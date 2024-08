A laranja é uma fruta saborosa, nutritiva e incrivelmente fácil de incorporar na alimentação diária. Com seu sabor refrescante e levemente doce, é uma excelente opção para lanches, sucos ou como ingrediente em diversas receitas. Além disso, seu consumo regular contribui para o bem-estar geral, tornando-se uma aliada valiosa para uma vida mais saudável e equilibrada.

Abaixo, confira 7 benefícios da laranja para a saúde!

1. Rica em vitamina C

A laranja é uma excelente fonte de vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Esse nutriente ajuda na produção e manutenção dos glóbulos brancos, que desempenham um papel vital na defesa do corpo contra infecções. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, explica a farmacêutica Luciana Rocha.

2. Fonte de fibras

A laranja é uma excelente fonte de fibras, essenciais para manter um sistema digestivo saudável. Isso porque elas auxiliam na regulação do trânsito intestinal, facilitando a passagem dos alimentos e contribuindo para a prevenção da constipação. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

3. Poderoso antioxidante

A laranja é rica em flavonoides e carotenoides, antioxidantes poderosos que protegem as células do corpo contra o estresse oxidativo causado pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem acelerar o processo de envelhecimento e contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

4. Promove a saúde da pele

O consumo de vitamina C, presente na laranja, é fundamental para a saúde da pele, pois desempenha um papel essencial na produção de colágeno, uma proteína que dá estrutura, firmeza e elasticidade à pele. Além disso, esse nutriente é um poderoso antioxidante que protege contra os danos causados pelos radicais livres, que podem acelerar o envelhecimento e causar problemas como rugas e manchas.

A laranja ajuda a aumentar a sensação de saciedade (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)

5. Aumenta a sensação de saciedade

A laranja é baixa em calorias e rica em fibras, o que prolonga a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e a evitar picos de fome. Isso pode resultar em uma menor ingestão de alimentos ao longo do dia, contribuindo para a manutenção de um peso saudável.

“As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

6. Auxilia a saúde cardiovascular

A hesperidina, presente na laranja, tem propriedades anti-inflamatórias e vasodilatadoras, que ajudam a melhorar a circulação sanguínea e a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. “Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta”, afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

7. Regula os Níveis de Colesterol

As fibras solúveis, como a pectina, presentes na laranja, podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL (ruim). Isso é importante para a saúde cardiovascular, pois níveis elevados de LDL estão associados ao risco de doenças cardíacas. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos.