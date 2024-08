7 benefícios da erva Sálvia para a saúde e como usá-la

Originária do mediterrâneo, a sálvia é uma planta conhecida por suas folhas aromáticas e sabor marcante. No Brasil, a planta é muito utilizada como tempero para variadas receitas, no entanto, essa não é a sua única função. Além de dar um toque especial aos pratos, a sálvia também é conhecida pelas propriedades medicinais, que oferecem diversos benefícios ao corpo. A seguir, conheça alguns deles:

1. Ajuda a reduzir a cólica menstrual

Para algumas mulheres, as dores de cólica durante o período menstrual podem ser um verdadeiro obstáculo para realizar as tarefas do dia a dia. A boa notícia é que o chá de sálvia pode ser um excelente aliado na redução desse desconforto. Isso porque a planta possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a diminuir as contrações do útero, aliviando as dores de forma natural.

Apesar disso, se o incômodo persistir é importante consultar um especialista, pois, segundo a Dra. Juliana Sperandio, ginecologista parceira de Pantys, a dor pode ser sinal de que algo não está bem. “O importante é observar os sinais que o corpo dá e, se os sintomas persistirem, procurar ajuda médica quanto antes”, completa o ginecologista Dr. Patrick Bellelis.

2. Promove a saúde bucal

A sálvia também pode funcionar como um antisséptico natural para a cavidade oral. Por exemplo, beber o chá ou fazer gargarejo com ele ajuda a reduzir processos inflamatórios no local e a realizar a higiene de toda a parte interna da boca.

3. Auxilia no tratamento do diabetes tipo 2

De acordo com um estudo publicado no British Journal Of Nutrition, o chá de sálvia pode ter efeitos semelhantes aos da metformina, um medicamento comum no tratamento de diabetes tipo 2, que reduz os níveis de glicose no sangue. Além disso, a pesquisa constatou que os compostos presentes na planta, como os ácidos rosmarínico e carnósico, desempenham um papel importante na melhora da sensibilidade à insulina.

4. Ajuda a diminuir o suor noturno

A erva contém compostos com propriedades adstringentes, que podem ajudar a contrair os tecidos e reduzir a produção de suor pelas glândulas sudoríparas. Outro benefício é que ela ajuda a equilibrar os níveis hormonais, que podem influenciar a produção de suor.

Compostos antioxidantes da sálvia ajudam a proteger o cérebro contra o estresse oxidativo e inflamações (Imagem: adike | Shutterstock)

5. Melhora a saúde cerebral

A sálvia pode beneficiar as funções cognitivas devido aos seus compostos antioxidantes, como flavonoides e ácidos fenólicos. Esses compostos protegem o cérebro contra o estresse oxidativo e a inflamação, fatores que estão associados ao declínio cognitivo. Ainda assim, em casos de sinais precoces como falhas de memória, falta de atenção e dificuldade de raciocínio lógico, a consulta com um especialista para a realização de exames de rastreio e prevenção é fundamental.

“Isso possibilita uma orientação numa fase que ainda não existe um impacto, ou seja, em que os especialistas conseguem mudar a história natural da doença. Isso significa tratar de uma maneira mais efetiva algumas patologias, prevenir outras, identificar sinais precoces e fazer uma intervenção para ter uma resposta muito melhor a longo prazo”, explica a neurocirurgiã Juliana Rebechi Zuiani.

6. Alivia dores musculares

A sálvia pode ajudar a diminuir a inflamação e relaxar os músculos, uma vez que também possui propriedades antiespasmódicas, que aliviam a tensão e o desconforto muscular, especialmente após a prática de atividades físicas. A recuperação adequada não só previne lesões, como também melhora a performance geral.

7. Ameniza sintomas da indigestão

Conhecida por sua qualidade antidispéptica, ou seja, capacidade de amenizar a dispepsia, um termo geral para desconforto digestivo ou indigestão, a sálvia é indicada para o tratamento de azia, inchaço e dor abdominal e pode ser igualmente utilizada para relaxar o trato gastrointestinal, promovendo uma digestão mais eficiente. Contudo, é importante incluir nas refeições alimentos que ajudem a manter a microbiota intestinal saudável.

Como usar a sálvia?

A forma mais popular de utilizar a sálvia é como tempero ou no preparo de chás, entretanto, a erva é versátil e pode ser utilizada de diversas formas, como:

Óleo essencial : o óleo essencial de sálvia pode ser usado em aromaterapia para promover relaxamento e alívio do estresse. Também pode ser diluído e aplicado na pele para ajudar a aliviar dores musculares e inflamações;

: o óleo essencial de sálvia pode ser usado em para promover relaxamento e alívio do estresse. Também pode ser diluído e aplicado na pele para ajudar a aliviar dores musculares e inflamações; Compressas e banhos : as folhas de sálvia podem ser usadas em compressas mornas para aliviar dores musculares e articulares. Também podem ser adicionadas ao banho para um efeito relaxante e calmante;

: as folhas de sálvia podem ser usadas em compressas mornas para aliviar dores musculares e articulares. Também podem ser adicionadas ao banho para um efeito relaxante e calmante; Suplementos : existem suplementos de sálvia disponíveis em cápsulas ou extratos que podem ser usados para obter os benefícios medicinais de forma concentrada;

: existem suplementos de sálvia disponíveis em cápsulas ou extratos que podem ser usados para obter os benefícios medicinais de forma concentrada; Cosméticos: a sálvia pode ser adicionada a produtos de cuidados com a pele, como cremes e loções, para aproveitar suas propriedades adstringentes e anti-inflamatórias.

Lembre-se que toda erva medicinal deve ser usada com orientação médica e não substitui nenhum tratamento indicado por um profissional da área da saúde.