necessários para evitar problemas de saúde, como:

Evitar o consumo excessivo: o ideal é não consumir mais do que duas xícaras de chá por dia, pois o excesso pode causar irritação gástrica;

o ideal é não consumir mais do que duas xícaras de chá por dia, pois o excesso pode causar irritação gástrica; Não beber o chá durante a gestação e a amamentação: o boldo é contraindicado para gestantes, lactantes e crianças abaixo de 6 anos, já que não existem estudos suficientes que comprovem a sua segurança nestes casos;

o boldo é contraindicado para gestantes, lactantes e crianças abaixo de 6 anos, já que não existem estudos suficientes que comprovem a sua segurança nestes casos; Driblar o uso em casos de doenças no fígado e nos rins: embora o boldo seja usado para problemas hepáticos, altas doses podem causar danos ao fígado e rins. Pessoas com doenças hepáticas devem consultar um médico antes de consumir;

embora o boldo seja usado para problemas hepáticos, altas doses podem causar danos ao fígado e rins. Pessoas com doenças hepáticas devem consultar um médico antes de consumir; Consultar um profissional: consulte um médico se estiver tomando qualquer medicação, pois o chá pode interagir com certos componentes.