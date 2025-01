7 benefícios da maçã para a saúde e formas criativas de usá-la

Há um provérbio comum em inglês que diz que “uma maçã por dia mantém o médico longe”. E ele resume bem a importância da fruta para a saúde. Não à toa, os Estados Unidos ocupa o terceiro lugar no ranking de maiores produtores de maçãs no mundo, com 5,03 milhões de toneladas, segundo dados do USDA Foreign Agricultural Service.

Mas o que explica a popularidade desse alimento? A qualidade nutricional certamente é um dos principais fatores, pois a maçã, além de ser versátil e fácil de consumir, traz inúmeros benefícios para o organismo. A seguir, confira detalhes sobre os principais benefícios da fruta!

1. Melhora a digestão e regula o intestino

A maçã é uma excelente fonte de fibras, especialmente a pectina, que ajuda a melhorar o funcionamento do intestino. As fibras solúveis presentes na fruta facilitam o trânsito intestinal e podem prevenir constipação. Além disso, consumi-la regularmente ajuda a manter a flora intestinal saudável, favorecendo uma digestão eficiente.

2. Auxilia no controle de colesterol

Fonte de antioxidantes, como flavonoides e polifenóis, a maçã também ajuda a reduzir a absorção de colesterol, prevenindo o acúmulo de gordura nas artérias. As fibras presentes em sua composição também desempenham um papel importante nesse processo, ajudando a prevenir doenças cardiovasculares, como infarto e AVC (acidente vascular cerebral).

3. Fortalece a imunidade e reduz a perda de massa magra

Segundo o estudo “Higher intake of dietary flavonols, specifically dietary quercetin, is associated with lower odds of frailty onset over 12 years of follow-up among adults in the Framingham Heart Study“, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, a maçã pode reduzir em até 20% o risco de síndrome de fragilidade, uma condição caracterizada pela diminuição da massa muscular e da força.

De acordo com os pesquisadores, esse benefício está relacionado aos flavonoides presentes na fruta, especialmente a quercetina, que é mais abundante em frutas vermelhas. O estudo analisou as dietas de 1.701 pessoas ao longo de 12 anos e indicou que a quercetina desempenha um papel significativo na promoção da saúde.

4. Mantém a saúde bucal

Devido a sua textura crocante, a maçã pode ajudar a limpar os dentes e estimular a produção de saliva, o que auxilia na prevenção de cáries e problemas gengivais. As fibras da fruta também ajudam a remover resíduos alimentares da boca, promovendo uma higiene bucal mais eficiente. No entanto, ela não deve ser vista como uma alternativa a escovação e a utilização de fio dental.

Os antioxidantes presentes na maçã ajudam a proteger a pele dos radicais livres (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

5. Favorece a saúde da pele

Rica em vitamina C, fundamental para a produção de colágeno, a maçã contém antioxidantes que combatem os radicais livres e ajudam a proteger a pele contra os danos causados pelo envelhecimento precoce. O extrato de casca de maçã, por exemplo, contém flavonoides, polifenóis e ácidos orgânicos.

6. Ajuda a controlar o açúcar no sangue

O estudo “Effect of Apple Consumption on Postprandial Blood Glucose Levels in Normal Glucose Tolerance People versus Those with Impaired Glucose Tolerance“, publicado no National Library Of Medicine, revelou que consumir uma maçã 30 minutos antes das refeições pode reduzir metade dos níveis de açúcar no sangue.

Para chegar a esse resultado, a pesquisa acompanhou 10 indivíduos sem tolerância à glicose prejudicada e 9 com tolerância à glicose prejudicada, realizando testes com o consumo de maçã após a ingestão de arroz branco e outro com o consumo antes.

7. Contribui para a perda de peso

Fonte de fibras solúveis (responsáveis por formar uma espécie de gel no estômago) e água, a maçã aumenta a sensação de saciedade, favorecendo o emagrecimento. Além disso, seu baixo valor calórico e o efeito de liberação gradual de açúcar no sangue ajudam a manter os níveis de energia estáveis, evitando picos de fome e a ingestão excessiva de calorias.

Formas criativas de utilizar a maçã

A maçã é uma fruta versátil e pode ser utilizada de diversas formas criativas na culinária. Veja algumas ideias para aproveitar ao máximo seus benefícios e sabores:

Smoothie: combine a fruta com vegetais e outras frutas para obter uma bebida refrescante e nutritiva;

combine a fruta com vegetais e outras frutas para obter uma bebida refrescante e nutritiva; Chips: é um lanche saudável e saboroso, ideal para substituir os chips tradicionais e reduzir a ingestão de calorias;

é um lanche saudável e saboroso, ideal para substituir os chips tradicionais e reduzir a ingestão de calorias; Salada: combine a fruta com vegetais e legumes para manter o equilíbrio e o sabor das refeições;

combine a fruta com vegetais e legumes para manter o equilíbrio e o sabor das refeições; Pudim de maçã com aveia: é uma excelente opção de sobremesa e ajuda a reduzir o consumo de doces repletos de açúcar.

Cuidados importantes

Embora a maçã seja uma fruta repleta de benefícios para a saúde, é importante destacar que ela não deve substituir o tratamento médico ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Seus efeitos positivos podem complementar uma rotina saudável, mas não substituem medicamentos, terapias ou diagnósticos adequados.