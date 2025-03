7 benefícios do cardamomo para a saúde e como usá-lo

O cardamomo, conhecido cientificamente como Elettaria cardamomum, é uma das especiarias mais sofisticadas que existem, ao lado da baunilha e do açafrão. Originário da Índia, ele tem um sabor cítrico e levemente adocicado, que o tornam um dos queridinhos da culinária, especialmente no preparo de pratos aromáticos.

Por ser versátil, a especiaria também é utilizada na medicina natural, pois contém nutrientes que proporcionam diversos benefícios para o corpo. A seguir, confira alguns deles!

1. Auxilia na perda de peso

De acordo com o estudo “Cardamom (Elettaria cardamomum (L.) Maton) Seeds Intake Increases Energy Expenditure and Reduces Fat Mass in Mice by Modulating Neural Circuits That Regulate Adipose Tissue Lipolysis and Mitochondrial Oxidative Metabolism in Liver and Skeletal Muscle“, publicado no International Journal of Molecular Sciences, o cardamomo é um superalimento e pode ajudar na perda de peso e na regulação do apetite.

A pesquisa constatou que uma pessoa de 60 kg precisa ingerir cerca de 77 mg de cardamomo por dia para obter o benefício, claro, combinado com uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos. Para chegar ao resultado, os pesquisadores incluíram sementes de cardamomo na dieta de camundongos e constataram que aqueles que ingeriram a quantidade máxima da especiaria, cerca de 12% da alimentação diária, apresentaram 36% menos acúmulo de gordura corporal em comparação ao grupo de controle. Com essa análise, os cientistas buscam incentivar o aumento do consumo do ingrediente.

2. Melhora a digestão

O cardamomo é rico em óleos essenciais, como o d-limoneno, que ajuda a melhorar o processo de digestão de maneira natural, pois estimula a produção de enzimas digestivas, facilitando a quebra de alimentos no estômago. Além disso, o d-limoneno possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que aliviam desconfortos digestivos, como inchaço e gases, promovendo a saúde do sistema gastrointestinal de forma geral.

3. Mantém a saúde bucal

Por conter propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias, a especiaria também é eficaz para ajudar a manter a saúde bucal. Mastigar sementes de cardamomo, por exemplo, pode ajudar a reduzir a inflamação nas gengivas, promover a cicatrização de feridas na cavidade oral e combater as bactérias responsáveis pelo mau hálito. Contudo, lembre-se sempre de consultar um especialista.

4. Favorece a saúde do fígado

O cardamomo também pode oferecer benefícios para a saúde do fígado. Um exemplo disso é a pesquisa “Cardamom powder supplementation prevents obesity, improves glucose intolerance, inflammation and oxidative stress in liver of high carbohydrate high fat diet induced obese rats“, publicada na revista Lipids in Health and Disease.

O estudo investigou os efeitos da suplementação com pó de cardamomo em camundongos obesos induzidos por uma dieta rica em carboidratos e gorduras. Os resultados mostraram que os animais submetidos à dieta apresentaram maior acúmulo de gordura e inflamação no fígado em comparação ao grupo que recebeu cardamomo.

Além disso, a análise histológica — que avalia alterações nos tecidos do organismo — confirmou que a dieta intensificou o acúmulo de gordura e a infiltração de células inflamatórias no fígado. No entanto, esses efeitos foram revertidos com a suplementação de cardamomo, evidenciando seu potencial protetor para a saúde hepática.

A suplementação com pó de cardamomo pode melhorar a sensibilidade à insulina (Imagem: Sadasiba | Shutterstock)

5. Melhora a sensibilidade à insulina

O estudo “Cardamom powder supplementation prevents obesity, improves glucose intolerance, inflammation and oxidative stress in liver of high carbohydrate high fat diet induced obese rats” também identificou que a suplementação com pó de cardamomo melhora a sensibilidade à insulina.

A pesquisa mostrou que os ratos submetidos à dieta rica em carboidratos e gorduras desenvolveram intolerância à glicose em comparação ao grupo controle, mas a suplementação com cardamomo reduziu significativamente o problema, favorecendo o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. Esses resultados são importantes porque indicam o potencial do cardamomo como um aliado na prevenção de distúrbios metabólicos, como o diabetes tipo 2.

Apesar dos resultados positivos, é importante lembrar que o cardamomo não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico, bem como os hábitos saudáveis.

6. Ajuda a controlar a pressão arterial

Estudos da área da saúde indicam que o cardamomo tem o potencial para ajudar a reduzir a pressão arterial. Um deles é o “Blood pressure lowering, fibrinolysis enhancing and antioxidant activities of cardamom (Elettaria cardamomum)“, publicado no Indian Journal of Biochemistry & Biophysics.

Nesta análise, 20 indivíduos recém-diagnosticados com hipertensão estágio 1 receberam 3 g de pó de cardamomo, divididas em duas doses diárias, durante 12 semanas. A pressão arterial foi registrada em intervalos de 4 a 5 semanas, e amostras de sangue também foram coletadas para análise.

Os resultados indicaram que o consumo de pó de cardamomo reduziu significativamente a pressão arterial sistólica, diastólica e média, além de aumentar a atividade fibrinolítica (processo responsável por dissolver coágulos no sangue), demonstrando que o cardamomo pode efetivamente reduzir a pressão arterial.

Apesar dos resultados positivos, é importante lembrar que o cardamomo não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico em casos de pressão alta.

7. Fortalece o sistema imunológico

Por fim, mas não menos importante, o cardamomo ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Da mesma família do gengibre, que também é conhecido por aumentar a proteção do corpo contra germes e bactérias, a especiaria possui compostos bioativos que estimulam as defesas naturais do organismo, como os já citados antioxidantes e anti-inflamatórios. Além disso, contém propriedades antieméticas, que aliviam náuseas e enjoos.

Como usar o cardamomo

A versatilidade do cardamomo permite que a especiaria seja utilizada de diversas maneiras, alguns exemplos incluem:

Chás e café : adicione sementes ou pó de cardamomo a chás de ervas , ou café, para um toque exótico as bebidas;

: adicione sementes ou pó de cardamomo a , ou café, para um toque exótico as bebidas; Temperando pratos : use cardamomo em receitas de arroz, sopas, curries e outros pratos salgados para intensificar o sabor;

: use cardamomo em receitas de arroz, sopas, curries e outros pratos salgados para intensificar o sabor; Smoothies e sucos : acrescente uma pitada de cardamomo em smoothies ou sucos frescos para dar um sabor único;

: acrescente uma pitada de cardamomo em smoothies ou sucos frescos para dar um sabor único; Na preparação de doces: o cardamomo é perfeito para temperar bolos, biscoitos, pães e outras sobremesas, proporcionando um sabor doce e levemente picante.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios do cardamomo para a saúde, é importante lembrar que seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ele não possui capacidade de tratar ou curar doenças por si só. Para garantir a saúde e o bem-estar, é fundamental seguir orientações médicas adequadas, realizar exames periódicos e adotar uma alimentação equilibrada como parte de um estilo de vida saudável.