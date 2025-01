A salsinha (Petroselinum crispum), também chamada de salva, é uma erva aromática originária da região do Mediterrâneo. Reconhecida por seu sabor fresco e versatilidade na culinária, é amplamente utilizada para temperar pratos e decorar receitas. Além de seu uso culinário, é valorizada por seus diversos benefícios à saúde, sendo uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes.

Veja, abaixo, 7 benefícios da salsinha para a saúde!

1. Ação antioxidante

A salsinha desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a aumentar as defesas do corpo contra doenças e infecções. Seus compostos antioxidantes auxiliam na neutralização dos radicais livres, favorecendo a saúde de forma geral.

Conforme o ensaio teórico “Propriedades antioxidantes da salsa (Petroselinum crispum): tratamento alternativo na aterosclerose”, apresentado no XXIV Seminário de Iniciação Científica de 2016, os efeitos antioxidantes dos compostos bioativos da salsinha ajudam na prevenção e redução dos riscos de doenças cardiovasculares, bem como àquelas relacionadas ao estresse oxidativo.

2. Melhora a pressão arterial e a retenção de líquidos

A salsinha é uma excelente fonte de potássio, um mineral essencial para a regulação da pressão arterial. Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica

Além disso, as propriedades diuréticas da salsinha favorecem a eliminação do excesso de sódio e líquidos do corpo, contribuindo para a redução da pressão arterial e auxiliando no combate à retenção de líquidos.

3. Ajuda a prevenir a anemia

A salsinha é rica em ferro e ácido fólico, nutrientes essenciais para a produção de hemácias, o que ajuda a prevenir a anemia. Além disso, a vitamina C em sua composição potencializa a absorção do ferro pelo organismo, tornando-a ainda mais eficaz no combate à deficiência desse mineral.

A salsinha tem propriedades carminativas que promovem a digestão (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Melhora a digestão

A salsinha possui propriedades carminativas que ajudam a melhorar a digestão, aliviando sintomas comuns como inchaço e indigestão. Além disso, seu consumo pode estimular a produção de bile, facilitando a digestão das gorduras e promovendo uma absorção mais eficiente dos nutrientes.

5. Promove a saúde da pele

A vitamina C presente na salsinha é essencial para a produção de colágeno, uma proteína que mantém a pele mais firme e elástica. Além disso, seus antioxidantes ajudam a proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce, contribuindo para a redução de rugas, linhas finas e promovendo uma aparência mais saudável.

6. Promove a saúde dos rins

A salsinha possui propriedades diuréticas que estimulam a produção de urina, ajudando a prevenir a formação de pedras nos rins. Além disso, ela pode reduzir a excreção de cálcio na urina, um dos principais componentes dos cálculos renais.

Conforme o artigo de revisão “Renal health benefits and therapeutic effects of parsley (Petroselinum crispum): a review“, disponível no Frontiers in Medicine, a salsa mostrou resultados promissores na redução do estresse oxidativo, melhorando biomarcadores metabólicos, melhorando a função renal e inibindo o crescimento de várias cepas bacterianas e fúngicas.

Além disso, segundo a publicação, estudos recentes em humanos e animais reforçam o papel da salsa na melhoria dos marcadores de saúde renal e da composição urinária.

7. Auxilia no controle da diabetes

A salsinha pode ajudar a diminuir os níveis de glicose no sangue devido à presença de compostos bioativos, como flavonoides e antioxidantes, que favorecem o controle glicêmico. Esses compostos têm a capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina, o hormônio responsável pela regulação dos níveis de glicose no sangue. Contudo, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

Formas de incluir a salsinha na dieta

A salsinha pode ser consumida de diversas maneiras para aproveitar seus benefícios à saúde. Veja!

Em saladas : adicione folhas frescas de salsinha picadas a saladas para um toque de sabor e nutrientes.

: adicione folhas frescas de salsinha picadas a saladas para um toque de sabor e nutrientes. Em sucos e smoothies : inclua um punhado de salsinha em sucos verdes ou smoothies para um impulso nutricional.

: inclua um punhado de salsinha em sucos verdes ou smoothies para um impulso nutricional. Como tempero : use salsinha fresca ou desidratada para temperar pratos como sopas, molhos, carnes e vegetais.

: use salsinha fresca ou desidratada para temperar pratos como sopas, molhos, carnes e vegetais. Em chás : prepare um chá de salsinha para aproveitar suas propriedades diuréticas e digestivas.

: prepare um chá de salsinha para aproveitar suas propriedades diuréticas e digestivas. Em molhos e pestos: substitua o manjericão por salsinha em receitas de pesto ou molhos para massas.

Cuidados importantes

Embora a salsinha apresente diversos benefícios para a saúde, é importante destacar que ela não deve substituir o tratamento médico ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Seus efeitos positivos podem complementar uma rotina saudável, mas não substituem medicamentos, terapias ou diagnósticos adequados. Sempre consulte um médico ou nutricionista para orientações personalizadas.