7 benefícios da erva-de-bugre para a saúde e como usá-la

A erva-de-bugre (Casearia sylvestris), também chamada de guaçatonga, é uma planta medicinal valorizada no Brasil. Presente principalmente em regiões de cerrado e áreas tropicais, ela é amplamente utilizada na medicina tradicional para ajudar no tratamento de diversas condições, como distúrbios digestivos, inflamações e infecções.

A seguir, entenda mais sobre esses e outros benefícios da erva-de-bugre!

1. Analgésico natural

A erva-de-bugre é tradicionalmente utilizada para ajudar a aliviar dores de cabeça, musculares e reumáticas. Esse efeito analgésico é atribuído aos flavonoides e triterpenos presentes em sua composição, que possuem propriedades anti-inflamatórias e relaxantes. Além disso, esses compostos melhoram a circulação sanguínea, o que contribui para reduzir as dores.

Entre as doenças reumáticas mais conhecidas está a artrose, que causa degeneração da cartilagem. “Ela acomete milhões de pessoas em todo o mundo e, por ser a doença mais frequente e acometer mais os idosos, criou-se o estigma que reumatismo é doença de idoso, mas isso não é verdade”, afirma a reumatologista Ingrid Moss.

2. Auxilia no tratamento de doenças gástricas

Seus compostos bioativos ajudam a proteger a mucosa gástrica ao promover a secreção de muco que reveste o estômago e reduzir o impacto dos ácidos gástricos. Além disso, sua ação anti-inflamatória alivia os sintomas de gastrite.

“Existem vários chás que podem ajudar a aliviar a dor de estômago devido às suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias. No entanto, é importante ressaltar que cada pessoa pode reagir de maneira diferente aos remédios naturais e, se a dor persistir ou piorar, é aconselhável procurar orientação médica”, explica Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.

3. Ação anti-inflamatória

Os bioativos presentes na planta têm ação anti-inflamatória. A quercetina e outros antioxidantes ajudam a inibir a produção de substâncias químicas envolvidas na resposta inflamatória, auxiliando na proteção dos tecidos do corpo contra danos e promovendo a recuperação.

4. Antioxidante

A Erva-de-bugre possui uma variedade de compostos antioxidantes essenciais para neutralizar os radicais livres no corpo, ajudando a proteger as células contra danos oxidativos. Ao neutralizar essas moléculas instáveis que podem prejudicar o DNA e outras estruturas celulares, os flavonoides contribuem para a preservação da integridade celular, reduzindo o risco de doenças degenerativas e retardando o envelhecimento precoce.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

5. Ajuda na cicatrização

A erva-de-bugre é tradicionalmente usada para ajudar a acelerar a cicatrização de feridas e úlceras devido às suas propriedades regeneradoras. Os taninos ajudam a contrair os tecidos, formando uma barreira protetora sobre a ferida que impede a entrada de microrganismos e acelera a cicatrização. Além disso, os flavonoides estimulam a produção de colágeno, essencial para a regeneração e reparação dos tecidos. Isso auxilia como um complemento no tratamento de doenças de pele, como herpes e micoses, promovendo uma recuperação mais eficaz.

Os bioativos da erva-de-bugre têm ação diurética (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

6. Diurético natural

A erva-de-bugre também age como um diurético natural devido às saponinas presentes em sua composição, que promovem a excreção de sódio e água pelos rins. Isso ajuda a reduzir o acúmulo de líquidos nos tecidos, aliviando o inchaço e a retenção hídrica.

“Para alguns, a retenção hídrica acontece depois de uma grande refeição ou bebida, enquanto, para outros, é apenas uma parte desconfortável da vida cotidiana. Hábitos de vida desregulados, como falta de sono e atividade física insuficiente, também podem estar relacionados”, afirma a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

7. Ação antimicrobiana

Os efeitos antimicrobianos da erva-de-bugre são atribuídos à presença de compostos bioativos como alcaloides, taninos e saponinas, que atuam diretamente sobre os microrganismos. Os alcaloides presentes na planta afetam a integridade das membranas celulares dos patógenos, dificultando sua sobrevivência e proliferação.

Utilizando com segurança

A erva-de-bugre pode ser utilizada por meio de:

Chá: ferva 1 litro de água. Adicione 1 a 2 colheres de sopa das folhas secas da erva-de-bugre. Deixe em infusão por cerca de 10 a 15 minutos. Coe e beba em seguida.

Compressas: utilize 3 colheres de sopa de folhas secas em 500 ml de água e ferva por 10 minutos. Coe, mergulhe um pano limpo na mistura e aplique sobre a área afetada. Deixe agir por 15 minutos.

Apesar dos benefícios, o uso de ervas medicinais deve ser feito com cautela e, preferencialmente, sob orientação de um profissional de saúde, especialmente para evitar possíveis interações com medicamentos ou efeitos colaterais indesejados.

“É importante ter em mente que cada pessoa é única e que as reações individuais podem variar. O recomendado é o consumo moderado para a maioria das ervas. É preciso não exagerar na quantidade, pois algumas substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos colaterais em grandes quantidades”, afirma Ariane Braz A. C. Brasil.